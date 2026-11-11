Yacoub Sidiya : le parcours d’un entrepreneur mauritanien qui s’ouvre aux grandes sphères internationales

La nomination de Yacoub Sidiya comme conseiller spécial de Son Altesse Cheikh Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi pour les questions internationales et les investissements représente une étape importante dans son parcours. Elle vient mettre en lumière l’itinéraire d’un entrepreneur mauritanien qui, par ses initiatives personnelles, son ambition, sa rigueur et son sérieux, a progressivement développé ses activités dans plusieurs secteurs stratégiques.

Il est des parcours qui méritent d’être racontés parce qu’ils illustrent la volonté d’entreprendre, le goût du défi et la détermination à aller au-delà des horizons habituels. Celui de Yacoub Sidiya s’inscrit dans cette dynamique. Parti de Nouakchott, cet entrepreneur mauritanien a construit, au fil des années, une expérience professionnelle qui touche à la sécurité privée, aux métaux précieux, à l’aviation et à la santé.

Sa récente nomination comme conseiller spécial de Son Altesse Cheikh Abdulaziz bin Humaid Al Nuaimi, chargé des questions internationales et des investissements, donne une nouvelle dimension à ce parcours. Elle le place dans un environnement où se croisent les enjeux économiques, les relations internationales et les perspectives d’investissement.

De Nouakchott aux horizons internationaux

Né en 1978 à Nouakchott, Yacoub Sidiya a poursuivi une partie de ses études aux États-Unis, à la Northern Kentucky University, où il s’est formé à l’administration des affaires. Cette formation lui a permis d’acquérir des connaissances qu’il allait ensuite mettre au service de ses propres initiatives entrepreneuriales.

Ses premiers pas professionnels l’ont conduit dans le secteur des télécommunications, notamment au sein de l’entreprise américaine Discoverytel, où il a travaillé sur des activités liées à la technologie Voix sur IP .

Mais c’est dans l’entrepreneuriat qu’il a progressivement affirmé son orientation. En 2005, il crée MSS Security, une société spécialisée dans la sécurité privée. L’entreprise développe ses activités auprès de différents clients, parmi lesquels figureraient des organisations internationales et des entreprises intervenant notamment dans le secteur minier. Son développement s’étend également à plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest.

En 2015, Yacoub Sidiya élargit son champ d’action avec la création de Phoenix Precious Metals , présentée comme spécialisée dans l’achat, le transport et l’exportation de l’or. La même année, il lance Global Aviation, tournée vers les vols humanitaires et la logistique aérienne stratégique.

En 2024, il ajoute une nouvelle corde à son arc avec MSS Clinic, à Nouakchott, dans le secteur de la santé.

Cette diversification témoigne de sa volonté d’explorer plusieurs domaines d’activité et de ne pas limiter son ambition à un seul secteur. Elle traduit également une démarche entrepreneuriale fondée sur l’initiative, la recherche d’opportunités et la construction progressive de projets.

Une nomination qui donne une nouvelle dimension à son parcours

La nomination de Yacoub Sidiya comme conseiller spécial pour les questions internationales et les investissements constitue un moment important de son itinéraire professionnel.

Cette fonction le place dans un cadre où la compréhension des réalités économiques, la capacité à nouer des relations et la connaissance des environnements internationaux peuvent jouer un rôle déterminant. Elle représente aussi une occasion de mettre à profit l’expérience acquise au fil de ses différentes activités.

Au-delà du titre, cette nomination est l’occasion de souligner le chemin parcouru par un entrepreneur mauritanien qui a choisi de prendre des initiatives, de lancer ses propres projets et de diversifier ses engagements professionnels.

Sa trajectoire rappelle que l’entrepreneuriat repose aussi sur la capacité à prendre des risques mesurés, à persévérer face aux difficultés et à transformer une ambition en réalisations concrètes. La rigueur et le sérieux sont, dans cette démarche, des qualités essentielles pour construire dans la durée.

Les Émirats arabes unis, un acteur majeur de l’économie mondiale

Pour mesurer l’importance de l’environnement dans lequel s’inscrit cette nomination, il convient de rappeler la place occupée par les Émirats arabes unis dans l’économie internationale.

Au cours des dernières décennies, cette fédération de sept émirats s’est imposée comme un centre majeur du commerce, de la finance, de l’aviation, de la logistique et des investissements. Grâce à ses infrastructures modernes, à ses plateformes portuaires et aéroportuaires et à sa position géographique stratégique, elle entretient des liens économiques avec le Moyen-Orient, l’Asie, l’Europe et l’Afrique.

Les Émirats ont également développé une stratégie de diversification économique qui dépasse le seul secteur des hydrocarbures. Les investissements concernent notamment les infrastructures, l’énergie, les transports, le tourisme, les technologies et les services.

Leur présence économique sur le continent africain s’inscrit dans cette ouverture internationale, avec des intérêts dans différents secteurs et des partenariats dont l’importance varie selon les pays.

C’est dans ce contexte que la nouvelle fonction de Yacoub Sidiya prend tout son relief. Elle le place dans un environnement où les questions d’investissement et les relations internationales occupent une place centrale, même si les missions précises qui lui seront confiées restent à connaître.

Une ouverture porteuse de perspectives pour la Mauritanie

Pour la Mauritanie, la présence d’entrepreneurs mauritaniens dans des environnements économiques internationaux représente une possibilité supplémentaire de faire connaître les potentialités du pays et de favoriser les échanges avec des partenaires étrangers.

Les domaines dans lesquels la Mauritanie cherche à développer ses capacités — ressources naturelles, énergie, infrastructures, agriculture, pêche et services — peuvent susciter l’intérêt d’investisseurs à la recherche de nouvelles opportunités.

Dans cette perspective, l’expérience de Yacoub Sidiya dans plusieurs secteurs et sa connaissance de certains marchés africains pourraient constituer des atouts. Sa nouvelle fonction pourrait également offrir un cadre propice aux échanges et à la mise en relation de partenaires économiques.

Il ne s’agit pas de présumer des résultats à venir, mais de reconnaître l’intérêt que peut représenter l’accès à de nouveaux réseaux professionnels et internationaux. Les retombées éventuelles dépendront des initiatives engagées, des projets retenus et des partenariats effectivement noués.

L’ambition, la rigueur et le sérieux comme fils conducteurs

Au-delà de ses entreprises et de sa nouvelle fonction, le parcours de Yacoub Sidiya met en avant une démarche fondée sur l’initiative personnelle. Créer une entreprise, développer des activités dans plusieurs secteurs et chercher de nouvelles perspectives demande de la détermination, de la discipline et une capacité à inscrire ses efforts dans le temps.

Son itinéraire peut ainsi constituer une source d’encouragement pour les jeunes Mauritaniens qui souhaitent entreprendre, créer des emplois et donner une dimension plus large à leurs projets. Il rappelle que les opportunités ne se concrétisent pas par la seule ambition : elles exigent du travail, de la préparation, de la constance et le sens des responsabilités.

La réussite entrepreneuriale ne se mesure pas uniquement aux fonctions occupées ou aux titres obtenus. Elle s’apprécie aussi à travers les initiatives prises, les entreprises créées, les difficultés surmontées et la capacité à poursuivre ses objectifs avec sérieux.

La nomination de Yacoub Sidiya vient donc ajouter un nouvel élément à une trajectoire déjà diversifiée. Elle constitue une reconnaissance professionnelle importante et ouvre une nouvelle étape, dont la portée se dessinera au fil des missions et des projets qui lui seront confiés.

Pour Yacoub Sidiya, cette nomination représente bien davantage qu’une nouvelle ligne dans un parcours professionnel : elle ouvre un nouveau chapitre dans une aventure entrepreneuriale construite à partir d’initiatives personnelles, nourrie par l’ambition et portée par la rigueur et le sérieux. Un parcours qui met en lumière les possibilités offertes aux talents mauritaniens lorsqu’ils osent entreprendre, persévérer et regarder au-delà des frontières nationales.

Yedaly Fall