Il a vendu plus de 1000 terrains entre Tevragh Zeïna et Teyarett, loti plusieurs concessions rurales en plein milieu urbain pour en faire des zones d’habitation. Parti de rien, il est devenu, au fil des ans, incontournable dans ce domaine, ses comptes en banque affichaient quelques milliards d’ouguiyas, il arrosait des employés de l’Administration, des bloggeurs, des influenceurs et des journalistes. En un mot, il faisait ce qu’il voulait, lorsqu’il s’agissait de lotir des zones inhabitées, vendre leurs terrains en gros ou en détail et accumuler ainsi des sommes faramineuses.

Il, c’est le nouvel Escobar du domaine foncier, Yeslem ould Aghrabat qui vient de tomber entre les mains de la justice, après plusieurs années d’impunité. Entendu par un juge, il a été déféré et son procès risque d’être retentissant. L’homme, dit-on, aurait bénéficié de complicités à tous les niveaux et sait se montrer généreux pour qui n’est pas très regardant. D’ailleurs un ancien wali de Nouakchott et deux anciens employés de la wilaya éponyme dorment avec lui en prison. En attendant d’autres que l’enquête tentaculaire ne manquera pas de démasquer.

La lecture des procès-verbaux de son interrogatoire donne le tournis. L’homme est devenu au fil des ans le véritable « « roi de la terre », brassant des milliards d’ouguiyas que génère un des commerces les plus lucratifs dans ce pays, celui du foncier. Mais le plus consternant dans cette affaire est que le monsieur avait pignon sur rue et ses activités n’étaient qu’un secret de Polichinelle. On se demandait toujours jusqu’à quand l’Etat allait continuer à fermer les yeux.

Ahmed ould Cheikh