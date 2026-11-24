La décision du Conseil de sécurité de ne pas reconduire le mandat de la MINURSO, actée le 30 octobre 2026, ouvre une nouvelle page d’un conflit vieux de cinquante ans. Ce qui disparaît avec ce vote, ce n’est pas seulement une présence onusienne de trente-cinq ans, mais un mécanisme de surveillance, de vérification et de prévention des incidents qui, malgré ses limites, contenait les escalades. Désormais, chaque partie avance sur un échiquier dépourvu de vigie internationale. Les premières semaines de l’après-MINURSO dessinent déjà une trajectoire préoccupante.

Le Maroc n’a pas attendu pour occuper le terrain. Dès le 4 novembre, le roi Mohammed VI a présidé une séance de travail consacrée à l’après-MINURSO. Rabat réaffirme son engagement en faveur du cessez-le-feu, tout en actant la liquidation d’une mission jugée « dépassée » et incapable de surveiller le respect de la trêve. Un bureau de coordination, rattaché au ministère de l’Intérieur, a été chargé d’accompagner le retrait ordonné de la mission. Cette mise en scène du contrôle traduit une conviction : pour Rabat, la fin de la MINURSO consacre une victoire diplomatique et conforte la lecture d’un règlement fondé sur l’autonomie sous souveraineté marocaine. Le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a même annoncé vouloir obtenir le retrait du Sahara occidental de la liste des territoires non autonomes des Nations unies. La dynamique est enclenchée.

Escalade dangereuse

Cet élan marocain a trouvé un écho immédiat à Paris. Le 13 novembre, la France a réitéré son soutien à la souveraineté marocaine sur le Sahara, qualifiant sa position « d’intangible » et réaffirmant que le plan d’autonomie de 2007 constitue « la seule base » d’une solution politique négociée. Cet alignement n’est pas neutre pour la Mauritanie : il conforte la lecture marocaine d’un règlement à venir, fondé sur l’autonomie et réduit l’espace diplomatique des partisans d’un référendum d’autodétermination.

Face à ce qu’il considère comme un abandon, le Front Polisario a choisi l’escalade verbale et symbolique. Réuni en urgence le 10 novembre, son Secrétariat national a proclamé l’état de mobilisation générale sur l’ensemble des territoires sahraouis. Le Front accuse le Maroc de masser ses forces le long du mur de défense et dénonce une « escalade dangereuse » contraire aux engagements de cessez-le-feu. Son représentant auprès des Nations unies a résumé la position du mouvement : « Nous ne resterons pas les bras croisés. C’est notre terre et nous la défendrons par tous les moyens en notre possession. » Cette rhétorique de la résistance trouve un écho en Algérie, où les autorités ont exprimé leurs « profonds regrets » après la fin de la mission. Alger voit dans la disparition de la MINURSO un affaiblissement de la perspective onusienne et un renforcement de la position marocaine.

Mais au-delà des communiqués, c’est sur le terrain que la nouvelle donne produit ses effets les plus dangereux. Le 10 novembre, un camion-citerne mauritanien transportant du carburant a été frappé par un drone militaire marocain après avoir pénétré de quelques mètres dans la zone tampon. Le passager a été tué, le conducteur blessé à la jambe. Selon le président de l’Union générale des prospecteurs mauritaniens, le camion avait « perdu son chemin et franchi de quelques mètres la zone contestée ». Le drame n’est donc pas le fruit d’une préméditation, mais celui d’une erreur de navigation dans un espace où la surveillance s’est intensifiée et les règles d’engagement sont devenues plus floues. Les autorités mauritaniennes avaient pourtant émis, la semaine précédente, des avertissements invitant les citoyens, prospecteurs et éleveurs à rester à au moins cinq à dix kilomètres de la frontière. Mais dans ces zones désertiques dépourvues de réseaux mobiles, la diffusion des consignes reste aléatoire.

Un conseil de sécurité impuissant

Cet incident, survenu à peine dix jours après la fin du mandat onusien, confirme la crainte d’un débordement. Il ne s’agit pas d’une invasion, mais d’une contamination progressive: un espace frontalier où la distinction entre combattants, trafiquants et civils égarés devient difficile à opérer, et où la réaction armée peut frapper des innocents. Pour Nouakchott, c’est un signal d’alarme.

La réaction internationale révèle enfin une profonde division. À New York, dix-huit pays ont salué l’initiative marocaine et réaffirmé que le plan d’autonomie constitue « une proposition sérieuse et crédible ». Les États-Unis ont rappelé que la résolution 2797 de 2025 avait établi ce plan comme base de négociation. Face à ce front, le Secrétaire général des Nations unies, António Guterres, a rappelé que la question de l’autodétermination demeurait centrale, tandis que la Russie a dénoncé une approche « unilatérale » trop favorable au Maroc. Mais au-delà des joutes diplomatiques, c’est le Conseil de sécurité qui sort affaibli de cette séquence, illustrant son impuissance à trancher les crises où s’entrechoquent les intérêts des grandes puissances.

La fin de la MINURSO ne signe pas la fin du conflit, mais elle en modifie radicalement les conditions d’exercice. Le Maroc avance avec l’assurance d’une reconnaissance internationale croissante ; le Polisario riposte par la mobilisation et dénonce un abandon ; l’Algérie observe, ulcérée, le recul de la centralité onusienne. Entre ces acteurs, la Mauritanie occupe une position singulière : celle d’un voisin qui ne veut ni choisir un camp, ni subir les conséquences d’un affrontement dont il ne maîtrise pas les paramètres.

L’incident du 10 novembre constitue à cet égard un avertissement. Il rappelle que la neutralité positive, pilier de la diplomatie mauritanienne, ne saurait se confondre avec l’attentisme. Elle appelle au contraire une diplomatie active, une surveillance frontalière adaptée, une coordination interministérielle renforcée et la capacité de dialoguer avec toutes les parties. La distinction entre la position de Nouakchott sur le statut du Sahara occidental et sa responsabilité première en matière de sécurité nationale doit rester nette. C’est à cette condition que la Mauritanie pourra traverser cette nouvelle phase d’incertitude sans sacrifier ni ses intérêts vitaux, ni son capital diplomatique. La vigilance n’est pas l’hostilité ; l’anticipation n’est pas la belligérance. Dans un environnement où les certitudes s’effacent plus vite que les menaces n’apparaissent, c’est peut-être dans cet équilibre subtil que réside la véritable force de la position mauritanienne.

Seyid Mohamed Beibakar,

Colonel à la retraite