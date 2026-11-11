Les oubliés de la guerre du Sahara/par Colonel E/R Mohamed Lemine Ould Taleb Jeddou

Près d'un demi-siècle après la guerre du Sahara, la mémoire de ce conflit continue d'être entretenue à travers des émissions, des témoignages et des publications qui permettent aux nouvelles générations de mieux comprendre cette période décisive de l'histoire nationale.

Cependant, un constat s'impose. Les espaces médiatiques consacrés à cette guerre donnent principalement la parole aux officiers. Leurs témoignages sont précieux pour comprendre les décisions stratégiques et les grandes orientations des opérations. Mais ils ne reflètent qu'une partie de la réalité vécue sur le terrain. Les sous-officiers, les hommes du rang, les gardes nationaux et les civils qui ont combattu en premières lignes sont rarement invités à raconter leur propre histoire. Lorsqu'ils sont évoqués, c'est souvent de manière secondaire, alors même qu'ils ont supporté l'essentiel du poids des combats, des embuscades, des assauts et des missions de défense.

Cette modeste contribution vise à participer à la réhabilitation de cette mémoire. Elle ne prétend nullement dresser une liste exhaustive des combattants mauritaniens engagés dans la guerre du Sahara, mais se limite à rappeler, à travers quelques noms et quelques faits d'armes, le rôle essentiel joué par ceux qui, loin des postes de commandement, ont écrit l'histoire au prix de leur sang.

Décembre 1975 : les premiers sacrifices

Dès les premiers jours de l'engagement mauritanien, les pertes rappellent la dure réalité de la guerre. Le 8 décembre 1975, le soldat de deuxième classe Cheikh El Arbi Ould Moustapha, surnommé «Senghor», au cours d’un harcèlement de la garnison d’Ain Bintili, est parmi les premiers combattants dont le souvenir demeure attaché aux débuts du conflit. Le lendemain, 9 décembre 1975, tombent le gendarme stagiaire Diago Ibrahima, considéré comme le premier martyr de la guerre alors qu'il assurait la sécurité de son unité, l'adjudant Sy Abdoulaye, plus connu sous le nom de « Lehrour », ainsi que le gendarme stagiaire Yahefdhou Ould Hboïeb, engagés dans la première poursuite de l'ennemi. La même journée, à Ain Bintili, le soldat de deuxième classe Aly Ould Beibou entre dans l'histoire militaire nationale en défendant la garnison jusqu'au sacrifice suprême. Le 19 décembre 1975, lors de l'assaut ayant conduit à la prise de Laguera, plusieurs combattants sont blessés : les soldats de deuxième classe Kaber Ould Bilal, Abdellahi Ould Mbareck, Salem Ould Dellahi , Abdellahi Ould Youssouf, Boubout Ould Abdellahi ainsi que le Quartier-Maître Lô Boubacar.

Janvier 1976 : Aguerguer, Ain Bintili et Aousred

Le 10 janvier 1976, les combats de l'Aguerguer coûtent la vie au gendarme stagiaire Mohamed Ould Mayouf et au soldat de deuxième classe Ould Cheine. Le 19 janvier 1976, les affrontements d'Ain Bintili font de nouveaux blessés parmi les défenseurs de la place : le sergent Diaw Abdoulaye et le soldat de deuxième classe Boubacar Khalidou Youba. Cette même journée est également marquée par l'embuscade de Zweiwgatt. Malgré l'effet de surprise, plusieurs combattants opposent une résistance remarquable : les sergents-chefs Mohamed Ould Aoufly et El Hafed Ould Ahmedou, le caporal Haya Ould Varkak, ainsi que les soldats de deuxième classe Boubacar Ould Abdellahi, Sall Abdoulaye, Sid’Ahmed Ould Boyah, Ely Ould Babah, Youba Ould Mkhaitratt, Taleb Ould Khalifa, Sid El Moctar Ould Moustapha, Saleck Chérif et Mohamed Lemine Ould Mohamed. Le 22 janvier 1976, lors de la prise d'Aousred, les adjudants Sy Abderrahmane et Mohamed Ould Khdeyem tombent sur le champ d’honneur, illustrant ce commandement de proximité qui caractérise les sous-officiers mauritaniens. Le 26 janvier 1976, le caporal Brahim Ould El Henouni rend l’âme sur la ligne de contact dans les combats menés à Noutfia, sur les hauteurs nord dominant Bir Moghrein.

Parmi les hommes de terrain qui marqueront durablement le conflit figurent également l’adjudant-chef Diarra Birama, l'adjudant Moctar Ould Souhaib, l'adjudant Ba Aziz, l'adjudant-chef Seyid Ould Mabrouk, l'adjudant-chef Keita Mohamed, les adjudants Brahim Ould Bekr Mbareck, Yehdih Ould Makhloug, Brahim Ould Moukhtayer, Cheikh Ould Jedna, Moctar Ould Abeid, Cheikh Ould Elbou, Be Ould Bneijara, Moctar Ould Mbeirouk ainsi que les sergents-chefs Mohamed Elaty et Salem Ould Alewa, le brigadier-chef Moctar Ould Manza, le sergent Sy Beidar et le sergent Mohamed Lemine Taleb.

Février à juin 1976 : Oudey Ennous, Chinguetti, Gleibatt Tebaka et Tourine

Le 8 février 1976, lors des combats de Oudey Ennous, tombe le soldat de deuxième classe Ahmed Mahmoud Ould Saïd Ould Homody. À cette bataille est également associé le souvenir des caporaux Cheikh Diop et Faye Mohamed, tombés après avoir accompli leur devoir jusqu'au bout. Le 4 avril 1976, lors de la première attaque contre Chinguetti, le sergent Bollé Ould Moctar, le caporal Ely Ould Ely Ghounwa et le soldat de deuxième classe Djiby Saïdou sont blessés au cours d'une intervention. Le 21 avril 1976, à Gleibatt Tebaka, le guide civil Mohamed Ould Abdellahi Ould Bakar trouve la mort aux côtés du soldat de deuxième classe Lemrabott Ould Eyoub lors de l'assaut contre l'ennemi. Le 28 mai 1976, au cours des combats de Tourine I, les gardes Abdellahi Ould Abdi, Moussa Ould Ahmed, Lembiatt Ould Jeddou, Cheibani Ould Moumeira ainsi que l'élève-garde Amadou Ould Mohamed sont blessés alors qu'ils combattent en première ligne. Le 5 juin 1976, la bataille de Tourine voit s'illustrer les sergents Ba Cheikh Tidjane, Oumar Baba Abdi, Mohamed Arafa, Hammedi Chérif, Be Ould Amar, Sidi Ould Selmetta, Abdou Ould Bchir ainsi que le caporal Kane Ousmane.

Octobre à décembre 1976 : Iguitti et Boujertala

Le 26 octobre 1976, à Iguitti, le chef de char Mbodj Amadou Moussa et son tireur, le soldat Abou Dieng, coupés de leur unité, résistent jusqu'au sacrifice ultime face à l'ennemi. Le 9 décembre 1976, à Boujertala, les actes de bravoure de l'adjudant Sidi Mohamed Ould Cheikh Ould Jeddou et de l'adjudant Ney Ould Abdellahi sont récompensés par une promotion exceptionnelle aux grades supérieurs ainsi que les soldats Dah Ould Alada et Sidi Ould Nebbi nommés à la distinction de 1 Classe.

1977 : Tidjikja, Joua Sbatt, Ergoub et Tenwchert

Le 3 février 1977, lors des combats de Tidjikja, un groupe de volontaires civils conduit par Tfeil Ould Meihimid, ancien adjudant-chef de la Garde nationale à la retraite, participe à la défense de la ville. À ses côtés se trouvent Saleck Ould Ely Beibou, Lemdeirmez Ould Sid Elemine, El Moctar Ould Ely Salem et Soueilem Ould Tfeil. Au cours de ces mêmes événements, le gendarme de premier échelon Kabrou, les gendarmes stagiaires Kébé Ousmane, Bara, Maouloud, Harouna, Ould Talmoudane et Beina sont blessés alors qu'ils défendent la ville. Le 15 mars 1977, lors de l'embuscade de Joua Sbatt, les gendarmes Coulibaly, Ould Samaké et Ly Oumar Hame se distinguent par leur courage et leur professionnalisme. Le 28 juillet 1977, à Argoub, le sergent Ngaïdé Hamat accomplit une action remarquable en tenant tête à l'ennemi et en lui interdisant l'accès à la localité, faisant échouer sa manœuvre d'enveloppement. Le 1er août 1977, entre Tenewchert et Ouadane, le sergent-chef Elid Ould Semetta sera handicape à vie. Le sergent Moussa Ould Zergane et son équipage s'interposent entre les forces ennemies et le commandant de la 3e Région militaire, le lieutenant-colonel Moustapha Ould Mohamed Salek. Leur intervention permet à ce dernier d'échapper à la capture. Le sergent Moussa Ould Zergane est finalement fait prisonnier avec son équipage, mais sa détermination sauve son chef et marque l'un des épisodes les plus remarquables du conflit.

Les hommes de l'ombre

Au-delà de ces événements précisément datés, de nombreux sous-officiers ont laissé leur empreinte sur les différentes campagnes militaires : les sergents-chefs Ethmane Begnoug, Bah Ould Amar, les sergents Sy Hamady Racine, Sid Ahmed Ebnou Oumar, Aweinatt, Abdou Ndiaye et Ahmed Ould Elhadj. Parmi les hommes du rang, le caporal Youba Sagho, radio-transmetteur, assura des missions essentielles de transmission et de coordination dans un environnement où les communications conditionnaient souvent le succès ou l'échec des opérations. À Mayateg, le brigadier Bahia Ould Mohamed et le caporal Atihrabou Ould Werzeg poursuivirent le combat malgré l'absence de leur commandant d'unité, donnant l'exemple à leurs hommes jusqu'à leur dernier souffle.

L'histoire de la guerre du Sahara ne peut être écrite uniquement à travers les témoignages des officiers et des cadres supérieurs. Elle appartient également à ces adjudants, sergents, brigadiers, gendarmes, caporaux, soldats, gardes, policiers, supplétifs, Merkez et civils qui ont vécu la guerre au plus près de ses réalités.

Les noms évoqués dans cet article ne sont cités qu’à titre d’exemple parmi ceux qui ont servi la Mauritanie durant ce conflit. Leur évocation n'a pas vocation à établir une hiérarchie des mérites, mais à rappeler une vérité simple : derrière chaque opération, chaque victoire, chaque résistance et chaque sacrifice se trouvaient des hommes dont la mémoire mérite aujourd'hui d'être reconnue à sa juste valeur. Les oubliés de la guerre du Sahara ne demandent pas des privilèges dans l'histoire ; ils demandent simplement d'y avoir leur place.