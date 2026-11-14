Inquiétudes en Europe après la non-reconduction de pêche avec la Mauritanie

Le directeur général de l'organisation européenne de pêche « Europêche », Daniel Fox de Onaindi, a déclaré que l'expiration du protocole de pêche avec la Mauritanie marquait un jour très sombre pour le secteur européen de la pêche. Après 29 années d'activité dans les eaux mauritaniennes, les navires européens se voient contraints de quitter la zone, sans qu'aucune alternative concrète ne soit disponible.

Le responsable européen a imputé la responsabilité de cette situation à la Commission européenne. Il a vivement critiqué la manière dont celle-ci a mené les négociations avec la Mauritanie, qualifiant sa gestion du dossier de « très mauvaise », faute d'avoir pu garantir la poursuite des activités des navires ou proposer des solutions aux entreprises affectées.

L'agence belge « Europa », spécialisée dans les affaires de l'Union européenne, a rapporté ces critiques dans un article publié le samedi 14 novembre, alors que prenait fin le protocole autorisant les navires européens à pêcher dans les eaux mauritaniennes.

Ces déclarations interviennent dans un contexte d'inquiétude croissante au sein du secteur européen de la pêche quant aux répercussions de ce retrait. Les entreprises et les travailleurs — qu'il s'agisse de la pêche elle-même, de la transformation ou de la commercialisation — sont particulièrement exposés, d'autant qu'il est difficile de trouver des zones de pêche de remplacement pour accueillir les navires concernés.

L'organisation européenne de pêche, en collaboration avec la Fédération européenne des travailleurs des transports, avait pourtant demandé une prolongation du protocole d'une année. Elle avait mis en garde contre des pertes économiques et sociales potentielles, soulignant également le risque que des flottes étrangères ne profitent de l'arrêt des activités des navires européens. Les négociations entre la Mauritanie et l'Union européenne achoppent sur des désaccords concernant la contrepartie financière versée par Bruxelles pour l'exploitation des ressources halieutiques mauritaniennes. Nouakchott réclame une augmentation des revenus financiers, tandis que la Commission européenne conditionne sa contribution au volume des possibilités de pêche offertes.

Ces derniers jours, la Commission européenne a soumis une offre financière révisée à la Mauritanie, à la suite d'échanges directs entre le commissaire européen à la Pêche, Costas Kadis, et la ministre mauritanienne de la Pêche. Aucun accord définitif n'avait toutefois été annoncé au moment de la publication de ce rapport.