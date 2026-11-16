Son Excellence le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Mohamedou Ahmedou Mhaimid, a reçu, ce lundi à Nouakchott, une délégation de haut niveau du Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (BAD), conduite par le Dr Samson Oyebode Oyetunde, administrateur représentant le Nigeria et Sao Tomé-et-Principe et doyen des administrateurs de l'institution. Il dirige la mission de consultation de la Banque en Mauritanie, qui se déroule du 16 au 19 novembre.

La délégation comprenait également Mme Malinne Blomberg, directrice générale adjointe de la BAD chargée de l'Afrique du Nord.

Les entretiens ont porté sur les relations de coopération étroites entre la Mauritanie et la Banque africaine de développement. Ils ont également permis aux deux parties d'échanger leurs points de vue sur les moyens de consolider et de développer davantage leur partenariat, en l'adaptant aux différents secteurs prioritaires du développement national.

La rencontre s'est déroulée en présence du directeur général des Financements et de la Coopération économique au ministère des Affaires économiques et du Développement, M. Mohamed Salem Ould Nani, ainsi que M. Hercule Yamuremye, chargé principal de programme pays de la Banque africaine de développement en Mauritanie.

Source: MAED