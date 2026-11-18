Il faut que la qualité des produits alimentaires que nous consommons soit rigoureusement contrôlée, que l’authenticité, la qualité et les conditions de conservation des médicaments que nous utilisons soient vérifiées, que les produits pétroliers que nous achetons soient régulièrement analysés pour s’assurer qu’ils répondent aux normes requises et qu’ils n’endommagent pas les moteurs de nos véhicules.

Il faut également que les matériaux de construction, les équipements électriques et, plus généralement, tous les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé, la sécurité ou le patrimoine des citoyens fassent l’objet de contrôles appropriés.

Le consommateur ne dispose ni des compétences ni des moyens techniques lui permettant de vérifier lui-même la conformité des produits qu’il achète. Il appartient donc à l’État de le protéger en mettant en place des mécanismes de contrôle efficaces, dotés de laboratoires performants, de personnels qualifiés et de véritables moyens d’intervention.

Ces contrôles doivent être systématiques, depuis l’importation ou la production locale jusqu’à la commercialisation, et les infractions doivent être sévèrement sanctionnées.

La protection du consommateur ne saurait se limiter à la surveillance des prix. À quoi sert, en effet, de garantir un prix abordable pour un produit alimentaire dangereux pour la santé, un médicament inefficace ou un carburant susceptible de détériorer un moteur ?

La qualité des produits mis à la disposition des citoyens doit être une préoccupation majeure des pouvoirs publics. Elle constitue un enjeu de santé publique, de sécurité, de pouvoir d’achat, mais aussi de confiance dans les institutions.

Le citoyen ne doit pas payer de sa santé, de sa sécurité ou de son patrimoine le prix de l’insuffisance des contrôles de qualité.

C’est une priorité absolue

Dahane Taleb Ethmane