Je tiens à exprimer, en mon nom personnel et au nom des populations de la wilaya du Gorgol, mes sentiments les plus sincères de reconnaissance, d’estime et de gratitude à Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, pour les efforts considérables qu’il a déployés, l’attention particulière et le suivi personnel qu’il a accordés, ainsi que le temps, les moyens et les relations diplomatiques qu’il a mobilisés en faveur de la candidature de notre compatriote et fille de la wilaya du Gorgol, Son Excellence Madame la Ministre Coumba Bâ, au poste de Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie.

Dès l’annonce de cette candidature, Son Excellence le Président de la République a fait preuve d’une volonté politique clairement affirmée et d’une détermination sans faille à mobiliser toutes les ressources nationales et à mettre à contribution l’ensemble des moyens et des relations diplomatiques de notre pays pour assurer le succès de cette candidature. Il a ainsi conduit d’intenses efforts et une vaste mobilisation diplomatique, témoignant de son attachement au renforcement de la présence et du rayonnement de la Mauritanie au sein des organisations et des instances internationales.

Si la compétition n’a pas encore livré son verdict, le fait que notre candidate soit parvenue à ce stade avancé de la compétition internationale constitue, à lui seul, un acquis diplomatique majeur et témoigne de la présence grandissante de la Mauritanie ainsi que de la considération et de l’estime dont elle jouit désormais sur la scène internationale.

En tant que populations de la wilaya du Gorgol, nous tenons à saluer hautement cette présence remarquable et à renouveler à Son Excellence le Président de la République nos remerciements les plus sincères et notre profonde gratitude. Nous saluons son leadership dans cette mobilisation diplomatique et réaffirmons notre fierté devant la visibilité et les acquis que notre pays a pu enregistrer à travers cette démarche.

Nous prions Allah Tout-Puissant d’accorder à notre pays davantage de succès, de préserver la Mauritanie et de renforcer sa place parmi les nations.

Nous tenons enfin à souligner que l’homme qui veille sur ses concitoyens à l’intérieur du pays, leur accorde toute son attention et les accompagne également sur la scène internationale lorsqu’ils cherchent à réaliser ce qui, hier encore, relevait de rêves lointains, est précisément celui auquel nous devons rester attachés et dont nous sommes en droit de souhaiter qu’il poursuive son œuvre à nos côtés. Notre pays a besoin d’hommes d’État de cette stature.

Ebbabe Ould Begnoug

Conseiller chargé de communication de la primature