Le FC Nzidane obtient gain de cause dans le litige avec l’AS Douanes, Ahmed Salem « Honda » suspendu

La Commission de discipline de la Fédération mauritanienne de football (FFRIM) a tranché en faveur du FC Nzidane dans le litige qui l’opposait à l’AS Douanes au sujet du joueur Ahmed Salem El Voulany, dit « Honda », après la signature de deux contrats avec les deux clubs à quatre jours d’intervalle. Dans son étude et décision datée du 5 Novembre 2026, la Commission a reconnu la validité et l’antériorité du contrat signé entre le joueur et le FC Nzidane le 10 Août 2026, soit quatre jours avant la conclusion d’un second engagement avec l’AS Douanes, le 14 Août.

Saisie à la suite de deux réclamations introduites par le FC Nzidane les 15 et 18 Août, la Commission a estimé que la signature manuscrite et l’empreinte digitale du joueur, ainsi que la transmission du contrat au club via WhatsApp le jour même, constituaient des preuves suffisantes de son consentement et de son engagement contractuel. Elle a ainsi considéré que l’absence d’enregistrement administratif du premier contrat ne remettait pas en cause sa validité, au regard des dispositions du Règlement du statut et du transfert des joueurs (RSTJ) de la FIFA.

En conséquence, la Commission a attribué au FC Nzidane les droits sportifs du joueur pour la saison 2026-2027 et demandé à la Direction des compétitions de procéder à la révocation de la licence n°016252M99 délivrée par l’AS Douanes. Elle a également préconisé l’enregistrement et l’homologation du contrat du FC Nzidane dès que la période réglementaire le permettra, avec effet rétroactif à compter du 10 Août 2026.

La Commission a toutefois reconnu la bonne foi de l’AS Douanes, estimant que le club ignorait l’existence du premier engagement au moment de la signature du second contrat. Elle a, par conséquent, écarté toute sanction disciplinaire à son encontre. Quant à Ahmed Salem El Voulany, il a été reconnu coupable de rupture unilatérale de contrat sans juste cause. En application de l’article 17.3 du RSTJ de la FIFA, il a donc été condamné à quatre mois de suspension, dont deux avec sursis, à compter de la date de signature de la décision.

Par ailleurs, la Commission recommande la révision de l’article 32.3 du règlement des compétitions nationales afin de le mettre en conformité avec les textes de la FIFA. Elle préconise notamment qu’en cas de signatures successives de contrats avec plusieurs clubs, seul le premier contrat valablement signé sera retenu, indépendamment de sa date d’enregistrement administratif. Cette décision met ainsi fin, au niveau de la Commission de discipline, au différend opposant les deux clubs autour de la situation contractuelle du joueur.

Coupe de la CAF : L’AS Douanes et le CR Belouizdad fixés sur les dates de leur double confrontation

Après plusieurs semaines d’incertitude, l’AS Douanes et le CR Belouizdad connaissent désormais le calendrier de leur double confrontation comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine 2026-2027. À la suite de la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a rejeté le recours du Hafia FC et confirmé la qualification de l’AS Douanes, la Confédération africaine de football (CAF) a officialisé les dates des deux rencontres. Le match aller se disputera le 23 Novembre 2026 à 17h00 au stade Cheikha ould Boïdiya de Nouakchott, tandis que la manche retour est programmée le 27 Novembre à 20h00 à Alger.

Cette double confrontation sera décisive pour les deux formations, puisque le vainqueur décrochera le dernier billet qualificatif pour la phase de groupes et intégrera le groupe C, aux côtés de l’AS Maniema Union (RD Congo), de Singida Black Stars (Tanzanie) et de Red Arrows (Zambie). En cas de qualification de l’AS Douanes, son premier match de groupe face à Red Arrows sera reporté et disputé entre le 11 et le 13 Décembre. La phase de groupes débutera, pour les autres équipes, à partir du 27 Novembre. Les Douaniers auront ainsi l'occasion de poursuivre leur parcours continental et de rejoindre la phase de groupes de la compétition.

Coupe de la CAF : le TAS confirme la qualification de l’AS Douanes

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a rejeté, le lundi 9 Novembre à Lausanne, l’appel introduit par le Hafia FC de Conakry contre l’Association sportive des Douanes (AS Douanes), confirmant ainsi la qualification du club mauritanien pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF) 2026-2027.

Dans sa décision, le TAS a confirmé la sentence rendue le 14 Septembre dernier par la Commission d’organisation des compétitions interclubs de la CAF. Cette dernière avait retenu le cas de force majeure et ordonné la reprogrammation du match retour du premier tour préliminaire entre les deux formations. L’appel du club guinéen, déposé le 8 Octobre, a donc été rejeté. Cette décision met définitivement fin au contentieux entre les deux clubs et valide la qualification de l’AS Douanes pour le prochain tour de la compétition.

Beach Soccer : Cheikh Belkheïr sacré meilleur joueur de la Coupe arabe 2026

L’international mauritanien de beach soccer, Cheikh Belkheïr, a été désigné meilleur joueur de la Coupe arabe 2026, à l’issue de la compétition disputée au Maroc. Cette distinction individuelle vient récompenser les performances du joueur mauritanien, qui s’est illustré tout au long du tournoi et a contribué au beau parcours des Mourabitounes.

La sélection nationale a terminé à la deuxième place de la compétition, après sa défaite face au Maroc (6-5), dimanche, en finale. Au terme d’une rencontre spectaculaire et très disputée, les Mauritaniens ont échoué à une seule longueur du titre. Le sacre individuel de Cheikh Belkheïr constitue ainsi une satisfaction pour le beach soccer mauritanien, malgré la déception de la finale perdue.

Beach Soccer : la Mauritanie s’incline en finale de la Coupe arabe face au Maroc (6-5)

La sélection nationale de beach soccer a terminé à la deuxième place de la Coupe arabe 2026, après sa défaite face au Maroc (6-5), le dimanche 8 Novembre, en finale de la compétition, au terme d’une rencontre spectaculaire et particulièrement disputée. Les Mourabitounes ont livré une belle bataille face aux Marocains, mais ont finalement échoué à une seule longueur du sacre.

Cette défaite constitue une nouvelle désillusion en finale pour la sélection mauritanienne, qui enregistre ainsi sa deuxième finale perdue en deux ans. Le 26 Octobre 2024, en Égypte, les Mourabitounes s'étaient déjà inclinés face au Sénégal (6-1) en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) de beach soccer. Malgré cette nouvelle désillusion, le parcours des hommes de Moussa Bagayhogo reste remarquable. En atteignant pour la première fois la finale de la Coupe arabe, ils confirment les progrès du beach soccer mauritanien sur la scène régionale.

CAN 2027 : Les Mourabitounes tombent au bout du suspense face au Burkina Faso

Les Mourabitounes ont subi une défaite particulièrement cruelle, le vendredi 13 Novembre, à Ouagadougou, face au Burkina Faso (1-0), à l’occasion de la troisième journée des éliminatoires de la CAN 2027. Alors qu’ils semblaient tenir un précieux point du match nul, les Mauritaniens ont cédé dans le temps additionnel.

Un dénouement cruel

Solides et déterminés, les hommes d’Aritz López Garai ont longtemps résisté aux assauts des Étalons au stade du 4 Août. Au terme d’une rencontre disputée, les deux équipes semblaient se diriger vers un partage des points. Mais le sort en a décidé autrement. À la 93ème minute, Elohim Kaboré a surgi pour reprendre un service d’Arsène Kouassi et inscrire l’unique but de la rencontre. Une réalisation tardive qui a privé les Mourabitounes d’un résultat positif et offert aux Burkinabè une victoire arrachée au bout du suspense.

Un classement qui se complique

Cette défaite constitue un coup dur pour la sélection mauritanienne. Grâce à ce succès, le Burkina Faso rejoint le Bénin en tête du groupe F avec sept points. La Mauritanie reste troisième avec trois points, à quatre longueurs du duo de tête, après trois journées.

Une revanche attendue à Nouakchott

Les Mourabitounes auront toutefois l'occasion de réagir dès mardi 17 Novembre, à l'occasion de la quatrième journée. Ils retrouveront les Étalons au stade olympique de Nouakchott pour la manche retour, avec l'ambition de prendre leur revanche et de relancer leurs chances dans la course à la qualification.

Coupe de la CAF : le match retour de l’AS Douanes face au CR Belouizdad reporté

Le match retour entre l’AS Douanes et le CR Belouizdad (Algérie), comptant pour le deuxième tour préliminaire de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF), a été officiellement reprogrammé. Initialement prévu le 27 Novembre, le rendez-vous se disputera finalement le mardi 1er Décembre prochain.

CAN 2027 : Le stade olympique fin prêt

Le stade olympique de Nouakchott s’apprête à accueillir, le mardi 17 Novembre 2026, la rencontre entre les Mourabitounes et les Étalons du Burkina Faso, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2027), selon un communiqué de l’Office du Complexe olympique. Cette réception intervient à la suite des travaux de modernisation et de réhabilitation réalisés récemment dans le stade. Ces interventions ont porté sur la mise à niveau de plusieurs infrastructures et équipements, en vue de répondre aux normes techniques requises pour l’organisation de compétitions continentales et internationales. Selon la même source, la Confédération africaine de football (CAF) a officiellement homologué l’enceinte après l’achèvement des travaux, permettant ainsi à la sélection nationale de retrouver son terrain et son public pour ses rencontres officielles à domicile.