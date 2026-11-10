Mauritanie : la pauvreté recule, mais les inégalités territoriales persistent : Et si nous changions de modèle de développement ?

Les résultats de l'Enquête permanente sur les conditions de vie des ménages (EPCV 2025-2026), présentés par l'ANSADE le 2 novembre 2026, méritent une réflexion qui dépasse la simple lecture des statistiques.

Premier constat : le taux de pauvreté recule de 28,2 % en 2019 à 25,7 % en 2025, mais le nombre de pauvres augmente de plus de 158 000 personnes, pour atteindre 1,3 million. Un paradoxe apparent qui s'explique notamment par la croissance démographique.

Deuxième constat : les dépenses des ménages augmentent de 22,6 %, tandis que les prix progressent de 30,6 %, et ceux des produits alimentaires de 42,6 %. Dépenser davantage ne signifie donc pas nécessairement vivre mieux !

Troisième constat, à mes yeux le plus révélateur : la persistance de profondes disparités territoriales.

La pauvreté touche 46,5 % de la population du Guidimakha, 42,7 % de celle du Tagant, 38,6 % au Brakna et 32,9 % en Adrar, contre 12 % à Nouakchott et 9,1 % à Dakhlet Nouadhibou.

Ces écarts nous ramènent à une question considérée depuis longtemps comme fondamentale : celle de notre modèle de développement, encore largement marqué par les traditions de centralisation administrative héritées de l'État colonial.

Certes, des progrès ont été réalisés dans l'accès à l'éducation, à la santé et aux services essentiels. Mais ils demeurent inégalement répartis entre les territoires.

On ne saurait durablement réduire la pauvreté en multipliant les seuls programmes d'assistance sociale, aussi nécessaires soient-ils. Il faut aussi permettre aux populations de produire, de travailler et de vivre dignement dans leurs régions.

Cela suppose un véritable changement de paradigme : passer d'un développement conçu et administré depuis la capitale à un développement construit avec les territoires et leurs populations.

La décentralisation ne doit plus se limiter à une architecture institutionnelle. Elle doit s'accompagner de moyens financiers, de capacités humaines et d'un véritable pouvoir de décision des collectivités territoriales.

Quant à l'équité territoriale, elle ne signifie pas donner la même chose à toutes les régions, mais tenir compte de leurs besoins, de leurs handicaps et de leurs potentialités.

La récente initiative gouvernementale de consultation des régions sur leurs besoins prioritaires mérite d'être saluée, à condition qu'elle renforce la décentralisation et respecte les prérogatives des élus locaux.

Car le développement national ne saurait être véritablement inclusif tant que le lieu de résidence demeure un facteur déterminant des chances d'accès aux services et aux opportunités économiques.

Et si nous faisions enfin du développement local, de la décentralisation effective et de l'équité territoriale les piliers de notre politique de développement ?



Abdelkader Ould Mohamed