Les services de sécurité mauritaniens ont saisi 1,7 tonne de cocaïne lors d’une opération menée dans la zone de « Deshcha», dans la wilaya du Hodh Charghi, a annoncé l’Office central de lutte contre les stupéfiants et les substances psychotropes.

Cette opération fait suite à trois mois d’investigations ayant permis de détecter un réseau international de trafic de drogue, actif dans plusieurs pays voisins et qui projetait d’étendre ses activités en Mauritanie.

L’intervention a permis d’intercepter un véhicule de type Toyota Hilux transportant la cargaison. Deux ressortissants étrangers se trouvaient à bord du véhicule au moment de son interception.

Selon les déclarations des suspects, la drogue provenait d’un pays voisin et était destinée à un autre pays frontalier. Son acheminement devait s’effectuer à travers plusieurs zones situées le long des frontières est et nord-est du pays.

À l’issue de l’enquête, les deux mis en cause et la cargaison ont été présentés au parquet, jeudi 19 novembre. Les recherches se poursuivent pour retrouver trois autres ressortissants étrangers impliqués dans ce réseau.

L’Office central précise que cette saisie constitue la plus importante jamais enregistrée dans les pays de la sous-région.