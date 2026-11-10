Dialogue national en Mauritanie : les ruptures institutionnelles en débat

Le dialogue national ne saurait se réduire à un simple marchandage institutionnel. S’il entend s’affranchir des cadres légaux existants, il risque de déboucher sur une double rupture : d’une part, la suppression d’un organe dont l’utilité réelle est interrogée, tant ses prérogatives semblent pouvoir être dévolues aux élus communaux ; d’autre part, la restauration éventuelle du Sénat, que le président Mohamed Ould Abdel Aziz avait supprimé de l’architecture institutionnelle mauritanienne après que la chambre haute eut refusé de valider ses projets politiques et économiques.

Il convient toutefois de distinguer les faits des hypothèses. La suppression du Sénat, actée par le référendum de 2017, est acquise. Sa restauration, en revanche, ne constitue pas une décision annoncée : elle relève d’un débat rouvert à l’occasion du dialogue national. L’argument le plus solide en sa faveur n’est pas nécessairement la volonté de « tenir tête » à l’exécutif, mais un déficit de représentation institutionnelle. Depuis 2018, les conseils régionaux élus n’ont aucune voix dans l’élaboration de la loi nationale qu’ils doivent ensuite appliquer. Une seconde chambre pourrait, en théorie, corriger ce hiatus en représentant les territoires et non les seuls citoyens.

De surcroît, se dessine la perspective – probable sinon certaine – de commuer le quinquennat en septennat. Là encore, la nuance s’impose : les sources disponibles ne font pas état d’un projet précis en ce sens. Le vrai débat qui agite la classe politique porte moins sur la durée du mandat que sur sa limitation. La Constitution fixe un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois. Certains courants plaident pour une révision de cette limite, arguant qu’elle empêcherait un président jugé compétent de poursuivre son œuvre au-delà de dix ans. L’hypothèse d’un passage à sept ans, si elle existe dans le débat public, reste donc une spéculation et ne peut être présentée comme une échéance probable.

Capacité de blocage

Enfin, une variable capitale ne saurait être omise : ce même Sénat conserverait invariablement la latitude de tenir tête au pouvoir exécutif, quand bien même la formation présidentielle jouirait d’une hégémonie absolue et d’une immunité de fait. Mais cette capacité de blocage dépend étroitement de la configuration politique et du rapport de forces du moment. En 2017, c’est précisément parce que le Sénat, pourtant dominé par le parti au pouvoir, a refusé de plier devant le projet présidentiel qu’Aziz a choisi de contourner le Parlement par la voie du référendum. À l’inverse, un Sénat doté de prérogatives trop larges risquerait d’installer un second pouvoir exécutif de fait. La question n’est donc pas tant l’existence d’un Sénat que le dessin précis de ses compétences : un Sénat trop faible serait inutile, un Sénat trop fort serait paralysant.

En somme, le dialogue national met en jeu des tensions institutionnelles réelles : représentation des territoires, équilibre des pouvoirs, limitation des mandats. Mais ces questions restent ouvertes. Leur issue dépendra du rapport de forces politique et des choix précis qui seront faits en matière d’ingénierie constitutionnelle

Eleya Mohamed