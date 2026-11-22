Le 19e Congrès national de la Société mauritanienne de pédiatrie (SOMAUPED) a pris fin à Nouakchott à l’issue de deux jours de travaux scientifiques, d’échanges et de visites consacrés à l’amélioration de la santé maternelle et infantile en Mauritanie.

Un carrefour d’expertises

Durant deux jours, plus de 150 pédiatres et médecins résidents mauritaniens, rejoints par des experts invités venus d’Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Sénégal et de France, ont examiné les dernières évolutions scientifiques et technologiques de la pédiatrie.

Cette rencontre a offert un cadre d’échange d’expériences et de connaissances autour des défis de la santé infantile, afin de renforcer la prévention, le diagnostic et la prise en charge médicale des enfants, dans le prolongement de la priorité accordée à la santé maternelle et infantile et au rapprochement des soins. Sur le plan scientifique, les communications et débats ont notamment porté sur : La gastro-entérologie et la neurologie pédiatriques ; les maladies infectieuses et la vaccinologie ; l’hématologie et l’oncologie pédiatriques ; l’endocrinologie et la nutrition.

Dans son allocution d’ouverture et de bienvenue, le président de la SOMAUPED, le Pr Isselmou Ould Khlifa, a souligné que ces travaux visent à consolider le partage d’expériences et d’expertises autour des enjeux majeurs de la santé infantile, en plaçant la prévention, le diagnostic et la prise en charge au cœur des échanges.

Enjeux de santé publique

Présidant les travaux de ce 19e congrès, la ministre de la Santé, Naha Hamdi Mouknass, a insisté sur la place centrale de la santé maternelle et infantile dans l’action du gouvernement. Elle a rappelé que la politique sanitaire s’articule autour de l’élargissement de l’offre de soins, du renforcement des ressources humaines et de la modernisation des infrastructures, couvrant notamment le suivi de la grossesse, l’accouchement sécurisé, les soins néonatals, la vaccination, la nutrition et l’accès aux traitements.

La ministre a appelé les congressistes à formuler des recommandations concrètes pour éclairer les politiques publiques et réaffirmé la volonté de son département de coopérer étroitement avec la SOMAUPED.

Signalons qu’au terme de l’inauguration, la ministre de la Santé a également visité l’espace exposition aménagé pour le congrès, parcourant les stands des différents exposants, notamment des grossistes pharmaceutiques, des laboratoires et des fournisseurs de matériels techniques et de solutions dédiées à la pédiatrie.