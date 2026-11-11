La BII et IFC signent un accord de 10 millions de dollars pour soutenir le commerce international en Mauritanie

La Banque Internationale d’Investissement (BII) et la International Finance Corporation (IFC), membre du Groupe de la Banque mondiale, ont signé une convention de garantie de 10 millions de dollars destinée à faciliter les échanges commerciaux des entreprises mauritaniennes avec l’international.

Conclu dans le cadre du Global Trade Finance Program (GTFP) d’IFC, cet accord permettra à la BII de mieux accompagner ses clients entreprises dans leurs opérations d’importation et d’exportation, grâce à un mécanisme de garanties facilitant leurs transactions avec les banques internationales.

Ce dispositif vise notamment à sécuriser les opérations commerciales et à faciliter les échanges avec les partenaires étrangers, contribuant ainsi au développement des activités des entreprises mauritaniennes.

À travers ce nouveau partenariat avec une institution financière internationale de référence, la BII réaffirme son engagement aux côtés des acteurs économiques du pays et sa volonté de contribuer durablement au développement du commerce international en Mauritanie.

Communiqué de presse

NOUAKCHOTT, LE 11 NOVEMBRE 2026