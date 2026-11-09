Le député Biram Dah Abeid annonce sa démission du Parlement

Le député Biram Dah Abeid a officiellement annoncé, lundi 9 novembre 2026, sa démission de ses fonctions de parlementaire.

Lors d’une intervention durant une séance consacrée au débat sur la politique du gouvernement, ce soir, Biram Dah Abeid a déclaré : « J’annonce totalement ma démission de mon poste de député pour cette législature, et je remercie le peuple mauritanien pour la confiance qu’il m’a accordée. » Il a par ailleurs indiqué qu’il s’opposerait au régime.

Dans son intervention, il a affirmé que la lutte démocratique continue sur le terrain. Selon ses propos, il s’engage aux côtés du peuple suivant les principes de la loi et de la démocratie.

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