Classement FIFA : les Mourabitounes chutent de huit places

La sélection nationale mauritanienne poursuit sa dégringolade au classement mondial masculin de la FIFA. Avec un total de 1 161,77 points, les Mourabitounes ont perdu huit places dans le classement de Novembre 2026, publié le mercredi 18 Novembre.

Cette chute intervient à la suite de la double défaite concédée face au Burkina Faso lors des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la CAN 2027. Battue 1-0 à l’aller, la Mauritanie s’est de nouveau inclinée au retour (1-3), scellant ainsi son élimination de la course à la phase finale de la compétition continentale. Ces deux revers ont lourdement pesé sur la décision de la FIFA. Cette nouvelle contre-performance confirme la période difficile traversée par les Mourabitounes, désormais appelés à se remobiliser pour redresser la situation et retrouver une dynamique positive.

FIFA : le FC Ksar frappé par deux interdictions de recrutement

Pensionnaire de la Super D2 mauritanienne, Le FC Ksar figure sur la liste des clubs frappés par une interdiction d’enregistrement de nouveaux joueurs publiée par la Fédération internationale de football association (FIFA).

Selon la liste officielle de l’instance mondiale, le club mauritanien fait l’objet de deux sanctions distinctes, chacune assortie d’une interdiction de trois périodes de mercato. La première est entrée en vigueur le 6 Octobre 2026, tandis que la seconde a pris effet le 17 Novembre 2026 et concerne l’équipe masculine. Cette mesure interdit au FC Ksar d’enregistrer de nouveaux joueurs, aussi bien sur le plan national qu’international, pendant toute la durée des sanctions, sauf en cas de levée anticipée, conformément aux procédures de la FIFA.

Cette situation intervient alors que le club, relégué en deuxième division à l’issue de la saison dernière, poursuit ses préparatifs en vue du prochain exercice. La direction du FC Ksar devra ainsi régulariser les dossiers à l’origine de ces sanctions, afin d’obtenir leur levée et de pouvoir renforcer son effectif. La liste des interdictions d’enregistrement de la FIFA, actualisée toutes les six heures, recense les clubs concernés à travers le Monde, notamment en raison de litiges financiers ou de manquements aux règlements de l’instance internationale.

Q CAN 2027 : Les Mourabitounes éliminés

La Mauritanie ne disputera pas la CAN 2027. Les Mourabitounes ont été battus par le Burkina Faso (3-1), ce mardi 17 Novembre 2026, au stade olympique de Nouakchott, lors de la quatrième journée des éliminatoires. Une défaite qui met fin à leurs espoirs de qualification, tandis que les Étalons valident officiellement leur billet pour la phase finale.

Un début prometteur, mais un manque de réalisme

Devant leur public, les hommes d’Aritz López Garaï avaient pourtant affiché de bonnes intentions en début de rencontre. Hamoye Tanjy et Aboubacry Kouta se sont notamment procuré deux occasions franches sans parvenir à concrétiser. Les Burkinabè, eux, ont fait preuve de davantage d’efficacité. À la 12ème minute, Aboubacar Camara a ouvert le score, après une déviation de la tête de Dango Ouattara. Les Mourabitounes ont ensuite manqué plusieurs opportunités de revenir dans la partie, avant de concéder un deuxième but à la 27ème minute. Lassina Traoré a profité d’une erreur de main du gardien Babacar Niasse pour creuser l’écart. À la 43ème minute, Hamoye Tanjy a quitté ses partenaires, remplacé par Pape Ndiaga Yade.

Une réaction insuffisante après la pause

Menés de deux buts à la mi-temps, les Mauritaniens sont revenus avec l’ambition de relancer la rencontre. Leurs efforts ont été récompensés à la 75ème minute, grâce à Diadié qui a réduit le score et redonné un peu d'espoir au public nouakchottois. Mais alors que les Mourabitounes tentaient de revenir à hauteur de leurs adversaires, les Étalons ont définitivement douché leurs espoirs. À la 89ème minute, Elohim Kaboré, déjà buteur lors du match aller, a inscrit le troisième but burkinabè et scellé le sort de la rencontre.

Une CAN 2027 sans les Mourabitounes

Cette défaite à domicile constitue un nouveau coup d'arrêt pour la sélection mauritanienne, qui échoue dans sa quête de qualification pour la prochaine CAN, prévue en 2027 au Kenya en Tanzanie et Ouganda. À l'inverse, le Burkina Faso valide son billet pour la phase finale avec 10 points, à égalité avec le Bénin. Les deux sélections sont désormais assurées de poursuivre l'aventure continentale. La dernière journée servira à les départager pour la première place du groupe. Pour les Mourabitounes, cette élimination laisse un goût amer, au regard notamment des occasions manquées et des erreurs défensives qui ont pesé sur le résultat de cette rencontre.

Football féminin : les Mourabitounes défieront la Gambie en double confrontation amicale

La sélection nationale féminine de Mauritanie disputera deux rencontres amicales face à son homologue gambienne les 27 et 30 Novembre 2026 à Nouakchott. Cette double confrontation permettra aux Mourabitounes Dames de se mesurer à une sélection gambienne dans le cadre de leur préparation et de poursuivre leur progression sur la scène internationale. Les deux rencontres se dérouleront dans la capitale mauritanienne, à trois jours d’intervalle. Ces matchs offriront au staff technique national l’occasion d’évaluer son groupe, de tester différentes options et de renforcer les automatismes avant les prochaines échéances internationales. Ces deux rendez-vous s’inscrivent dans la dynamique de développement du football féminin mauritanien et de multiplication des confrontations internationales pour la sélection nationale.

ASC SNIM : La chute face à l’AS Kédia scelle le départ de Gora Mbaye

Avec un bilan particulièrement préoccupant de six matches, deux nuls et quatre défaites, soit seulement deux points engrangés, l’ASC SNIM occupe la treizième place du classement. Un début de saison très décevant qui a précipité le départ d’El Hadj Gora Mbaye. Dans son communiqué, le bureau exécutif a salué l’engagement et le sérieux du technicien sénégalais, le remerciant pour le travail accompli et lui souhaitant plein succès pour la suite de sa carrière. En attendant la désignation de son successeur, l’entraîneur adjoint et le reste du staff technique assureront l’intérim lors des prochaines rencontres. Le club affirme rester mobilisé pour redresser la situation et permettre à l’équipe de retrouver une dynamique positive en championnat.

Aritz López Garaï : « Je demande pardon à tous les Mauritaniens »

Le sélectionneur national, Aritz López Garaï, a exprimé sa profonde déception après la défaite des Mourabitounes face au Burkina Faso (1-3), le mardi 17 Novembre à Nouakchott, en éliminatoires de la CAN 2027. Un revers qui scelle l'élimination de la Mauritanie de la course à la qualification. En conférence de presse d’après-match, le technicien espagnol n’a pas caché son amertume, assumant sa responsabilité dans cet échec. « Je demande pardon à tous les Mauritaniens. Je n’ai pas été capable de qualifier la Mauritanie. Peut-être qu’il y a un avant et un après. C’est une sensation de tristesse, la plus grande de ma carrière professionnelle. Le football est cruel », a-t-il déclaré.

L’entraîneur a toutefois tenu à défendre ses joueurs, estimant qu’ils ne méritaient pas de reproches, malgré le résultat. Il a néanmoins reconnu que les erreurs commises à ce niveau de compétition ne pardonnent pas. « On ne peut rien reprocher aux joueurs. C’est vrai qu’à ce niveau, des erreurs aussi importantes ne permettent pas de gagner un match », a-t-il souligné. Interrogé sur son avenir à la tête de la sélection, Aritz López Garaï a rappelé que son contrat arrivait à échéance en Janvier prochain, laissant la décision à la Fédération mauritanienne de football (FFRIM).

« Mon contrat se termine en Janvier. La fédération doit confier la sélection à des gens qui travaillent. La confiance se gagne avec les résultats. C’est à la fédération de décider. Je sais comment fonctionne le football », a-t-il affirmé. Cette nouvelle désillusion relance ainsi la question de l’avenir du sélectionneur espagnol et ouvre une période d’incertitude autour de l’encadrement technique des Mourabitounes, après une campagne de qualifications qui se termine sur une note particulièrement amère.

CAN de Beach Soccer 2026 : la Mauritanie débutera face à l’Angola le 29 Novembre

La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé le calendrier officiel de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) de Beach Soccer 2026, prévue du 28 Novembre au 6 Décembre à Saly, au Sénégal. Les Mourabitounes évolueront dans le groupe B, aux côtés du Maroc, du Malawi et de l’Angola. Finaliste de la précédente édition, la Mauritanie entamera son parcours face à l’Angola, le dimanche 29 Novembre à 15h00 GMT, avant un deuxième rendez-vous face au Malawi et un dernier match de poule contre le Maroc.

La compétition réunira huit nations réparties en deux groupes de quatre. Le groupe A comprend le Sénégal, pays-hôte et tenant du titre, le Mozambique, l’Ouganda et le Ghana. La phase de groupes prendra fin le 2 Décembre. À l’issue de cette première étape, les deux meilleures équipes de chaque poule accéderont aux demi-finales, programmées le 4 Décembre. La petite finale et la finale se disputeront le 6 Décembre.

Finaliste de l’édition 2024 en Égypte, où elle s’était inclinée face au Sénégal (6-1), la Mauritanie ambitionne de franchir un nouveau cap et de décrocher le premier titre continental de son histoire dans cette discipline.

Cette édition revêt également un enjeu majeur, puisqu’elle servira de tournoi qualificatif africain pour la Coupe du monde de Beach Soccer de la FIFA 2027. Les deux équipes finalistes représenteront le continent lors de cette compétition mondiale.

Ligue des champions : Aboubakary Koïta suspendu pour deux matchs par l’UEFA

L’UEFA a infligé deux matchs de suspension à l’international mauritanien Aboubakary Koïta, à la suite de son expulsion lors de la rencontre opposant son club, l’AEK Athènes, au Real Madrid, comptant pour la quatrième journée de la Ligue des champions. L’instance européenne a justifié cette sanction par le comportement antisportif de l’ailier mauritanien de 28 ans, qui aurait proféré des insultes à l’encontre de l’arbitre après avoir reçu un carton rouge direct.

Malgré son but inscrit au cours de cette rencontre qui s’est soldée par une défaite de l’AEK Athènes (2-3), Koïta a vu sa soirée se terminer sur cette expulsion. Cette suspension le privera des deux prochaines sorties européennes de son équipe. Il manquera ainsi le déplacement sur la pelouse de Côme, lors de la cinquième journée, ainsi que la rencontre face à Galatasaray, comptant pour la sixième journée. L’international mauritanien devrait retrouver la compétition européenne à l’occasion de la septième journée, prévue en 2027.

ASC SNIM : El Hadj Gora Mbaye jette l'éponge

Avec seulement deux points en six journées, l’ASC SNIM occupe la treizième place du classement et reste en quête de son premier succès de la saison. Cette situation préoccupante a conduit El Hadj Gora Mbaye à quitter ses fonctions. Dans son communiqué, le bureau exécutif a salué l’engagement et le sérieux du technicien sénégalais, le remerciant pour le travail accompli et lui souhaitant plein succès pour la suite de sa carrière.

Trois Mauritaniens intègrent les commissions permanentes de la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a procédé au renouvellement de ses commissions permanentes à l’occasion de sa 48ème Assemblée générale ordinaire, tenue le samedi 21 Novembre à Abuja (Nigeria). À cette occasion, trois personnalités mauritaniennes ont été désignées au sein de différentes commissions de l’instance dirigeante du football africain. Il s’agit du lieutenant-colonel Mohamed Lemine Salem Memou, nommé membre de la commission du football de plage et du futsal, de Mohamed Boy Souleïm, désigné vice-président de la commission médicale, et de Cheikhani Maouloud, qui intègre la commission des compétitions de jeunes.

Ces nominations constituent une nouvelle marque de reconnaissance des compétences mauritaniennes et permettent au pays de renforcer sa représentation au sein des instances dirigeantes du football continental.

Dans un message de félicitations, l’Association sportive et culturelle de la Gendarmerie nationale a salué ces désignations, adressant ses encouragements à la Fédération mauritanienne de football (FFRIM), à son président et aux membres de son comité exécutif. Elle a notamment souligné les efforts de la Fédération pour promouvoir les cadres nationaux et renforcer la présence mauritanienne dans les structures de la CAF. Ces nominations interviennent dans le cadre de la nouvelle configuration des commissions permanentes de la CAF, chargées notamment d'accompagner le développement et la gouvernance du football africain.

Ligue des champions : le FC Nouadhibou soumet ses joueurs à une visite médicale

Le FC Nouadhibou a organisé, le jeudi 19 Novembre, une visite médicale précompétitive au profit de ses joueurs, dans le cadre de sa préparation à la phase de groupes de la Ligue des champions de la CAF 2026-2027. Cette opération a été conduite par une équipe médicale pluridisciplinaire composée du docteur Ahmed Meska, spécialiste en médecine du travail, du docteur Haji Mohamdy, chirurgien, de Sidi El Hadrami, infirmier, ainsi que des kinésithérapeutes Abdellahi Sidi Belkheïr et Abdoulaye Diop. L'examen médical visait à évaluer l'état de santé des joueurs et à s'assurer de leur aptitude médicale et physique à prendre part aux prochaines échéances continentales. À travers cette démarche préventive, le club entend notamment veiller à la sécurité sanitaire de ses joueurs et limiter les risques de blessures à l'approche d'une compétition majeure.

Super D1 : l’ASC Police creuse l’écart en tête après la sixième journée

L’ASC Police conserve les commandes du championnat national de première division (Super D1), à l’issue de la sixième journée de la saison 2026-2027, avec 14 points au compteur. Avec quatre victoires et deux nuls en six rencontres, les policiers réalisent un début de saison solide et comptent désormais trois longueurs d’avance sur leur premier poursuivant, l’AS Pompiers, deuxième avec 11 points (+5). L’ASC GENDRIM occupe la troisième marche du podium avec le même nombre de points (11), mais avec un match en moins et une différence de buts de +5. Le FC Nzidane Atar se positionne à la quatrième place avec 10 points, devan t l’AS Douanes, cinquième avec 9 unités. Le FC Nouadhibou, qui compte également 9 points, mais avec un match en moins, pointe à la sixième place (+2). Il est suivi par le FC Tevragh-Zeïna et le Chemal FC, respectivement septième et huitième avec 7 points chacun.

Dans la deuxième moitié du tableau, les Nouakchott Kings occupent la neuvième place avec 6 points, devant la MKTT Académie (5 points), l’AS Kédia (5 points) et le Kaédi FC (4 points). En bas du classement, la situation reste préoccupante pour l’ASC SNIM et l’AS Armée. Les deux formations ferment la marche avec seulement 2 points chacune après six journées, avec des différences de buts respectives de -5 et -7. La compétition se poursuit avec une lutte déjà serrée dans le haut du tableau, tandis que plusieurs formations cherchent encore à lancer véritablement leur saison.

Basket-ball, Coupe nationale : Feu Lémir et Espérance confirment, Rosso BC prend les commandes au Sud

La Fédération mauritanienne de basketball (FBBRIM) a publié le classement des différentes poules de la Coupe nationale 2026, à l’issue de la deuxième journée de la compétition, disputée dans les catégories seniors hommes. Dans la poule de Nouakchott 1, Feu Lémir BC occupe la première place avec 4 points, après deux victoires en autant de rencontres. Il devance l’EBAC et le NKTT Magic BC, qui totalisent chacun 3 points. Dans la poule de Nouakchott 2, l’Espérance BC domine également les débats avec 4 points et deux succès en deux sorties. Le BMD BC suit à la deuxième place avec 3 points, devant le Nouakchott BC et le Toujérie BC, crédités de 2 points chacun. Au niveau de la poule Nord, l’Étoile du Nord BC mène le classement avec 4 points, devant l'ASC SNIM BC (3 points). Enfin, dans la poule Sud, le Rosso BC occupe la première place avec 4 points, suivi du Boghé BC et du Legouareb BC, qui comptent chacun 3 points. Signalons que les deux dernières rencontres de la deuxième journée, disputées le samedi 21 Novembre, ont vu le Rosso BC s'imposer face au Boghé BC (64-51), tandis que le Riyadh BC a pris le dessus sur le Legouareb BC (69-40).

Lancement des championnats nationaux U15, U17 et U19 à Nouakchott

Les championnats nationaux des catégories U15, U17 et U19 ont officiellement débuté le vendredi 20 Novembre à Nouakchott, au titre de la saison sportive 2026-2027. La cérémonie de lancement des trois compétitions a été marquée par des coups d’envoi symboliques donnés par le directeur des compétitions nationales, Mohamed Abderrahmane, et le directeur technique national, Luis Fuertès. Les rencontres inaugurales de la catégorie U19 se sont disputées au stade de Teyarett, tandis que celles des U15 et U17 ont eu lieu sur le terrain annexe du stade Cheikha Boïdiya. Ces compétitions s’inscrivent dans le cadre du développement du football des jeunes et de l a promotion de la relève du football mauritanien.