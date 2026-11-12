Moov Mauritel de plein pied dans la 5G

Moov MAURITEL, née de la mutation de l’opérateur historique des télécommunications en Mauritanie, dont Maroc Télécom a acquis la majorité du capital en 2001, a annoncé le lancement commercial de son réseau de cinquième génération (5G) sous le slogan fortement accrocheur “Vivez le Futur Maintenant” dans le cadre des festivités marquant la célébration du 66é anniversaire de l’indépendance nationale, au cours d’une cérémonie organisée dans un grand réceptif hôtelier de Nouakchott, jeudi.

Une manifestation haute en couleur, qui s’est déroulée en présence de tous les responsables de l’entreprise au niveau local, de Maroc Télécom, des autorités nationales et d’un nombreux public.

Dans un discours prononcé au cours de la cérémonie, le DG de l’opérateur historique des télécommunications en Mauritanie, Mohamed Baba Ahmed, est revenu sur le long parcours en faveur du développement des activités, les progrès accomplis sur un quart de siècle et décliné les perspectives ouvertes par la G5.

Pour sa part, le Directeur Exécutif du Développement International de Maroc Télécom, Brahim Boudaoud, a salué l’avènement du nouveau paradigme d’accès à Internet Mobile, une phase décisive ouvrant une nouvelle fenêtre de progrès pour accompagner l’explosion de l’économie numérique.

Le président du Conseil d’Administration de Moov Mauritel, Mohamed Ahmed Habibourahman, a salué un événement dont la symbolique est aussi forte que celle de l’indépendance nationale et l’entrée de Maroc Télécom, comme actionnaire majoritaire dans le capital de l’opérateur historique des télécommunications en Mauritanie en 2001.

Le lancement de la 5G par MOOV MAURITEL “marque une étape majeure dans le développement des infrastructures numériques et l’accélération de la transformation digitale en Mauritanie”, explique un document de l’entreprise remis à la presse à l’occasion de la cérémonie.

Cet événement de la plus haute importance “est l’aboutissement d’un important programme d’investissement et s’inscrit, dans la continuité de l’engagement de Moov MAURITEL en faveur du développement numérique du pays. En effet, au cours des dernières années, Moov MAURITEL a considérablement renforcé ses infrastructures portant la couverture 4G à prés de 94% en 2026, tout en déployant plus de 200.000 points de raccordement à la fibre optique”.

Un contexte technique dans lequel l’avènement de la 5G “ouvre de nouvelles perspectives en matière de connectivité, de services numériques et d’innovation. Au delà de l’amélioration des débits et de la réactivité des réseaux, cette technologie constitue un levier de transformation pour des secteurs clefs tels que l’éducation, la santé, l’industrie, les mines, l’agriculture et les transports”.

Cette démarche permet un développement et une transformation rapide de l’économie numérique “basée sur les infrastructures et les compétences”.

C’est dans cet esprit que la filiale de Maroc Télécom a profité de la cérémonie de la 5G, pour signer 2 conventions de partenariat stratégique avec l’Université de Nouakchott et l’Agence Nationale pour la Formation Technique et Professionnelle “en vue de promouvoir les compétences numériques, soutenir la formation aux métiers technologiques, encourager l’innovation et rapprocher la formation des besoins du marché de l’emploi”.