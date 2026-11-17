Après plus de 45 jours entre les mains de la police pour les besoins d’une enquête qui s’est révélée tentaculaire, les vingt-et-un prévenus dans l’affaire dite des « blogueurs » ont été présentés au procureur de la République de Nouakchott-Ouest le jeudi 12 Novembre. Et le moins qu’on puisse dire est que le Parquet a eu la main leste, en décidant d’engager des poursuites contre vingt-quatre personnes, ni plus ni moins : les vingt-et-un susdits, plus trois bloggeurs résidant à l’étranger ; pour plusieurs chefs d’accusation, notamment « complot contre la sûreté de l’État, incitation à la haine et à la discrimination, divulgation d’informations militaires, diffusion de fausses nouvelles et blanchiment de capitaux ».

Malgré tout, cette affaire qui tient l’opinion publique en haleine depuis plusieurs semaines n’a toujours pas rendu son verdict. On en sait juste un peu plus sur ses grandes lignes : des responsables, des entrepreneurs, des sociétés et des banques qu’on fait chanter ; des influenceurs qui encaissent, via des intermédiaires ou des sociétés-écrans ; des secrets qu’on diffuse ou qu’on met sous le boisseau, moyennant monnaie sonnante et trébuchante… L’enquête a mis à jour un véritable capharnaüm où se mêlent coups tordus, chantages, gros montants, blanchiments et règlements de comptes.

Selon certains témoignages, le simple fait de diffuser ou de retirer un vocal ou une publication sur Facebook ou Tiktok peut valoir à son auteur un montant dont il n’a jamais rêvé. Nous en avons eu quelques exemples éloquents dans les procès-verbaux des prévenus qui ont fuité. Est-ce vraiment tout ? Ou n’avons-nous eu droit qu’à la partie visible de l’iceberg ? Les procès qui s’annoncent risquent d’être chauds.

Ahmed ould Cheikh