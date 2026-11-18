Les braqueurs d'une agence de transfert d'argent extradés

Il y a trois semaines, une bande composée de deux malfaiteurs avait rendu visite à deux agences de transfert d'argent, sises en des quartiers séparés de Nouakchott. Sous la menace d'une machette et d'un pistolet factice, ils en avaient braqué les employés qu'ils avaient pu surprendre, et réussi à s’emparer de grosses sommes d'argent, enfermant leurs victimes sous clé, sans moyens de communication. Ils avaient ensuite quitté le territoire national pour se rendre au Sénégal voisin et se la couler douce...

Une fois libérés, les victimes avaient aussitôt porté plainte à la police. Ouverte sans tarder, l’enquête avait permis de découvrir une piste, la semaine suivante, et les malfaiteurs ont fini par être identifiés. L'un d'eux est un récidiviste libéré de prison. Prénommé Omar, il est âgé de vingt-sept ans. Son complice est un jeune voyou de 24 ans, connu sous le sobriquet de « Jaja ».

Les enquêteurs ont alors suivi l’itinéraire des deux lascars jusqu'à leur sortie vers le Sénégal et passé le relais, en conséquence, au bureau d’Interpol de Nouakchott qui s’est empressé de mobiliser son homologue sénégalais. Il y a quelques jours, la Brigade des Enquêtes Criminelles (BEC) du Sénégal est entrée en manœuvre et ses agents ont pu localiser les deux suspects dans un appartement au quartier « Les Maristes » à Dakar. Épinglés, ils ont aussitôt été embarqués vers la frontière Nord pour être remis aux soins de la police mauritanienne.

Rappelons que cette dernière avait, il n’y a pas longtemps, remis à sa consœur sénégalaise un individu accusé de meurtre qui avait traversé le fleuve pour se réfugier en Mauritanie. Cette première affaire avait suscité un vif intérêt au sein de l'opinion publique sénégalaise.

Des hooligans sèment la terreur

Il est devenu courant qu'à la suite de chaque match de football ou soirée musicale à la Maison des jeunes, de nombreuses personnes quittent les lieux pour retourner en différents quartiers populaires (El Mina, Sebkha, Riyad, Tarhil, Mellah, Bouhdida, Dar Naïm, etc.). Ces foules se déplacent le plus souvent ensemble et c'est l'occasion pour les malfaiteurs de s'y infiltrer et profiter pour braquer et agresser en cours de route. Tout passant est passé à tabac avant d'être délesté de tout. Les étalages de fruits et autres produits sont souvent pillés.

Le lundi 9 Novembre vers 23 h, ces hordes de hooligans ont semé la terreur entre le carrefour Madrid et le marché Lekbeïd. Tous ceux qui attendaient des taxis et bus, tous les passants et ceux qui étaient assis devant leurs boutiques ont reçu leur part du lot. On a appelé la police et passé une éternité à l’attendre, avant qu'un unique véhicule avec seulement deux agents à bord n'arrive sur les lieux. Mais, au lieu de chasser les agresseurs et les pillards, ceux-là n'ont fait que contempler la scène. Ils ont quand même fini par évacuer deux blessés dont un semblait malheureusement souffrir d'une grave plaie.

Cette même situation s'était déjà reproduite à quelques reprises, des mois plus tôt. Si les autorités ne prennent pas une décision ferme envers ces vandales, en limitant les autorisations des soirées musicales et en assurant une présence sécuritaire constante sur les voies empruntées d'habitude par ces troublions incontrôlables, la situation risque empirer. Rappelons que ces scènes de pagaille s’étaient déroulées deux jours après la démonstration organisée par le nouveau ministre de l'Intérieur et largement couverte par les media officiels, durant laquelle plus de deux cents voitures de police et quelques drones avaient été exhibés.

La gardienne

Au quartier F Nord de Tevragh Zeïna, dans une ruelle qui sépare deux carrés de maisons, les habitants ont découvert, un beau matin, une femme profondément endormie en plein air. Elle semblait avoir la quarantaine. Une petite foule de curieux s'est formée autour d'elle. Elle finit par se réveiller, un peu effrayée. On la rassure et on lui demande ce qu'elle fait seule dans une rue obscure. Ses réponses ont permis de supputer qu'elle souffrait de troubles psychiques. De sages personnes l’ont prise à part pour tenter de connaître son identité. « Je m’appelle Mariem », leur a-t-elle affirmé, « et viens de Néma ». Une famille lui a proposé d’habiter chez eux, mais elle a décliné cette offre : « J'ai une tente que je veux dresser ici et c'est là où je vais habiter ». Elle coule, depuis, la journée sous un arbre et dresse, le soir, ce qui semble avoir été une petite tente pour y passer la nuit.

Heureusement, il y a des vigiles aux deux extrémités de la rue. Les voisins lui procurent ses repas et ses boissons. Elle répète toujours qu'elle veut aller en Europe où se trouvent, dit-elle, ses deux frères. « En attendant, c'est moi la gardienne de toutes vos maisons ! ». Tard la nuit, elle s'approche de toute voiture qui s'arrête et de tout passant pour lui demander des explications. Les gens du quartier l’ont surnommée « El Gardaya ». Elle est inoffensive et marrante et les femmes et filles du quartier sont souvent rassemblées autour d'elle.

Mosy