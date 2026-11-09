Mattel accélère la transformation numérique avec le lancement commercial de son réseau 5G

Le paysage numérique mauritanien franchit aujourd'hui un cap décisif. Premier opérateur mobile du pays, Mattel a officiellement lancé la 5G et inauguré son nouveau Data Center ultra-sécurisé lors d'une cérémonie grandiose organisée à l'hôtel Sheraton. Événement majeur placé sous le patronage du ministre de la Transformation numérique, en présence du président du Patronat mauritanien et de nombreux partenaires nationaux et internationaux, ce double lancement constitue une véritable mutation structurelle.

Au cœur de cette infrastructure moderne, le nouveau Data Center joue un rôle névralgique : il garantit l'hébergement local, la sécurité optimale et la souveraineté des données nationales, assurant le traitement à très faible latence indispensable au bon fonctionnement des services 5G.

Bien plus qu'une simple hausse de débit, la 5G de Mattel offre des opportunités majeures pour l'ensemble de l'écosystème :

· Pour les clients : Un accès à l'ultra-haut débit mobile, une fluidité inédite pour le streaming et les jeux, ainsi qu'une connectivité instantanée et stable améliorant l'expérience numérique au quotidien.

· Pour les entreprises : Une accélération de la transformation digitale grâce à l'automatisation, la gestion de données massives en temps réel et le développement de services intelligents à forte valeur ajoutée.

· Pour l'État : Le renforcement de la souveraineté numérique, la modernisation de l'administration et l'attractivité économique régionale, tout en favorisant le déploiement de projets d'envergure nationale.

Cette technologie ouvre ainsi l'ère de l'innovation souveraine pour les citoyens, les entreprises et l'État, en transformant des secteurs clés à travers le smart port, le smart mining, la smart education et la smart health.

À cette occasion, la direction de Mattel a tenu à exprimer sa profonde gratitude aux autorités mauritaniennes pour leur constante disponibilité, à son partenaire technologique Huawei pour son accompagnement stratégique, à l'ensemble de ses employés pour leur dévouement exemplaire, ainsi qu'à ses clients pour leur confiance renouvelée. Un engagement collectif qui permet aujourd'hui à l'opérateur historique d'accomplir des performances exceptionnelles et de « repousser les limites du possible ». Lire le Communiqué

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

MATTEL accélère la transformation numérique en Mauritanie avec le lancement commercial de son réseau 5G.

Nouakchott, le 9 novembre 2026 – MATTEL, premier opérateur de téléphonie mobile en Mauritanie, a annoncé, lors d’une cérémonie officielle organisée à Nouakchott, le lancement commercial de son réseau 5G.

La cérémonie s’est déroulée en présence de Monsieur le Ministre de la Transformation numérique et de la Modernisation de l’administration, des représentants des autorités locales et des institutions publiques, des membres du conseil d’administration de MATTEL ainsi que des partenaires et clients de l’entreprise.

La 5G : une nouvelle étape pour la connectivité en Mauritanie

Après avoir été le premier opérateur en Mauritanie à tester avec succès la technologie 5G dès novembre 2023, MATTEL franchit aujourd’hui une nouvelle étape en lançant son réseau 5G à Nouakchott et à Nouadhibou. Ce lancement sera accompagné d’un déploiement progressif pour couvrir le reste des villes du pays.

La 5G de MATTEL offre des débits plus élevés, une connexion plus fluide et une capacité accrue pour répondre aux nouveaux usages numériques. Dans ce cadre, MATTEL a présenté MATTELBOX 5G, sa nouvelle solution d’accès Internet très haut débit, simple et rapide à déployer, destinée aux foyers et aux professionnels.

Au-delà des usages grand public, la 5G de MATTEL ouvre de nouvelles perspectives dans plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’éducation, la santé, les mines, l’énergie, la logistique, l’industrie et les services publics. Plusieurs cas d’usage concrets ont été présentés à cette occasion.

Le lancement de la 5G, a été accompagné par l’inauguration d’un nouveau centre de redondance et de supervision des réseaux conçu selon le standard international Tier III.

Complémentaire au réseau 5G, cette nouvelle infrastructure assure l’hébergement sécurisé des systèmes et des données de MATTEL et contribue à la continuité et à la résilience de ses services.

MATTEL MONEY : de nouvelles perspectives pour l’inclusion financière

La cérémonie a également permis de présenter MATTEL MONEY, nouvelle filiale de MATTEL dédiée aux services financiers numériques et agréée par la Banque Centrale de Mauritanie en qualité d’établissement de monnaie électronique.

À travers son portefeuille électronique Mechili, MATTEL MONEY ambitionne de faciliter l’accès aux paiements, aux transferts et aux services financiers numériques, et de contribuer à l’accélération de l’inclusion financière en Mauritanie.

À l’occasion de cette cérémonie, Mr Elyes Ben Sassi, Directeur Général de MATTEL, a déclaré : « À travers le lancement de la 5G, l’inauguration de notre nouveau centre de redondance et de supervision des réseaux et le développement de MATTEL MONEY, nous franchissons une nouvelle étape dans notre ambition d’accompagner la transformation numérique de la Mauritanie. Ces initiatives sont complémentaires et traduisent notre volonté de proposer un écosystème intégré, associant connectivité de nouvelle génération, infrastructures numériques sécurisées et services financiers innovants. »