Le groupe énergétique britannique BP envisage de se retirer du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) « Grand Tortue Ahmeyim » (GTA), partagé entre la Mauritanie et le Sénégal, en cédant sa participation de 56 % dans ce projet, dont le coût de réalisation s'est élevé à environ 4,8 milliards de dollars.

Selon l'agence américaine Bloomberg, citant des sources bien informées, le groupe britannique étudie une sortie du projet dans le cadre d'un plan visant à restructurer ses actifs, à réduire son endettement et à abandonner les investissements les moins rentables, en amont de l'annonce de sa nouvelle stratégie.

D'après l'agence, le projet gazier mauritano-sénégalais nécessite des investissements supplémentaires pour financer ses prochaines phases d'expansion ; une situation qui pourrait inciter BP à vendre sa part afin d'éviter les engagements financiers liés au développement futur du projet.

Les sources indiquent que BP pourrait conserver les droits de réception et de commercialisation des cargaisons de gaz produites par le projet, même en cas de cession de sa participation. Cela lui permettrait de continuer à tirer profit des activités de négoce de gaz, sans pour autant supporter les coûts d'exploitation et de développement.

À ce jour, BP n'a pas pris de décision définitive concernant un éventuel retrait du projet ou la vente de sa participation, et aucun acheteur potentiel n'a été identifié. Le projet « Grand Tortue Ahmeyim » (GTA), dont la production de gaz a débuté en 2025, constitue l'un des projets énergétiques conjoints les plus emblématiques entre la Mauritanie et le Sénégal. Son actionnariat se répartit comme suit : 56 % pour le groupe britannique BP, 27 % pour l'américain Kosmos Energy, 10 % pour la société sénégalaise Petrosen et 7 % pour la Société mauritanienne des hydrocarbures.

Selon les données rapportées par Bloomberg, le projet dispose d'une capacité de production d'environ 2,7 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié (GNL) par an. La part détenue par BP dans ce projet équivaut à environ 13 % de la production mondiale totale de GNL de l'entreprise au cours de l'année écoulée.

L'agence souligne par ailleurs que la cession de cette participation pourrait se heurter à des difficultés, compte tenu du nombre limité d'acheteurs potentiels et des sensibilités politiques liées à un projet situé à la frontière maritime entre la Mauritanie et le Sénégal, lequel représente un investissement stratégique pour les deux pays.