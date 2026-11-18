Le ministre de l’Élevage, M. Hmedeitt Ould Chein, a donné le jeudi 12 novembre 2026, le coup d’envoi officiel de la campagne nationale de vaccination du cheptel pour la saison 2026-2027.

La cérémonie s’est tenue dans la localité de Chinguetti, dans la commune de Bouhdida relevant de la moughataa d’Aleg, sous le slogan : « Ensemble, protégeons notre cheptel ».

L'événement s'est déroulé en présence du wali mouçaid du Brakna, wali par intérim, M. Mohamed Ahmed El Mouna, du président du Conseil régional du Brakna, M. Mohamed El Moustapha Ould Mahmoud, du maire de Bouhdida, M. Ahmed Ould Abeidi Ould Mouloud, ainsi que des délégués régionaux du ministère dans les wilayas agropastorales, des autorités sécuritaires et des représentants des associations d'éleveurs.

Des objectifs sanitaires ambitieux sur quatre mois

Le cheptel constitue l’un des piliers fondamentaux de l’économie nationale et le principal moteur du développement rural, a souligné d’emblée le ministre de l’Élevage dans son allocution d’ouverture prononcée pour la circonstance, mettant en exergue l'attention particulière accordée à ce secteur par le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

S'appuyant sur les données du recensement général du cheptel réalisé en 2024, M. Hmedeitt Ould Chein a dévoilé les objectifs chiffrés de cette campagne :

• Petits ruminants : vaccination de 10 millions de têtes (ovins et caprins) contre la peste des petits ruminants (PPR).

• Bovins : vaccination de 3,5 millions de têtes contre la péripneumonie contagieuse bovine (PPCB).

• Autres pathologies : mise à disposition de vaccins ciblant d'autres maladies animales prioritaires signalées par les éleveurs.

Sur le plan opérationnel, 66 équipes vétérinaires seront déployées à travers l’ensemble des wilayas du pays pour une durée de quatre mois, avec un calendrier adapté à la densité animale de chaque région. Cette opération bénéficie de l’appui logistique de la deuxième phase du Programme Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS 2), financé par la Banque mondiale, dont le ministre a salué le soutien constant.

Déficit pluviométrique et espaces pastoraux au cœur des doléances

Avant l'intervention du ministre, les élus locaux et les représentants socioprofessionnels ont salué les efforts des pouvoirs publics tout en exposant les défis urgents auxquels font face les pasteurs de la région :

• Accès aux pâturages : Le maire de Bouhdida, M. Ahmed Ould Abeidi Ould Mouloud, a attiré l’attention sur l’absence d'espaces pastoraux aménagés dans sa commune, appelant à une solution durable pour sécuriser l'activité des éleveurs.

• Aliments de bétail : Face au déficit pluviométrique enregistré cette année, le maire de Bouhdida et le président du Conseil régional du Brakna ont unanimement plaidé pour un approvisionnement urgent et en quantités suffisantes en aliments de bétail et en médicaments vétérinaires.

De leur côté, les représentants du Rassemblement national des associations pastorales et de la Fédération nationale des éleveurs ont réaffirmé leur engagement à mobiliser les producteurs pour assurer le succès de cette campagne de prévention sanitaire.

Brahim Ely Salem

CP Brakna