Ahmed KHATTRY : « Donner aux agriculteurs leur propre banque, un prix juste et une terre sécurisée »

Sa vision, son programme quinquennal 2027–2031 et ses engagements, en 21 questions.

Propos recueillis par la rédaction de Le Calame

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Candidat à la présidence de la Fédération Nationale d'Agriculture de Mauritanie (FNA), Ahmed Khattry présente un programme quinquennal 2027–2031 bâti autour d'une idée simple : donner aux agriculteurs les outils qui leur manquent pour produire, vendre et vivre de leur travail. Banquier de formation islamique, ancien directeur général adjoint de l'APIM et auteur d'un ouvrage de référence sur la stratégie agricole mauritanienne, il revient sur son diagnostic, ses priorités et la manière dont il compte rendre des comptes.

Le sens d'une candidature

Le Calame : Pourquoi vous présentez-vous à la présidence de la FNA ?

A. K. Parce que l'agriculture mauritanienne vit un moment décisif et que le producteur en reste le maillon faible. Le pays couvre presque tous ses besoins en riz, les superficies augmentent, le crédit agricole a progressé de plus de moitié en un an. Ces progrès sont réels. Mais l'agriculteur sème encore sans savoir à quel prix il vendra, il attend un crédit qui arrive souvent après les semis, il perd une partie de sa récolte faute de stockage, et il supporte seul les risques du climat et des marchés.

La Fédération doit devenir la réponse organisée à ces difficultés. Il ne lui suffit plus de représenter : elle doit proposer, négocier, construire et rendre des comptes. C'est le sens de ma candidature.

Le Calame : Qu'apportez-vous de particulier à cette fonction ?

A. K. Plus de trente ans d'expérience dans la finance islamique, la microfinance et la promotion de l'investissement. J'ai participé à la création de l'Agence de Promotion des Investissements en Mauritanie, dont j'ai été directeur général adjoint, j'ai dirigé le Pôle de développement de Tanit, et j'ai consacré un ouvrage à la stratégie agricole du pays. Je connais les banquiers, les bailleurs et les investisseurs, et je sais ce qu'ils attendent pour s'engager : des projets sérieux, des garanties et des interlocuteurs crédibles. C'est cela que je veux mettre au service des agriculteurs.

Le Calame : Quel est votre diagnostic de départ ?

A. K. Nous disposons d'environ 500 000 hectares à vocation agricole, dont à peine la moitié est valorisée. Hors riz, notre couverture céréalière plafonne à 31 % ; pour le blé, nous produisons moins de 1 % de nos besoins. Je vois trois problèmes structurels : des rendements freinés par des semences médiocres, une mécanisation insuffisante et une méconnaissance des sols ; une production trop concentrée sur quelques filières ; et une commercialisation désorganisée.

Ces trois problèmes ont un préalable commun : le financement. Sans institution dédiée, à la hauteur d'un secteur primaire de près de 93 milliards MRU, aucune réforme ne peut être financée durablement.

Financer : une banque pour les agriculteurs

Le Calame : Votre proposition phare est une banque. Pourquoi une banque plutôt qu'un fonds ?

A. K. Parce qu'un fonds dépend chaque année d'une dotation, alors qu'une banque collecte des dépôts, mobilise des lignes de crédit et assure sa pérennité par ses résultats. L'Égypte, le Maroc, la Tunisie, le Soudan, l'Arabie saoudite et bien d'autres ont une banque agricole. La Mauritanie n'en a pas. ZIRA'I ISLAMIC BANK, ou ZIB, viendra combler ce vide.

Le Calame : Concrètement, comment sera-t-elle constituée ?

A. K. Ce sera une banque commerciale de plein exercice, agréée par la Banque centrale de Mauritanie et entièrement conforme à la charia. Son capital de 2 milliards MRU sera détenu à 70 % par les agriculteurs, à 20 % par les banques mauritaniennes et à 10 % par l'État à travers la Caisse des Dépôts et de Développement. L'action vaudra 10 000 MRU et la souscription minimale 25 000 MRU, payable en deux ou trois tranches calées sur les récoltes.

La campagne de souscription s'ouvrira en 2027, portée par les bureaux régionaux de la Fédération. Le démarrage opérationnel est prévu le 1er janvier 2028, avec un siège et huit agences couvrant 14 wilayas sur 15.

« Le crédit doit arriver avant les semis, pas après.»

Le Calame : Qu'est-ce qui changera pour le paysan ?

A. K. D'abord le calendrier. Le crédit de campagne sera calé sur un calendrier cultural national : Mourabaha pour les intrants, Selem pour l'avance sur récolte, Ijara pour le tracteur ou la motopompe, Istisna'a pour les aménagements, Musaqat et Mugharasa pour les palmeraies et les vergers. Notre objectif est que 90 % du crédit de campagne soit versé avant les semis d'ici 2031.

Ensuite l'accès. Chaque agence disposera de motos pour aller au-devant des producteurs, et une application mobile permettra d'ouvrir un compte et de demander un financement à distance. La moitié de l'encours ira à l'irrigué, le reste au maraîchage, aux oasis et aux autres filières.

Le Calame : Et la rentabilité ? Les sceptiques diront qu'une banque agricole est vouée aux impayés.

A. K. C'est une question légitime. Nous y répondons par le suivi de proximité, par l'assurance Takaful adossée aux crédits, par le warrantage des stocks et par une gouvernance où les agriculteurs, actionnaires, ont intérêt à ce que leur banque soit saine. Le plan d'affaires prévoit l'équilibre dès le deuxième exercice. Ces chiffres restent des hypothèses que fera valider un cabinet agréé, et je préfère le dire clairement : aucun dividende ne sera distribué avant que la banque ait atteint les seuils réglementaires.

Le Calame : Vous proposez aussi une assurance agricole. Pourquoi est-ce si important ?

A. K. Parce qu'aujourd'hui aucun mécanisme ne protège le producteur. L'État est couvert contre la sécheresse à travers la Capacité africaine de gestion des risques, mais pas l'agriculteur. Je ferai créer Takaful Zira'i, la première compagnie d'assurance agricole du pays, conforme à la charia et entièrement digitale.

Les agriculteurs ne paieront pas une prime à un assureur : ils feront un don à un fonds qui leur appartient collectivement, et les excédents leur reviendront. Six couvertures sont prévues, du riz de la vallée au cheptel en passant par le maraîchage et la palmeraie. La souscription se fera en cinq minutes par téléphone, et pour les produits indiciels l'indemnité sera versée automatiquement sur le compte mobile. Aucun pays n'a réussi sans un soutien public : je plaiderai pour que l'État prenne en charge au moins la moitié de la contribution. L'objectif est de 30 000 assurés en 2031.

Produire mieux, produire plus

Le Calame : Le riz reste la première filière. Que proposez-vous ?

A. K. Une stratégie décennale 2027–2036 en deux phases, dont la première correspond à mon mandat. L'enjeu n'est plus seulement de produire : c'est de rendre notre souveraineté rizicole stable, de qualité et rémunératrice. Nous visons 100 % de couverture chaque année, un rendement moyen de 6 tonnes par hectare, 40 % des superficies en double culture et 70 % de semences certifiées en 2031.

Le cœur du dispositif, c'est le prix. Un prix plancher du paddy, indexé sur le riz blanc, sera négocié au sein de l'interprofession, annoncé avant les semis et réellement payé, en moins de quinze jours. S'y ajoutent un fonds d'avance à la commercialisation, un stock national de sécurité, la mise à niveau des rizeries et un label « Riz de Mauritanie ».

Le Calame : Et au-delà du riz ?

A. K. Le maraîchage est la filière qui crée le plus vite des revenus et des emplois, surtout pour les femmes et les jeunes. Nous redynamiserons 60 périmètres au profit de 3 600 familles, avec des intrants livrés avant la campagne, de l'irrigation économe en eau subventionnée et des centres de conservation. Notre objectif est de diviser par deux des pertes après récolte qui atteignent aujourd'hui 35 %.

Nous diversifierons aussi en introduisant les cultures qui réussissent chez nos voisins : arachide, sorgho, niébé, sésame, maïs, pastèque à graines. Pour le blé, notre premier déficit, des essais rigoureux seront menés pendant trois campagnes avant toute décision d'extension. Enfin, nous valoriserons ce que notre sol porte déjà : le palmier dattier, le gommier, le jujubier et nos plantes médicinales.

« Avant de semer, chaque agriculteur doit savoir ce que sa terre et son eau peuvent produire. »

Le Calame : Vous parlez beaucoup de la gomme arabique. Pourquoi ?

A. K. Parce que la Mauritanie a été le deuxième exportateur mondial de gomme, avec 5 700 tonnes par an au début des années 1970, et qu'elle n'en produit plus qu'environ 500 tonnes. Or le Soudan, qui assurait l'essentiel de l'offre mondiale, est en guerre, et les industriels cherchent de nouvelles origines traçables. C'est une fenêtre qui ne restera pas ouverte longtemps. Chaque hectare reboisé en acacias dans le cadre de la Grande Muraille Verte doit devenir une gommeraie productive, avec des droits pour les communautés qui l'entretiennent.

Le Calame : Comment améliorer l'encadrement technique des producteurs ?

A. K. Par trois outils. Des brigades régionales de développement agricole, présentes dans toutes les wilayas agricoles dès 2029, qui serviront de guichet unique : conseil, intrants, contrôle qualité, relais de la banque, de la bourse et de l'assurance. Une pépinière régionale par wilaya, gérée par des groupements de jeunes et de femmes. Et un laboratoire d'analyses de l'eau, des sols, des semences et des engrais.

Trop d'agriculteurs choisissent encore leurs cultures par habitude, sans connaître la salinité de leur eau ou la nature de leur sol. Le laboratoire remettra pour chaque parcelle une fiche d'aptitude : cultures recommandées, irrigation et fumure adaptées. Il ouvrira à Nouakchott en 2028, avec des tarifs réduits pour les petits exploitants.

Vendre et valoriser

Le Calame : Comment l'agriculteur peut-il mieux vendre ?

A. K. Aujourd'hui, il perd sa marge au moment de la vente. Nous créerons une Bourse nationale des produits agricoles, en partenariat public-privé : une centrale à Nouakchott, des centres régionaux de collecte, la chaîne du froid, des lots standardisés et le paiement par mobile. Les reçus d'entrepôt pourront servir de garantie auprès de ZIB.

En parallèle, la plateforme FNA Digital donnera à chacun les prix des marchés, les alertes météo et les conseils techniques, sur application ou par simple SMS pour ceux qui n'ont pas de smartphone.

Le Calame : Vous voulez aussi attirer les investisseurs. Comment ?

A. K. Les investisseurs ne manquent pas ; ce qui manque, ce sont des projets étudiés, chiffrés et prêts à financer. Le Bureau Conseil de la FNA constituera une banque de projets, du micro-projet familial au grand complexe agro-industriel, avec pour chacun une fiche complète : foncier, analyse de l'eau et du sol, marché, rentabilité et montage financier. Nous visons 200 projets en 2031, présentés chaque année aux investisseurs nationaux, régionaux, à la diaspora et aux partenaires comme la Banque mondiale à travers l'initiative AGRICONNECT.

Le Calame : Et pour les jeunes ?

A. K. Un incubateur agricole accompagnera pendant six à douze mois les meilleurs porteurs d'idées innovantes, en priorité les moins de 35 ans et les femmes : locaux, mentorat, appui juridique, accès au laboratoire et financement en Moudaraba par ZIB, où la banque apporte le capital et le jeune son savoir-faire. Chaque année, les dix meilleurs projets seront primés lors d'une grande fête agricole organisée en marge de la Foire nationale, qui changera de région chaque année.

Sécuriser et rassembler

Le Calame : La question foncière est sensible. Quelle est votre position ?

A. K. Sans terre sécurisée, il n'y a ni investissement ni garantie bancaire. Je porterai auprès de l'État une réforme qui protège à la fois les ayants droit, les exploitants et les investisseurs. Son pivot est le contrat tripartite : l'investisseur aménage toute la terre, une partie est rendue immédiatement aux propriétaires coutumiers, le reste est exploité contre un loyer puis restitué aménagé, avec une priorité d'emploi pour les populations locales, et l'État garantit le contrat.

Je défends aussi un principe : les périmètres aménagés avec l'argent public sont un bien national. Ils doivent être attribués selon des critères objectifs et publics. La terre doit être un facteur d'unité nationale, pas de division.