Les services des douanes mauritaniennes ont saisi 5 072 litres de boissons alcoolisées au port de Nouakchott, lors d’une opération menée vendredi 20 novembre 2026, selon un communiqué de l’administration douanière.

L’opération a été conduite par les services d’inspection du bureau des douanes du port à conteneurs, en coordination avec la Direction du renseignement et des enquêtes. Elle a permis de découvrir 565 cartons contenant 10 358 bouteilles et canettes de différentes boissons alcoolisées.

Cette saisie a été réalisée sur la base de renseignements précis et à l’issue d’un dispositif de surveillance et de suivi, précise la même source.

L’administration douanière affirme que cette opération s’inscrit dans le cadre du renforcement du contrôle des frontières et de la lutte contre les réseaux de contrebande et les tentatives d’introduction de produits prohibés sur le territoire national.