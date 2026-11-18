Nous sommes ces jours-ci en Mauritanie, tiraillés par beaucoup de questions d'intérêt grandiose pour notre destin. Il n'en demeure pas moins que la question concernant la probable inoncence des condamnés à mort du meurtre du jeune Mohamedou Ould Berrou, gravement assassiné en 2019, continue d'assurer sa place de premier plan malgré le poids de ces questions sur l'opinion nationale et malgré le temps qui s'écoule calmement et qui effrite tout sur son passage.

En France, à la fin du XIXème siècle, une erreur judiciaire a passionné l'opinion publique et, des années durant. Elle y a entraîné, un remue-ménage sociétal sans précédent. L'Histoire le constatera a posteriori à son avantage sûrement.

En effet, suite à cette affaire, les hommes de culture, suivis par ceux de la politique, se sont repartis en deux camps ; pour se livrer à un combat frontal qui n'a connu aucune retenue et aucune clémence. Pour la conscience de chacun, de ces deux camps, cette erreur, justifie largement, une très virulente confrontation. Il en va pour l'essence même de l'existence de l'humanité pour les deux camps. Pour les uns, défendre le vivre ensemble d'une nation c'est d'abord, défendre, l'unité la plus infiniment petite qui compose cet ensemble. Et la vulnérabilité d'un pauvre individu démuni en est l'exemple idéal de cette unité qui justifie une lutte inexpiable. L'unité la plus précieuse.

Pour les autres, la préservation de la notoriété de la nation est le vrai combat à mener sans aucune hésitation. Il passe avant toutes autres considérations individuelles de quelques ordres qu'elles soient...

Et leur motivation à eux aussi, est sans quartier. Elle est parfaitement identique à celle des premiers dans la teneur.

Un merveilleux plaidoyer

Dans cette belligérance intellectuelle, paradoxalement belliqueuse, un abondant encre a coulé. Il en est né, comme par fortuité, un si merveilleux plaidoyer, "J'ACCUSE". Un joyaux de la culture, dont on se gratifiera mondialement et ce, jusqu'à nos jours...

Aussi du côté politique, les divergences étaient si fortes qu'elles se sont rattachées dans notre entendement, à tort peut-être, à la naissance de la binomie en démocraties contemporaines qui gouverne nos destins. Cette binomie qui est organisée autour d'une Gauche proche des individualités à savoir les conditions de l'être humain ; et d'une Droite proche des globalités, à savoir la puissance des pouvoirs.

Il en ressort donc sur la base des bouleversements tels qu’abordés furtivement ci-haut, que les erreurs judiciaires ont un tropisme inextricable et un intérêt très fascinant pour le genre humain qui leur voue en effet, une empathie d'une profondeur inimaginable et... inépuisable !

Mais, malheureusement, il faut reconnaître que cette ardeur humaniste des temps anciens, est maintenant hélas, désuète....

Et cela à la grande amertume de ceux parmi nous, qui, à cause de l'âge, pourraient bien ressentir une douloureuse nostalgie. Dreyfus puisque c'est de lui qu'il s'agit, pourrait bien alors, se frotter les mains. Il avait la chance de vivre aux temps de Zola le gauchiste et ses camarades... Aux temps, où l'humanité était encore reine d'elle-même...

Alors, puisqu'il en est ainsi, de nos ardeurs aujourd'hui, le cas qui préoccupe notre opinion publique aujourd'hui, risque fort de ne pas faire long feu et de ne pas impacter sur le cours des choses. Aujourd’hui en réalité, les consciences dorment profondément et l'être humain n'est plus autre chose, qu'une donnée sans voix et sans désir dans un vaste océan numérique qui a envahi tout notre univers...

Un monde bizarre

Mais pour autant, la voix vacillante, sortie l'autre jour des failles de notre système pénitentiaire, ne représente-t-elle pas un réel cas de vulnérabilité qui mérite une attention particulière de nous tous ?

Ne sommes-nous pas en droit de voir cette voix chancelante réussir à corriger ce dysfonctionnement allant à l'encontre des règles de l'art de la vie ?

Toutefois encore, force est de modérer nos aspirations, car les pouvoirs actuels sont différents des pouvoirs anciens. L'ordre actuel des choses, et ce, depuis la fin de la deuxième Guerre mondiale, est plutôt, orienté vers un assujettissement outragé de notre humanité. Le panache de l'Homme, sa dignité et son épanouissement dans un environnement sain, ne sont plus, hélas, prioritaires dans les politiques des décideurs de notre époque.

Aujourd'hui, en effet, tout le monde s'accorde, que les choses vont mal au point où, nul ne sait plus, où se trouve son pôle nord. Aujourd'hui, en effet, nous sommes plutôt de petits sujets insignifiants perdus dans un terrible univers mercantile totalitaire sans âme et sans conscience.

Ce n'est donc pas le monde de l’écrivain français, Emile Zola. C'est son contraire.

C'est fort bien, ce monde cruel, tant craint par l'écrivain anglais Georges Orwell une certaine année des années 40 du siècle dernier !

Oui, tout nous laisse croire que nous vivons dans un temps bizarre, où, deux et deux font cinq et où ceux qui répondent quatre sont sévèrement réajustés ... !

Ceci étant dit tel quel, en conclusion, je vais redescendre sur terre pour dire deux mots.

Le premier s'adresse aux membres de la famille du reclus. Je salue leur patience et leur lucidité. La gestion de leur douleur face au pouvoir, est irréprochable. Le second s'adresse aux mobilisateurs de l'opinion nationale. Merci de prouver que dans notre monde si mal défiguré, en vaste champ de cendre grise, il existe encore de la vie....

Dr. Sid'Ahmed Bechir

spécialiste en médecine communautaire