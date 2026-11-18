Ouverte fin Septembre 2026, l'affaire dite du « dossier des blogueurs de l'étranger» constitue l'une des procédures judiciaires les plus retentissantes de ces derniers mois en Mauritanie. Orchestrée par la Sûreté de l'État et la police des crimes économiques, cette enquête d'envergure met en lumière un système présumé de transferts de fonds et de pressions en ligne, impliquant des activistes installés hors du pays — notamment aux États-Unis — et leurs relais locaux.

Du chantage au terrorisme

Au fil des semaines, l'instruction a connu une accélération significative, entraînant une évolution substantielle des qualifications juridiques. Dès le déclenchement des vagues d'arrestations secrètes, le gouvernement a présenté l'affaire comme le démantèlement d'un réseau de chantage financier et d'extorsion de fonds. Selon les autorités, les suspects fabriquaient de fausses informations et orchestraient des menaces contre des personnalités pour monnayer leur silence. Le dossier a rapidement été transmis au Parquet de Nouakchott-Ouest, puis confié au pôle d'instruction spécialisé dans la lutte contre les crimes terroristes.

Les poursuites englobent désormais des accusations extrêmement lourdes : constitution d'une organisation criminelle en vue de porter atteinte à la sécurité intérieure et extérieure ; incitation à la haine et diffusion de fausses informations ; blanchiment de capitaux et financement présumé d'actes terroristes. L'enquête cible globalement une vingtaine de personnes sur le territoire national, mêlant proches de blogueurs exilés, intermédiaires financiers, agents immobiliers et professionnels des media.

Aux termes de l’enquête, sept inculpés sont placés sous les verrous par le pôle antiterroriste et quatorze individus laissés en liberté sous contrôle judiciaire. Des mandats d'arrêt internationaux sont requis à l'encontre de six autres résidant à l'étranger, notamment Sidi Mohamed Kmash, Al-Hafedh Loubed et Diyaa Al-Haq Abih. Parmi les prévenus et intermédiaires-clés, figurent Ahmed Abdawa et Abderrahmane Al-Kmash. Il s’y ajoute, côté professionnels de la presse, Mohamed Yahya Mohamed Youssef et Mohamed Lemine Sidi Mohamed Arafa, journalistes à Radio Mauritanie qui entretenaient des liens avec Sidi Mohamed Kmash.

« Le prix du silence »

Un des tournants de l'affaire réside dans les confessions détaillées recueillies par les enquêteurs auprès de certains prévenus. Citons ici les aveux de Mohamed Yahya Mohamed Ahmed Sidi Yahya : il a reconnu avoir versé des « salaires mensuels » (notamment pour les mois de Juillet, Août et Septembre 2026), ainsi que des sommes substantielles à des blogueurs expatriés. Il a admis avoir transféré plus de 4 millions d'ouguiyas à Ould Kmash pour obtenir le retrait de publications diffamatoires le visant ou visant ses proches, ou pour étouffer des polémiques liées à des applications de paiement et à des permis de prospection aurifère.

Les auditions de proches, comme Abderrahmane Al-Kmash, ont mis au jour l'utilisation de comptes tiers (commerçants du Marché Maroc, comptes familiaux…) pour faire transiter des flux financiers quasi-quotidiens. Ces fonds servaient à la construction de biens immobiliers, à l'acquisition de bétail ou à des transferts en cascade, illustrant l'opacité totale des circuits de financement.

Dénonciation de la corruption et musellement de la contestation ?

Cette affaire provoque de vives crispations au sein de l'opinion publique et de la classe politique mauritanienne. Des observateurs, des partis d'opposition et des figures comme le député Biram Dah Abeïd estiment que cette procédure judiciaire est instrumentalisée pour muscler la répression et faire taire des voix influentes qui documentent la corruption et la gestion des ressources publiques. La réserve observée par une large partie de la corporation journalistique, face à ces arrestations, témoigne d'un climat de peur mêlé aux débats persistants sur l'éthique et l'indépendance de la profession confrontée aux dérives du clientélisme.

Transparence et fin de l'impunité

Au-delà des aspects strictement juridiques et des répliques des cercles accusés, ce dossier cristallise une profonde préoccupation au sein de l'opinion publique mauritanienne. De nombreux citoyens expriment une vive impatience et exigent une transparence totale sur l'ensemble des ramifications de l'affaire. Par le passé, nombre de dossiers sensibles liés à la grande corruption, aux trafics de drogue et d'armes, au blanchiment d'argent, voire au terrorisme, ont en effet fini par être ensevelis dans les tiroirs de l'oubli, consacrant tacitement l'impunité de leurs véritables instigateurs.

Pour les Mauritaniens, il est donc impératif que cette procédure ne se limite pas aux seconds couteaux ou aux simples relais d'exécution. Afin de briser définitivement le cycle de l'impunité financière et politique dans le pays, l'opinion publique réclame de connaître la vérité sur les commanditaires de l'ombre, à savoir ceux qui ont réellement fourni l'argent et alimenté en informations sensibles les blogueurs exilés.

Dalay Lam