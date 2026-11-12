Le procureur de Nouakchott Ouest fait le point sur l’affaire des bloggeurs

Le procureur de la République près le tribunal de la wilaya de Nouakchott-Ouest, Abdallahi Ould Ndegjelli, a déclaré que les chefs d'accusation retenus contre les personnes impliquées dans l'affaire — connue dans les médias sous le nom de « dossier des blogueurs de l'étranger » — incluent la constitution d'une bande organisée et la complicité en vue de menacer la sécurité intérieure et extérieure, l'appel à renverser l'ordre constitutionnel, ainsi que l'atteinte au prestige de l'État, à sa sécurité et à son unité nationale.

Lors d'un point de presse tenu ce jeudi soir, le procureur a précisé que les faits reprochés portent atteinte aux valeurs fondamentales de la société mauritanienne, à la paix civile et à la cohésion sociale. Il a également évoqué l'incitation à la discrimination et la propagation de la haine via les médias numériques et les réseaux sociaux.

Il a ajouté que les accusations englobent la divulgation d'informations à caractère militaire visant à nuire à la défense et à la sécurité nationales, ainsi qu'à affaiblir le moral des forces armées. S'y ajoutent des faits de diffamation, d'injures, d'imputation de faits inexacts à autrui, ainsi que la diffusion d'informations fausses et fabriquées dans le but de nuire aux personnes visées et de troubler l'ordre public.

Le procureur a par ailleurs révélé que le dossier contient des accusations de complicité au sein d'une organisation criminelle, visant à faciliter ou à dissimuler des opérations de transfert de fonds et des transactions financières, dans le but de masquer l'origine illicite de ces fonds, leurs mouvements, leur propriété et leur localisation.