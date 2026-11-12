Journée Portes Ouvertes du HCE: Vers une ecole républicaine de qualité

Ce jeudi 12 novembre 2026, le Haut Conseil de l’Éducation (HCE) a tenu sa Journée portes ouvertes à Nouakchott, placée sous le signe de la concertation, de la transparence et de l'excellence. Cet événement majeur, qui s'inscrit dans le cadre des festivités commémorant la fête nationale de l'Indépendance et de la dynamique impulsée par le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a réuni les ministres en charge de l'éducation, de la formation professionnelle, ainsi qu'un parterre d'experts, de chercheurs, d'acteurs éducatifs et de représentants des médias.

Véritable passerelle entre l'institution consultative et les citoyens, cette journée a offert une vitrine inspirante sur les ambitions et les réalisations concrètes au service de la réforme du système éducatif.

Une institution au cœur de la stratégie nationale

Dans son allocution inaugurale prononcée à cette occasion, le Président du Haut Conseil de l’Éducation, M. Brahim Vall Mohamed Lemine a rappelé la vocation fondamentale de l'institution. Indépendante et rattachée à la Présidence de la République, le HCE se positionne non pas comme un opérateur de terrain, mais comme un éclaireur stratégique. Son rôle consiste à observer la situation du système éducatif, à en évaluer les résultats, à analyser les données et à formuler des avis et recommandations avisées pour optimiser les politiques publiques.

Le Président a souligné le défi relevé avec brio par le Conseil depuis sa création : se doter de structures novatrices, opérationnaliser ses commissions techniques, concevoir son plan stratégique 2026-2030, et édifier des outils de travail rigoureux (manuel de procédures, guide d'élaboration des avis). Autant d'avancées qui permettent aujourd'hui d'ancrer l'action du HCE sur des bases scientifiques solides, objectives et axées sur l'efficacité de l'École

Dialogue et synergie

La journée a alterné séquences institutionnelles, découvertes interactives et débats constructifs Les autorités, conduites par les ministres et les membres du HCE, ont visite les espaces d'exposition. Ces stands ont permis de découvrir les principales réalisations, publications, plateformes et sites web des départements ministériels et du Conseil, illustrant une parfaite complémentarité des rôles entre planification, mise en œuvre et évaluation objective.

Les échanges ont également permis de consolider les passerelles entre acteurs institutionnels et partenaires au développement, à l'instar de la Banque islamique de développement (via la Direction des Projets Éducation) saluée pour son appui précieux.

Aussi, les différents panels ont porté sur les enjeux, les défis et les perspectives d'avenir de l'éducation. Les participants ont pu explorer de nouvelles pistes de coopération pour traduire les objectifs de la réforme en résultats tangibles sur le terrain.

Pour l’Ecole de la réussite

En ouvrant ses portes aux médias et au grand public, le Haut Conseil de l’Éducation a réaffirmé une conviction forte : la réussite de la réforme ne se mesure pas seulement aux plans théoriques, mais aux améliorations concrètes vécues au sein des classes — qu'il s'agisse de la qualité des apprentissages, des conditions de travail des enseignants ou de l'équité des chances pour chaque enfant de la Nation.

Cette journée historique s'achève ainsi sur une note d'optimisme partagé, confirmant que grâce à la synergie des partenaires, le système éducatif national se dirige vers l'excellence et la durabilité.