Dans un communiqué daté du 22 novembre 2026 et émanant de la Direction générale de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion (DGAPR) du ministère de la Justice de Mauritanie, les autorités indiquent qu'à la suite d'un récent malaise de l'ancien président Mohamed Ould Abdel Aziz, elles ont immédiatement pris en charge sa santé à la charge de l'État, incluant des examens dans une clinique privée et la consultation de médecins spécialistes de son choix. Selon les résultats médicaux et l'avis des spécialistes, son état de santé est jugé rassurant, stable et sans motif d'inquiétude. Enfin, le document souligne l'engagement des pouvoirs publics à garantir à l'ensemble des détenus l'accès aux soins médicaux, la sécurité et le respect de leur dignité conformément aux principes humanitaires et aux garanties légales.