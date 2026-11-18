La démission du député Biram Dah Abeid de l’Assemblée nationale, annoncée le 9 novembre 2026, ne constitue pas un simple fait divers dans le paysage politique mauritanien. Elle représente un événement politique qui mérite une attention particulière, non seulement en raison du caractère singulier de cette décision, mais aussi des interrogations qu’elle soulève quant à la pertinence de l’action politique au sein des institutions et aux limites de la responsabilité qu’un élu assume à l’égard de ses électeurs.

Biram a choisi d’annoncer sa démission depuis l’hémicycle, au cours d’une séance consacrée à l’examen de la politique générale du gouvernement. Le moment n’est pas anodin et revêt plusieurs significations. En effet, il n’a pas choisi de quitter l’institution législative dans la discrétion, mais a fait de son départ lui-même un message politique adressé au pouvoir et à l’opinion publique.

Selon les explications qu’il a avancées, le Parlement aurait perdu sa véritable fonction, tandis que les débats qui s’y déroulent seraient devenus dépourvus d’utilité réelle. C’est ce constat qui l’aurait conduit à privilégier la confrontation en dehors de l’institution, à travers l’action de terrain et les voies légales.

Toutefois, au-delà du bien-fondé des critiques qu’il adresse au fonctionnement du Parlement et à l’action du gouvernement, une question me paraît autrement plus importante : un député peut-il, sur les plans éthique et politique, renoncer à son mandat représentatif au seul motif qu’il estime que l’institution à laquelle il appartient ne remplit plus convenablement sa mission ?

Repositionnement politique

Certes, un député ne perd pas son droit de protester ni celui d’adopter des positions de rupture. La démission demeure l'un des moyens politiques dont il dispose pour exprimer son rejet d'une réalité institutionnelle qu'il juge inacceptable. Mais il est tout aussi vrai que le siège parlementaire n'est pas une propriété personnelle du député. Il constitue un mandat confié par les électeurs, une responsabilité qui devrait placer les intérêts de ceux qui l'ont investi au cœur de toute décision relative à son exercice.

Les électeurs qui ont accordé leurs voix à Biram ne l'ont pas élu pour qu'il soit simplement un opposant en dehors du Parlement. Ils lui ont confié une fonction qui lui permet de demander des comptes au gouvernement, de débattre des politiques publiques, de soulever les questions sociales et économiques et de porter les aspirations ainsi que les revendications des citoyens.

De ce point de vue, il aurait pu poursuivre sa mission parlementaire, quitte à transformer son siège en une tribune permanente de protestation, de contrôle de l'action gouvernementale et de dénonciation des dysfonctionnements. Car les institutions ne se réforment pas nécessairement en les quittant. Dans certaines circonstances, y rester et exercer une pression de l'intérieur peut constituer une forme particulièrement efficace de combat politique.

Un autre aspect de cette démission concerne les perspectives d'avenir politique de Biram lui-même.

Il est difficile d'analyser cette décision indépendamment de ses ambitions politiques, de sa place sur la scène de l'opposition et de l'échéance présidentielle de 2029, qui demeure une étape importante dans les calculs des différents acteurs politiques.

Biram a déjà exprimé ses ambitions présidentielles et pris position sur son avenir politique ainsi que sur la prochaine échéance électorale.

Dans cette perspective, sa démission peut être interprétée comme une tentative de repositionnement politique : passer de l'opposition parlementaire à une opposition de terrain. Une telle démarche pourrait lui permettre de se présenter comme un responsable politique qui ne se contente pas de contester le pouvoir depuis l'intérieur des institutions, mais qui refuse de continuer à siéger dans une institution qu'il estime avoir perdu son efficacité.

Une stratégie électorale ?

Il convient néanmoins de distinguer l'analyse des implications politiques de cette décision de toute affirmation catégorique quant à ses motivations. Rien ne permet, à ce stade, d'établir que cette démission s'inscrit précisément dans une stratégie électorale liée à la présidentielle de 2029. Il reste toutefois légitime de s'interroger sur le lien entre cette décision et les perspectives politiques de l'intéressé.

À mon sens, le véritable test de cette initiative ne résidera ni dans l'ampleur du bruit qu'elle a suscité ni dans les réactions favorables ou défavorables qu'elle a provoquées, mais dans ses conséquences concrètes.

Cette démission marquera-t-elle le début d'une nouvelle dynamique politique, porteuse d'une vision claire de la réforme et du changement, ou restera-t-elle un simple geste de protestation, appelé à s'estomper avec le moment de son annonce ?

Biram saura-t-il, en dehors du Parlement, proposer des moyens d'action alternatifs plus efficaces pour défendre les causes qui constituent le socle de son discours politique ? Ou son départ signifiera-t-il simplement l'abandon de l'une des principales tribunes dont il disposait pour faire entendre sa voix et celle de ses électeurs ?

Un député peut légitimement choisir de démissionner pour protester contre une réalité qu'il rejette. Mais les électeurs sont tout aussi légitimes à lui demander ce qu'il advient de la confiance qu'ils lui ont accordée.

La politique est avant tout une responsabilité envers les citoyens et la capacité de transformer les positions et les fonctions disponibles en instruments au service de leur intérêt général.

Plus fondamentalement encore, l'opposition, qu'elle s'exerce au sein des institutions ou en dehors de celles-ci, se mesure à sa capacité à proposer des alternatives, à défendre les intérêts de la population et à transformer la contestation en un véritable projet politique, cohérent et susceptible d'être mis en œuvre.