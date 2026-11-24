Une succession d’événements récents ne peut passer inaperçue.

Le député Biram Dah Abeid (BDA) revient précipitamment d’un périple en Europe et aux États-Unis. Selon ses propres déclarations, il aurait été sommé de rentrer immédiatement pour assister à une réunion de l’Assemblée nationale. Il aurait notamment été menacé de sanctions à la suite d’absences successives et répétées.

Au cours de cette session, le Premier ministre, El Moctar Ould Djay, devait présenter, en séance plénière, la Déclaration de politique générale du gouvernement. En pleine session, le député Biram Dah Abeid se lève, quitte l’hémicycle et se met à parler à un journaliste. Il surprend alors tout le monde en annonçant sa démission de l’Assemblée nationale mauritanienne. Visiblement très ému, pour ne pas dire agité, il provoque une véritable onde de choc dans l’hémicycle. Le démissionnaire promet de secouer, par des moyens pacifiques, l’espace politique national.

L’impact de l’événement se propage aussitôt à l’extérieur. À Nouakchott, la capitale, comme à l’intérieur du pays, on ne cesse de commenter la démission de BDA. Était-ce précisément son objectif : polariser l’opinion autour de sa personne ? Cela a toujours été l’un de ses ressorts favoris. En réalité, il ne manque jamais une occasion de s’étendre longuement sur sa propre personne lors de ses interventions publiques.

Les explications du député démissionnaire ne convainquent personne. Ses amis sont frappés de stupeur et d’inquiétude. Dans les milieux officiels, on s’interroge sur les intentions réelles de BDA.

Dans un discours fleuve, consacré aux réponses aux questions et observations des députés sur le projet de Déclaration de politique générale, le Premier ministre s’efforce, à l’aide d’un bilan général outrageusement chiffré, de démontrer l’efficacité de son gouvernement dans pratiquement tous les secteurs d’activité. Il met notamment l’accent sur le domaine social. Mais il surprend surtout par la projection d’un plan d’activités qui s’étendrait jusqu’à l’horizon 2060.

Un bilan chiffré

Plus tard, dans un entretien tout aussi fleuve accordé à l’hebdomadaire Le Calame, BDA tente à son tour de se justifier. Ses réponses ne sont, pour l’essentiel, qu’un étalage de phrases et d’idées dépourvues de véritable substance. Contrairement au Premier ministre, BDA ne prend nullement la peine d’étayer ses propos par des chiffres ou des arguments convaincants. Le lecteur reste sur sa faim jusqu’à la dernière ligne d’un entretien dont le député aurait, en réalité, pu se passer, tant il n’apporte aucune réponse aux interrogations de l’opinion sur les véritables raisons de sa démission précipitée.

D’habitude, un parlement, en l’occurrence une Assemblée nationale, est le fruit d’une longue gestation, au terme de luttes politiques qui jalonnent l’histoire humaine. Ailleurs comme chez nous, il devrait être un espace d’échange et de concertation entre des opinions différentes, parfois divergentes. Les gouvernants y présentent leurs projets de loi dans l’espoir de réunir une majorité confortable pour les faire adopter. L’opposition, quant à elle, a pour rôle de critiquer, de rejeter ou d’amender ces projets, voire de présenter des propositions alternatives.

Chez nous, comme ailleurs, les gouvernants s’acquittent plus ou moins bien de leur rôle. L’opposition, elle, ne remplit pas toujours le sien.

Chez nous, le député — et particulièrement celui de l’opposition — semble parfois considérer que sa principale mission consiste à percevoir régulièrement son salaire tout au long de son mandat. Certains, pour se donner bonne conscience, se présentent plus ou moins régulièrement aux réunions et aux activités de l’Assemblée. D’autres ne prennent même pas cette peine.

Le député de la majorité approuve, sans discernement, les projets de loi présentés par le gouvernement. Celui de l’opposition, dans le meilleur des cas, s’en prend au gouvernement sans véritablement entrer dans le fond des textes soumis au débat. Il gesticule davantage qu’il n’argumente.

C’est sans doute en connaissance de cette réalité que le Premier ministre s’est permis de dérouler son bilan outrageusement chiffré, assorti de projections jusqu’en 2060, sachant pertinemment qu’aucun député de l’opposition ne s’était sérieusement préparé à lui apporter la contradiction.

Savoir naviguer

Rares sont, en effet, les députés qui prennent la peine de s’armer intellectuellement et politiquement avant d’assister à une séance de l’Assemblée nationale ou à une réunion de ses commissions.

C’est peut-être là l’une des principales raisons de la démission de notre honorable BDA. Effectivement, lorsqu’on n’est pas pleinement conscient de son propre rôle et de celui de l’Assemblée du peuple, on n’a guère de raison de perdre son temps dans une institution dont peu de ses membres semblent véritablement comprendre la vocation.

Depuis quelques jours, le feuilleton BDA connaît un nouveau développement, qu’il est difficile de dissocier des précédents.

Désormais, des individus surgissent pour tenter d’impliquer BDA dans de supposées malversations financières et foncières. Il est question de sommes importantes dont Biram aurait bénéficié, en provenance de cercles proches du régime. Très irrité, l’intéressé dément, sans pour autant parvenir à convaincre.

Comme si le corrompu et le corrupteur n’étaient pas, au fond, les deux faces d’une même pièce.

BDA serait-il tombé dans un guet-apens préparé par des mains professionnelles ? Il lui sera difficile de s’en sortir indemne.

Toujours est-il que BDA a souvent été présenté comme un populiste. Une posture à la mode, qui n’est que rarement encombrée par des considérations d’ordre éthique ou moral.

Le populiste trouve généralement son public et ses soutiens dans les milieux les plus pauvres et les moins instruits de la société. Ces milieux ne lui demandent pas nécessairement de comptes sur ce terrain. Ils se soucient peu des tractations, parfois peu reluisantes, entre leur chef et les cercles officiels ou d’affaires. Ils peuvent même se montrer particulièrement compréhensifs à son égard.

En conséquence, BDA risque de ne pas perdre grand-chose dans une affaire de cette nature, à une condition toutefois : savoir naviguer en haute mer. Ce qui ne devrait pas être trop difficile pour un natif du fleuve!

À moins que d’autres rebondissements ne soient déjà en préparation pour enfoncer davantage celui qui reste, dans notre République décidément bananière, le seul opposant à se comporter véritablement comme tel.

Post-scriptum

Et BDA de répliquer

Ce dernier vendredi après-midi, la grande salle de l’ancienne Maison a affiché complet, débordant même de son enceinte, à l’occasion d’un grand meeting populaire. Officiellement organisé par la coalition partisane dénommée « Pôle de l’Alternance démocratique », ce rassemblement visait à exprimer son soutien à BDA.

Plusieurs orateurs se sont succédé à la tribune pour lui témoigner leur solidarité face à la campagne menée contre lui par ses détracteurs, officiels comme officieux.

Prenant la parole en dernier, BDA a suscité l’enthousiasme de la foule, largement composée de ses sympathisants de l’IRA. Il a notamment dénoncé les manœuvres visant, selon lui, à l’impliquer dans des affaires de corruption.

Il a ensuite déclaré, sans détour, que, dans le cadre de ses campagnes électorales, il n’avait jamais refusé de dons, qu’ils soient financiers ou matériels, quels qu’en soient le montant et la provenance, à la seule condition qu’ils ne soient assortis d’aucune exigence, contrepartie ou concession politique de sa part.

Grand meeting de soutien et de solidarité avec BDA