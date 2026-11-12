Kinross Tasiast accueille les médias mauritaniens pour une visite de deux jours sur son site

Tasiast, Mauritanie – 12 novembre 2026 – La mine de Kinross Tasiast (« Tasiast ») a eu le plaisir d’accueillir, du 11 au 12 novembre, une délégation de journalistes mauritaniens dans le cadre de sa visite de presse annuelle. Le programme de cette édition comprenait des visites des installations minières ainsi que des échanges sur les initiatives sociales de la société et ses actions en matière de développement durable. Ce rendez-vous s’inscrit dans la volonté de Tasiast de faciliter l’accès à l’information et de poursuivre le dialogue avec les médias nationaux.

Au cours de leur visite, les journalistes ont découvert plusieurs installations du site et échangé avec les équipes de Tasiast sur les opérations minières, les dispositifs de santé et de sécurité ainsi que les engagements de la société en matière d’exploitation minière responsable.

La délégation a également participé à la Journée des relations communautaires, qui a réuni des acteurs locaux pour échanger sur les investissements en faveur des communautés et le rôle des partenariats dans le développement durable de la Mauritanie. Une foire locale mettant à l’honneur la culture mauritanienne a également été organisée à cette occasion.

La visite des installations opérationnelles, notamment de l’usine de traitement et de la mine à ciel ouvert de West Branch, a permis aux journalistes de mieux comprendre les principales étapes du traitement du minerai, l’organisation des opérations minières et les protocoles de sécurité rigoureux qui y sont appliqués.

La visite s’est conclue par une séance de questions-réponses au cours de laquelle les équipes de Tasiast ont apporté des précisions sur les sujets abordés durant ces deux journées.

À l’occasion de cette visite, M. Baba Salihi, vice-président chargé des Relations extérieures en Mauritanie, a déclaré :

« Cette visite annuelle permet aux journalistes de découvrir nos opérations sur le terrain et d’échanger directement avec nos équipes. Elle nous donne l’occasion d’expliquer comment nous mettons en œuvre nos engagements en matière de sécurité et d’exploitation minière responsable, et de fournir des informations claires sur notre contribution au développement de la Mauritanie. Nous restons attachés à la transparence et à un dialogue ouvert et constructif avec les médias nationaux. »

Les activités de Tasiast soutiennent plus de 4 000 emplois directs et indirects en Mauritanie, et les Mauritaniens représentent 97,9 % des effectifs de la société. Entre 2011 et 2025, Tasiast a consacré plus de 3,3 milliards de dollars américains à ses achats et approvisionnements en Mauritanie et investi plus de 28 millions de dollars américains dans des projets et programmes communautaires.

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