Troisième édition de la semaine du Maroc du 16 au 22 novembre 26

Nouakchott accueille la troisième édition de “la Semaine du Maroc” du 16 au 22 novembre 2026, annonce un communiqué de presse de l’ambassadebdu Maroc en Mauritanie.

Cet événement est coorganisé par l’ambassade du Maroc en Mauritanie, l’Association Mountada Al Janoub, en partenariat avec le Ministère du Commerce et du Tourisme de Mauritanie, le Ministère de l’Industrie, du Commerce, de l’Investissement et de l’Inclusion Économique du Maroc, l’Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie, l’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMADIE), la Chambre de Commerce, d’Industrie et d’Agriculture de Mauritanie (CCIAM), l’Union Nationale du Patronat de Mauritanie (UNPM) et la Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM).

“Cette manifestation qui s’inscrit dans le cadre d’une dynamique positive que connaissent les relations entre les 2 pays, sur tous les plans, propose un programme riche et varié d’activités, comprenant notamment des espaces dédiés aux expositions, aux rencontres B To B et B To G”, explique le communiqué de la représentation diplomatique du Maroc.

Cette Semaine du Maroc à Nouakchott offrira également l’occasion “aux visiteurs et aux professionnels, l’occasion de découvrir les opportunités d’échanges commerciaux et d’investissements que représentent les différents secteurs dans les 2 pays (industrie, BTP, énergie, agroalimentaire, banques, télécom....).

Un autre volet de la semaine du Maroc à Nouakchott concerne “l’organisation de conférences sur la dynamique et les perspectives de coopération économique, les grands projets structurants qui façonnent le partenariat stratégique entre les 2 pays”.

Par ailleurs, en plus de l’aspect économique, cette semaine “va offrir aux visiteurs un voyage au Maroc pour découvrir sa culture millénaire, son riche artisanat, ses arts culinaires authentiques et les produits du terroir”.