Après l’affaire dite des « bloggeurs », où il était impliqué et qui lui a valu un placement sous contrôle judiciaire, un courtier dans le monde des terrains, Yeslem ould Aghrabat est de nouveau sur la sellette. Cette fois dans ce qui est appelé le « dossier foncier ». Arrêté avec quatre personnes, il a été entendu par le juge et déféré avec ses compagnons d’infortune. Son procès-verbal d’interrogatoire qui a fuité révèle un véritable réseau où se mêlent falsification, faux, usage de faux et montants faramineux.

Yeslem ould Aghrabat a reconnu posséder 1000 parcelles de terrain dans la moughataa de Tevragh-Zeïna (secteur de Tevragh-Zeïna/Teyarett, dans la wilaya de Nouakchott-Nord). Il a également admis détenir une maison à Casablanca (Maroc) — vendue l'an dernier pour 100 millions MRO — et une autre à Las Palmas (Espagne), acquise pour un montant compris entre 165 et 175 millions MRO. La procédure de transfert de propriété de ce dernier bien, qu'il a offert à son épouse l'été dernier, est actuellement en cours. Selon les enquêteurs, l'examen du relevé bancaire d’Ould Aghrabat auprès de la banque « Orabank » a révélé qu’entre 2020 et 2026, le compte a été crédité de plus de 5,6 milliards MRO, avant que ces fonds ne soient transférés vers d'autres destinations. Les enquêteurs ont par ailleurs noté qu'au 9 Novembre courant, le solde du compte a chuté, passant de plus de 1,7 milliard MRO à seulement 264 000 MRO.

Des centaines de parcelles

Les enquêteurs ont confronté Ould Aghrabat à des documents relatifs à des centaines de parcelles de terrain. Parmi celles-ci figurent plus de 1000 lots situés à Teyarett, ainsi que d'autres terrains dont les documents ont été retrouvés dans son téléphone, des parcelles situées dans la moughataa de Tevragh-Zeïna et des concessions en zone rurale. Les enquêteurs ont précisé que l'administration foncière a confirmé que tous les documents soumis à vérification étaient des faux. Ould Aghrabat a déclaré avoir obtenu les 1000 parcelles de terrain par l'intermédiaire de l'ancien wali de Nouakchott, Sidi Mouloud ould Brahim. Il s'agissait alors d'une zone « non réglementée » ; le wali ayant été chargé de la lotir en 1000 parcelles, avec le concours du ministère de l'Habitat, qui a dépêché sur place la cheffe du service de cartographie, pour en établir le plan d'urbanisme. Il a affirmé que tous ces terrains sont répertoriés auprès de la Direction des Domaines et ne sont nullement frauduleux, précisant que 40 à 45 % d'entre eux disposent déjà de titres fonciers.

Ould Aghrabat a précisé que les parcelles lui appartenant sont identifiées, dans leurs documents d'attribution, par la lettre « A », et qu'elles sont au nombre de plus d'un millier. Par ailleurs, Ould Aghrabat a reconnu devant les enquêteurs avoir vendu deux concessions rurales situées dans la moughataa de Tevragh Zeïna, d'une superficie comprise entre 4 et 5 hectares chacune. Ces terrains lui avaient été attribués par un ancien wali de Nouakchott et étaient enregistrés au nom d'un membre de sa famille.

Les enquêteurs ont confronté Ould Aghrabat au fait qu'ils avaient découvert, en sa possession, des autorisations, des arrêtés et des plans relatifs à 255 parcelles à Teyarett, ainsi que des titres fonciers, des permis d’occuper et des concessions rurales situées dans les moughataas de Tevragh Zeïna, Ksar et Teyarett. La Direction des Domaines a qualifié ces documents de faux, ce qu’Ould Aghrabat a formellement démenti. Il a également mentionné la détention d'une concession rurale appartenant à une ressortissante russe, Elena Vladimir — veuve de feu Sy Abdoul, ancien directeur au ministère de l'Habitat —, tout en réfutant toute allégation de falsification concernant ce bien.

Les enquêteurs ont également découvert, dans le téléphone d’Ould Aghrabat, des documents attestant de la possession de 25 parcelles de terrain dans le secteur H8 de la moughataa de Tevragh-Zeïna, 90 autres parcelles dans une autre zone de la même moughataa, ainsi que 81 parcelles dans une troisième zone de cette même circonscription. L'administration des Domaines a confirmé que ces documents étaient falsifiés ; une allégation qu’Ould Aghrabat conteste, affirmant pour sa part qu'ils sont authentiques. Il a insisté sur la validité de tous les documents en sa possession, soulignant par ailleurs que l'administration des Domaines ne détient pas 30 % des archives foncières relatives à la wilaya de Nouakchott-Nord.

Les parcelles de la fille du wali

Ould Aghrabat a déclaré aux enquêteurs avoir vendu quatre parcelles de terrain appartenant à la fille du wali Sidi Mouloud ould Brahim, prénommée Nouha. Il a précisé que la vente a eu lieu en 2010 ou 2011, au prix de 300 000 MRO par parcelle. Il a ajouté qu'en 2024 ou 2025, Saad ould Louleïd s'est manifesté en revendiquant la propriété de ces terrains ; les propriétaires actuels lui ont alors versé une somme d'argent pour régler le litige. Ould Aghrabat a précisé qu'un ami du wali Sidi Mouloud, nommé Sidi Mohamed Abdel Kader, l'avait contacté pour lui demander de trouver un arrangement avec Ould Louleïd. Ould Aghrabat a indiqué avoir pris contact avec celui-ci et lui avoir transféré une somme de 10 ou 15 millions MRO pour clore l'affaire, tenant compte de la hausse de la valeur des terrains dont le prix atteint désormais entre 8 et 10 millions MRO l'unité.

Transferts financiers

Les enquêteurs ont relevé qu’Ould Aghrabat avait effectué, ces derniers jours, des transferts financiers rapides : il a transféré 97 millions MRO à une ressortissante marocaine — qui, selon lui, travaille avec lui dans le secteur du bâtiment — ainsi que 95 millions à un certain Brahim, présenté comme l'un de ses employés. Il a également transféré 90 millions de telles anciennes ouguiyas à une personne nommée Zeïd. Interrogé par les enquêteurs sur la diminution rapide des fonds sur son compte bancaire ces derniers jours, Ould Aghrabat a expliqué qu'il possédait une fortune importante, mais qu'il l'avait dilapidée en raison d'une mauvaise gestion. Il a ajouté qu'il finançait des déplacements à caractère politique, distribuait de l'argent à des tiers et dépensait des sommes dans des activités futiles.

Ould Aghrabat a reconnu avoir reçu 340 millions MRO de son fils Isselmou et 200 millions d'un autre fils, Mohamed Lemine. Il a précisé que ces fonds visaient à faciliter l'obtention de visas de voyage, une démarche nécessitant des mouvements sur les comptes bancaires. Il a par ailleurs admis avoir reçu 245 millions de telles anciennes ouguiyas de la part d'Itawal Oumrou Hamadi Abderrahmane qu'il a décrit comme un ami et un agent immobilier, précisant qu'ils avaient l'habitude de se prêter mutuellement de l'argent. Ould Aghrabat a nié avoir versé des fonds à des responsables gouvernementaux, à l'exception du wali Sidi Mouloud ould Brahim et de trois fonctionnaires de la wilaya — Moussa Maniane, Seyid Abdoul et Ba Cheikh Tidjani — affirmant que l'aide qu'il leur avait apportée relevait d'un contexte social.

Le juge d'instruction a ordonné le placement en détention d’Ould Aghrabat et des autres personnes impliquées dans le dossier, conformément à la réquisition du ministère public. Il s’agit de l'ancien wali de Nouakchott, Sidi Mouloud ould Brahim ; l'agent immobilier Mohamed Salem ould Cheïbani Mahmoudi ; le notaire coutumier Ikhalihenna Mohamed Hamed ; l'ancien chef du service foncier de la wilaya de Nouakchott, Moussa Maniane ; ainsi qu'Aboubacar Sidi, ancien responsable de l'enregistrement des autorisations au sein de la wilaya de Nouakchott.

Dalay Lam