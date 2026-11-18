La décision du Conseil de sécurité de ne pas reconduire le mandat de la Mission des Nations unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental (MINURSO), actée le 30 octobre 2026, marque un tournant dans l'histoire du différend sahraoui. Au-delà de la portée symbolique d'un tel échec diplomatique, c'est un dispositif opérationnel de surveillance, de vérification et de prévention des incidents qui s'efface progressivement du terrain. Pour la Mauritanie, cette évolution ne relève pas de l'anecdote : elle touche directement à ses équilibres frontaliers, à sa sécurité nationale et à sa capacité à préserver une neutralité positive devenue, au fil des ans, sa marque de fabrique diplomatique.

La disparition de la MINURSO ne signifie pas la fin du conflit, mais bien celle d'un mécanisme international qui, bien qu'imparfait, contribuait à documenter les violations, à vérifier les incidents et à contenir les escalades. Depuis la reprise des hostilités entre le Maroc et le Front Polisario en novembre 2020, ce rôle de vigie était plus essentiel que jamais. Or, la non reconduction du mandat intervient dans un contexte où les dynamiques diplomatique et sécuritaire évoluent en parallèle : à la recherche d'un compromis politique sous l'égide de l'envoyé personnel du Secrétaire général des Nations unies répond une dynamique militaire marquée par le risque d'incidents, de réactions disproportionnées et d'une érosion de la confiance entre les parties.

Pour Nouakchott, l'équation est claire : il s'agit d'éviter que le vide de surveillance internationale ne se transforme en vide sécuritaire régional. Les zones septentrionales du pays, déjà soumises à une vigilance constante en raison de leur immensité désertique et de leur porosité, pourraient devenir le théâtre de débordements, d'incursions accidentelles, de tirs ou de mouvements de combattants difficilement maîtrisables. Le risque le plus immédiat n'est pas tant l'invasion que la contamination : celle d'un espace frontalier où se croisent trafics d'armes, réseaux criminels transfrontaliers et groupes armés non étatiques en quête d'opportunités.

Une équation délicate

Il convient toutefois de ne pas céder à la facilité d'un lien automatique entre conflit sahraoui et terrorisme. La réalité est plus nuancée, mais aussi plus insidieuse. Le danger réside dans la possibilité que des espaces insuffisamment contrôlés soient exploités par des réseaux déjà présents dans l'environnement sahélo-saharien. La circulation d'armes, les connexions entre réseaux de contrebande, les mouvements de personnes armées non identifiées et les difficultés de surveillance dans les zones désertiques constituent autant de facteurs de vigilance. À cela s'ajoutent les risques migratoires et humanitaires : une reprise plus intense des hostilités pourrait entraîner des déplacements de populations vers les zones considérées comme plus sûres, confrontant la Mauritanie à des besoins supplémentaires en matière d'accueil, d'enregistrement, de protection et d'assistance.

La matrice des risques, établie à titre prospectif, le confirme : si la probabilité d'un débordement d'incidents armés vers le territoire mauritanien demeure faible à moyenne, son impact potentiel est très élevé. Les risques liés à la circulation d'armes et de groupes armés, ainsi qu'au développement des trafics transfrontaliers, présentent à la fois une probabilité moyenne à élevée et un impact élevé, justifiant un niveau de vigilance très élevé. La dégradation des relations entre Rabat et Alger, enfin, ajoute une couche de complexité diplomatique à une équation déjà délicate.

L'analyse prospective permet de dessiner quatre trajectoires possibles. La première, celle d'une stabilisation diplomatique et sécuritaire relative, verrait les parties poursuivre les négociations malgré la fin de la MINURSO, avec un maintien relatif de la stabilité frontalière et une faible pression supplémentaire sur les dispositifs sécuritaires. La deuxième, plus probable, correspondrait au maintien d'un conflit de basse intensité, avec des affrontements intermittents et une incertitude accrue dans les zones septentrionales. La troisième, celle d'une escalade militaire et d'une déstabilisation régionale, ferait peser un risque d'incidents à proximité ou à l'intérieur du territoire mauritanien, avec une pression accrue sur les services de sécurité et de protection civile. La quatrième, enfin, verrait la crise saharienne se combiner à une détérioration plus large des relations maroco-algériennes et aux fragilités sécuritaires de l'espace sahélo-saharien, complexifiant la coopération régionale et perturbant les circuits commerciaux.

Quel que soit le scénario retenu, une même exigence s'impose : l'anticipation. La neutralité positive, pilier de la diplomatie mauritanienne, ne doit pas être confondue avec l'attentisme. Elle peut et doit s'accompagner d'une diplomatie active, d'une coopération sécuritaire adaptée, d'une préparation humanitaire et d'une meilleure coordination des systèmes d'alerte.

Ne pas confondre neutralité et attentisme

Sur le plan diplomatique, la Mauritanie a intérêt à réaffirmer sa neutralité positive, à maintenir des canaux de dialogue avec Rabat, Alger et le Front Polisario, et à soutenir la poursuite du processus politique onusien. Elle pourrait également encourager la mise en place d'un mécanisme international de suivi et de vérification des incidents, ainsi que des arrangements de prévention aux abords des frontières, sans se substituer aux Nations unies ni se présenter comme partie prenante du différend.

Sur le plan sécuritaire, l'adaptation de la surveillance frontalière à l'évolution de la menace, le renforcement de la coordination entre les services de sécurité, de renseignement, de douane et de contrôle territorial, ainsi que l'amélioration de l'échange d'informations avec les pays voisins constituent des priorités opérationnelles. La protection des infrastructures et des axes de circulation essentiels doit être maintenue, dans le respect du droit national et des engagements internationaux.

Sur le plan humanitaire, la préparation d'un dispositif de contingence s'impose : évaluation des capacités d'accueil, mécanismes d'enregistrement et de protection des personnes déplacées, coordination avec les agences des Nations unies et les organisations humanitaires, capacités d'approvisionnement en eau, nourriture et médicaments. Une telle préparation permettrait d'éviter que les autorités locales et les services humanitaires ne soient confrontés à une urgence sans moyens adaptés.

Enfin, sur le plan de l'alerte précoce, les dispositifs existants — qu'il s'agisse de l'Office national de la météorologie, des mécanismes de suivi des mouvements de transhumance, des réseaux communautaires d'alerte ou des services vétérinaires — peuvent contribuer à la détection de risques différents. Leur contribution pourrait être organisée dans un cadre interministériel de partage et de vérification des informations, sans nécessairement créer une nouvelle structure administrative.

La fin du mandat de la MINURSO constitue un facteur supplémentaire d'incertitude dans un conflit qui n'a toujours pas trouvé de règlement politique durable. Pour la Mauritanie, le principal défi est de ne pas subir les conséquences d'une confrontation régionale tout en préservant sa position diplomatique traditionnelle. L'objectif stratégique est clair : préserver simultanément la souveraineté nationale, la stabilité des frontières, les relations équilibrées avec les pays voisins et les conditions d'une solution politique pacifique garantissant le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination.

La distinction entre la position de Nouakchott sur le statut du Sahara occidental et sa responsabilité première en matière de sécurité nationale doit rester nette. C'est à ce prix que la Mauritanie pourra traverser cette nouvelle phase d'incertitude sans sacrifier ni ses intérêts vitaux, ni son capital diplomatique. La vigilance n'est pas l'hostilité ; l'anticipation n'est pas la belligérance. C'est peut-être là, dans cet équilibre subtil, que réside la véritable force de la position mauritanienne.

Seyid Mohamed Beibakar

Colonel à la retraite