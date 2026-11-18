Les affaires se suivent et se ressemblent. Exactement comme se suivent et se ressemblent les dossiers judiciaires. Qui ressemblent exactement aux rumeurs les plus folles, les plus rocambolesques, les plus fantaisites. Puis il y a aussi les rapports de la cour des comptes, de l'inspection Générale d'état, des autres commissions taf taf comme celle de la désormais ridiculement célèbre des équipements incendiés de la Somelec. Les affaires s'oublient. Puis on passe à autre chose. Les dossiers judiciaires se classent. Puis on attend autre chose. Les rumeurs s'estompent. Puis on les oublie.Les rapports se rangent dans les archives. Les mis en cause poireautent un peu. Passent et repassent. Ils font un peu de congé. Puis ils se font rappeler ou même " panygériser" publiquement comme de très bons cadres dont la seule faute est d'avoir été au mauvais endroit au mauvais moment. Maintenant, pour parler actualité très brûlante voire même fumante. C'est quoi cette histoire de bloggeurs peshmerghas ? Décidément le peshmerguisme qu'on pensait agonisant n'en finit pas de reprendre du poil de la bête, de se régénérer et de s'adapter. À situation nouvelle correspond strategie nouvelle. Nous, les très anciens peshmerghas on concluait les articles inquisiteurs par la trés significative expression " Nous y reviendrons " en espérant que ceux qui connaissent leur tête nous reviennent avec de meilleurs sentiments sonnants et trébuchants avant la sortie de la prochaine publication. Aujourd'hui, il faut chanter et danser. Il faut faire des virements sinon vos actes et paroles vont trinder avec sons et images. Qu'on te fasse chanter au point de te faire dénouer les cordons de la bourse. Pourquoi ? Ceux qui chantent. Ceux qui déchantent. Ceux qui déboursent. Ceux qui encaissent. Ceux qui connectent. Même combat ! Même affaire. Même dossier. Même rapport. Même rumeur ! Salut!

Sneiba El Kory