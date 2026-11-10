La Démission de Biram Dah Abeid : un Acte de Courage Politique et un Appel à une Mobilisation Historique

Dans une déclaration historique, d’une portée politique profondément symbolique et potentiellement transformatrice, Président Biram Dah Abeid a annoncé, avec élégance et dignité, sa démission de l’Assemblée nationale, ce lundi 9 novembre 2026, au moment même où le Premier Ministre présentait devant le Parlement sa déclaration de politique générale du gouvernement.

Le moment choisi pour annoncer sa démission revêt une importance toute particulière. En décidant de quitter ses fonctions à cette occasion, il a adressé un message politique fort, remettant en cause la crédibilité et la légitimité morale d’une institution qui, selon lui, s’est progressivement transformée en une simple chambre d’enregistrement des décisions d’un gouvernement de plus en plus déconnecté des aspirations du peuple.

Cette décision traduit sa volonté de préserver sa dignité, son intégrité et ses convictions politiques, plutôt que de continuer à siéger au sein d’une institution qui, à ses yeux, a failli à ses responsabilités fondamentales.

Face à une institution devenue, selon lui, une simple caisse de résonance d’un gouvernement en pleine déchéance morale, sourd aux aspirations du peuple, il a estimé qu’il était désormais impératif de préserver son honneur et sa dignité plutôt que de continuer à siéger dans une institution qui a échoué à remplir ses missions fondamentales.

Comme il l’a si justement rappelé, la création d’une institution ne constitue pas une fin en soi. Sa valeur, sa crédibilité et son utilité dépendent avant tout de l’intégrité morale de ceux qui la dirigent, ainsi que des motivations et de l’engagement de ceux qui y siègent.

Dans un message à la fois clair, concis et empreint de fermeté, il a également mis en lumière les dérives préoccupantes d’un système dont les dysfonctionnements s’aggravent de jour en jour, dans un climat marqué par le mensonge, la corruption et le mépris des aspirations populaires.

Nous saluons le courage politique du président Biram Dah Abeid, un homme profondément attaché à ses principes et fidèle à ses convictions, qui place ses valeurs au-dessus des privilèges et des considérations liées à la fonction.

Comme il l’a si bien souligné, les terrains de combat sont non seulement multiples, mais également multiformes. L’Assemblée nationale n’en constitue qu’un parmi tant d’autres.

Ce moment historique ne doit donc pas être considéré comme un simple retrait de la scène parlementaire, mais plutôt comme une occasion stratégique de redéfinir nos priorités, de renforcer notre engagement collectif et de transformer cet acte politique en un puissant levier de mobilisation.

L’heure est à la mobilisation, à la détermination et à l’action collective. Faisons de cette décision un catalyseur d’une mobilisation sans précédent pour accélérer notre marche inexorable vers la victoire tant attendue : celle de la justice sur l’injustice, de la vérité sur le mensonge et de la responsabilité sur l’impunité.

Bakary Tandia, Human Rights Advocate New York City – Novembre 09, 2026