Le village de Zira 1, situé dans la commune de N’Diago (moughataa de Keur Macène, wilaya du Trarza), était sous les projecteurs le 19 Novembre dernier. À l'occasion d'une cérémonie officielle marquée par l'approche des célébrations de la fête de l'Indépendance nationale, la localité — voisine du port de N’Diago — a accueilli la cérémonie de remise de marchés aux poissons et de chambres frigorifiques alimentées à l'énergie solaire.

Financées par la compagnie BP, ces infrastructures visent à moderniser la conservation des produits de la mer et à dynamiser l'économie locale, au bénéfice direct des acteurs de la pêche artisanale et des coopératives féminines. Présidée par le maire de la commune, Boydiel Ould Houmeïd, en présence des autorités administratives, des responsables sécuritaires et des partenaires au développement, la manifestation a rassemblé élus, officiels et habitants dans une atmosphère chaleureuse et animée. Profitant de la proximité de la fête du 28 novembre, le maire a souhaité la bienvenue à l'assistance et à l'ensemble des mauritaniens joyeuse fête de l'indépendance.

Une synergie entre collectivités et partenaires

Dès l'ouverture des allocutions, les intervenants ont souligné la cohérence de ces réalisations avec les priorités nationales et le plan de développement communal. Monsieur Boydiel ould Houmeïd a salué la mobilisation des habitants, l'appui des autorités administratives et sécuritaires, ainsi que la réactivité du ministère des Finances, qui a permis un dédouanement rapide des équipements. Appelant les populations à s'approprier et à pérenniser ces acquis pour améliorer leurs conditions de vie et de travail, il a exprimé le souhait de voir se consolider ce partenariat avec BP.

Prenant la parole au nom des partenaires financiers, Mohamed Limam, représentant de BP Mauritanie, a mis en avant la complémentarité entre le consortium du projet gazier Grand Tortue Ahmeyim (GTA), réunissant BP, la Société Mauritanienne des Hydrocarbures (SMH), Kosmos Energy, les collectivités locales et les opérateurs de mise en œuvre, SADEAS et EcoDev. Il a également rappelé la dynamique enclenchée depuis le démarrage de la production l'an dernier, illustrée cette semaine par l'exportation de la 50ème cargaison de gaz naturel liquéfié (GNL) depuis le champ d'Ahmeyim.

Trente tonnes de capacité frigorifique autonome

Sur le plan technique, le dispositif comprend trois conteneurs frigorifiques d'une capacité unitaire de 10 tonnes, soit 30 tonnes au total, comme l'a précisé Sidi Khalifou, directeur d'EcoDev. À N'Diago, deux conteneurs ont été installés à proximité de la plage de débarquement et de traitement — l'un dédié au froid positif (jusqu'à 5 °C) et l'autre à la congélation (jusqu'à -15 °C) ; tandis qu’à Zira 1, un troisième conteneur équipe le marché en froid positif afin de préserver la fraîcheur des captures. Entièrement automatisés et alimentés à 100 % par l'énergie solaire, avec une autonomie continue de 24 heures, ces équipements doivent réduire nettement les pertes post-capture et accroître les revenus des femmes et des professionnels de la filière.

Enjeux de logistique et pérennité

Au-delà de la coupure du ruban, les échanges ont mis en lumière les leviers complémentaires nécessaires pour maximiser l'impact de l'investissement. Le représentant des populations bénéficiaires a plaidé pour le renforcement de la chaîne logistique, appelant à doter les mareyeurs et les coopératives féminines de Zira, Bouniat et Gharid de moyens de transport adaptés, tels que des tricycles. Sur le terrain, de nombreuses femmes parcourent encore près de 6 kilomètres à pied dès l'aube pour rejoindre le rivage, tandis que plus de 2 kms séparent la plage du marché.

La viabilité à long terme des installations a également figuré au cœur des recommandations. Le représentant de BP a exhorté les habitants et les usagers à s'approprier pleinement ces infrastructures. De son côté, Sidi Khalifou a insisté sur la professionnalisation des comités de gestion. Par ailleurs, la réussite de cette initiative repose sur une maîtrise des enjeux logistiques et une gouvernance locale durable. L'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, notamment en facilitant l'accès et le transport des mareyeurs depuis les zones de débarquement, est indispensable pour préserver la fraîcheur des produits et réduire les pertes après capture. À long terme, la pérennité des infrastructures et des équipements sera garantie par leur prise en charge directe par des comités locaux de gestion. En responsabilisant les acteurs communautaires et en instaurant des mécanismes d'autofinancement, ce modèle assure une maintenance continue et une autonomie financière solide, estiment les techniciens.

Le Comité de Concertation Citoyenne évalue les projets communautaires financés par BP

La salle de réunions de l’hôtel de ville de la mairie de N’Diago avait abrité, la veille de cette inauguration, une réunion du Comité de Concertation Citoyenne (CCC). Présidée par le maire de la commune, cette rencontre rassemblait les membres du conseil municipal, les autorités administratives locales, des responsables de sécurité, des notables locaux, ainsi qu'une délégation de la compagnie pétrolière et gazière BP. La session de travail a procédé au diagnostic et à l'évaluation de l'état d'avancement des projets communautaires financés par BP au profit des populations de la commune. Les échanges ont particulièrement porté sur les réalisations dans des secteurs vitaux tels que l'accès à l'eau, les infrastructures scolaires (écoles) et l'appui au secteur de la pêche.

Prenant la parole à cette occasion, le maire a insisté sur la nécessité pour les populations locales de s'approprier pleinement ces investissements structurants, en assurer le suivi afin d'en garantir la pérennité et la bonne gestion. Après avoir décliné l’ordre du jour : lecture et validation du PV de la dernière réunion du CCC, mise à jour du programme investissement social et restitution des visites de terrain par les comités techniques ; l’équipe de BP a, de son côté, passé en revue l'ensemble des projets déjà achevés, échangé avec les membres du comité sur les insuffisances ou retards notés et, enfin, sur les perspectives de coopération avec la commune. À travers ces réunions périodiques du CCC, les parties prenantes entendent s'assurer que les interventions sociales répondent efficacement aux besoins prioritaires des citoyens, en parfaite adéquation avec le plan de développement communal de N’Diago.

Paradoxe de l'isolement : une cité historique coupée du reste du pays

Premier chef-lieu d’arrondissement du pays dès 1960, N’Diago abrite aujourd'hui une population estimée à près de 20 000 habitants. Pourtant, cette commune stratégique de la région du Trarza reste prisonnière de son isolement géographique, entre enclavement chronique et promesses d’un essor économique. C’est cette priorité absolue que Boydiel ould Houmeïd et ses administrés ont récemment réitérée auprès de l'émissaire du gouvernement venu recueillir les doléances des populations, en vue de la deuxième phase du programme d'urgence.

Le paradoxe est saisissant : bien que N’Diago soit située à proximité immédiate du port multifonctionnel éponyme — dont la route d'accès depuis la capitale départementale Keur Macène (à 40 kms de là) a pourtant été réalisée —, la ville elle-même demeure coupée du reste du pays. Pour rallier le port à N’Diago, il faut affronter une piste particulièrement périlleuse de 35 kilomètres. Entre sables mouvants, pistes dégradées et risques d'enlisement permanents, ce tronçon relève davantage du parcours du combattant que d'un axe de desserte économique.

L'exigence d'équité territoriale

Cet enclavement pèse lourdement sur le quotidien des habitants. L'acheminement des denrées de première nécessité, l'accès aux soins d'urgence ou encore la mobilité des élèves et des travailleurs s'en trouvent gravement compromis, entraînant un renchérissement continu du coût de la vie. Pour le maire de la commune, les élus locaux et les populations, le désenclavement routier de N'Diago ne relève plus d'une simple doléance, mais d'une urgence vitale et d'une exigence d'équité territoriale. À l'heure où les autorités préparent la seconde phase du programme d'urgence, les habitants espèrent que la réalisation de ces 35 kilomètres de route bitumée sera enfin actée, afin de relier pleinement au réseau national cette cité historique située à 250 kms au Sud de Nouakchott.

Le potentiel halieutique et les retombées locales à l'épreuve du terrain

L'isolement de N'Diago contraste fortement avec le dynamisme potentiel de son secteur de la pêche, poumon économique traditionnel de la commune. La zone a récemment bénéficié de dotations importantes destinées à moderniser la filière, à l'image des chambres froides solaires et des marchés à poisson implantés à N'Diago et à Zira 1. Toutefois, la chaîne de valeur demeure incomplète : faute d'une liaison routière praticable en toute saison pour évacuer rapidement les captures vers les grands centres de consommation, les pêcheurs et mareyeurs peinent à rentabiliser leurs activités. Sans désenclavement, ces équipements structurants risquent de rester sous-exploités. Et pas qu’eux : la commune de N’Diago dispose en effet d’un immense potentiel touristique avec ses iles, ses lacs, sa faune et sa flore que tente de protéger et valoriser le parc de Diawling.

Les attentes autour du GTA

À quelques encablures des côtes de N'Diago se joue également l'un des plus grands projets énergétiques de la sous-région : l'exploitation du méga-gisement gazier offshore Grand Tortue Ahmeyim (GTA). Si les populations locales suivent avec attention les initiatives de développement communautaire et les concertations menées autour des retombées du projet, elles estiment que l'impact social et économique du gaz et des infrastructures avoisinantes restera limité tant que la commune ne sera pas physiquement connectée au reste du territoire.

Un géant géostratégique aux portes d'une ville isolée

Démarrés en 2016 pour un coût global de 352 millions de dollars financé par l'État mauritanien, les travaux du port multifonctionnel (étendu sur 3 400 hectares) ont doté le pays d'une infrastructure stratégique à l'embouchure du fleuve Sénégal, à seulement 15 kms de Saint-Louis du Sénégal. Conçu pour renforcer la souveraineté maritime et sécuritaire sur les 700 kms de façade atlantique de la Mauritanie — notamment pour la protection des installations pétrolières et gazières —, l'ouvrage intègre : un port militaire doté d'un quai accostable des deux bords et d'une base navale ; un port de pêche comprenant sept quais de débarquement, complété par un pont de débarquement pour la pêche artisanale ; un chantier naval d'une capacité de 70 navires par an ; un quai de commerce capable d'accueillir plusieurs navires de 180 mètres de long, ouvrant également la voie au transport fluvial sur le fleuve Sénégal jusqu'au Mali.

Ce gigantisme portuaire rend d'autant plus incompréhensible l'état de la piste reliant l'infrastructure au chef-lieu de la commune et l’arrondissement qui porte son nom. Alors que son port a vocation à devenir un carrefour logistique sous-régional entre l'océan Atlantique et l'hinterland sahélien, l'intégration de la ville de N'Diago à cette dynamique apparaît comme la condition sine qua non d'un développement harmonieux et inclusif.

Dalay Lam

Envoyé spécial