Une réunion élargie, tenue dimanche 15 novembre courant au domicile de la ministre des Pêches et des Infrastructures Maritimes et Portuaires, a été consacrée à la préparation et à la mobilisation pour la visite présidentielle prévue le 23 novembre 2026 à Boghé, pour le lancement des travaux d'aménagement du Casier Pilote de Boghé et l'inauguration de 1 575 hectares aménagés à Dar El Barka.

Une réunion de concertation et de mobilisation s'est tenue dans la soirée du dimanche 15 novembre au domicile de Madame la ministre Pêches et des Infrastructures Maritimes et Portuaires.

Supervisée par Monsieur Mokhtar Lam, ministre et ancien Secrétaire général du Gouvernement, la rencontre a réuni les cadres, les élus, les femmes et les jeunes de la zone.

À l'ordre du jour, un seul point : la préparation et la mobilisation pour la visite que Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed Ould El Ghazouani, effectuera le 23 novembre 2026 à Boghé.

Cette visite sera marquée par le lancement des travaux d'aménagement au niveau du Casier Pilote de Boghé (CPB).

Elle sera également l'occasion d'inaugurer les aménagements de 1 575 hectares à Dar El Barka, dont le Président de la République avait posé la première pierre en 2025. Ces travaux ont été réalisés par le Projet d'Appui à la Transformation Agricole en Mauritanie (PATAM).

Les participants à cette rencontre ont souligné l'importance de cette visite et la nécessité d'une mobilisation totale pour assurer son succès et mettre en valeur les acquis agricoles réalisés dans la zone.

Brahim Ely Salem

CP Brakna