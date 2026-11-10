Nouakchott à Moscou : ce que la Mauritanie a rapporté du sommet Russie-Afrique

Le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani est arrivé à Moscou le mardi 27 octobre pour participer au troisième sommet Russie-Afrique, tenu les 28 et 29 octobre. Il avait quitté Nouakchott peu après minuit, ce qui montrait que ce déplacement était traité comme un événement politique majeur et non comme un simple voyage protocolaire. Le dénouement a toutefois surpris : le président a quitté la capitale russe jeudi 29 octobre, la veille de l'entretien bilatéral avec Vladimir Poutine que Iouri Ouchakov, conseiller du président russe, avait annoncé pour le vendredi 30. La présidence mauritanienne n'avait pas confirmé cette rencontre, et aucune explication officielle n'a été donnée sur son sort.

Un retour au plus haut niveau

Le troisième sommet prolonge une série ouverte à Sotchi en 2019 et poursuivie à Saint-Pétersbourg en 2023. Ghazouani avait participé en personne à la première édition ; il avait fait l'impasse sur la deuxième, où la Mauritanie était représentée par son Premier ministre d'alors, Mohamed Ould Bilal. Cette fois, le président est revenu lui-même, et en diplomatie un tel choix se lit sans ambiguïté : le niveau de représentation est un signal de priorités.

Le chemin vers cette visite a été progressif. En février 2023, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s'est rendu pour la première fois à Nouakchott. En octobre 2024, les deux présidents se sont rencontrés à Kazan, en marge du sommet des BRICS, le dirigeant mauritanien présidant alors l'Union africaine.

Deux jours à Moscou

Mercredi 28 octobre, Ghazouani a suivi la séance plénière du forum économique et humanitaire, puis assisté au dîner offert au Kremlin par Vladimir Poutine aux dirigeants africains. Jeudi matin, il a pris part aux sessions des chefs d'État, placées sous le thème « Pour la paix, la sécurité et le développement », avant de reprendre l'avion pour Nouakchott.

À la tribune, Vladimir Poutine a présenté la Russie et l'Afrique comme des « alliés » dans la construction d'un ordre mondial multipolaire. Il a proposé d'élargir les livraisons de céréales et d'engrais, indiquant que la Russie avait livré 13 millions de tonnes de produits agricoles à l'Afrique sur les neuf premiers mois de 2026. Il a aussi évoqué l'allègement de la dette, la zone de libre-échange continentale et une meilleure représentation de l'Afrique dans les institutions financières internationales, et avancé un chiffre de plus de 27 milliards de dollars d'échanges Russie-Afrique. C'est un langage qui parle aux gouvernements aux budgets contraints.

Ce que Nouakchott a signé

Le bilan concret de la délégation mauritanienne tient en deux volets. Le ministre de la Justice, Mohamed Ould Soueidatt, a signé avec son homologue russe deux conventions, l'une sur l'extradition, l'autre sur le transfèrement des personnes condamnées. Par ailleurs, la Télévision de Mauritanie a conclu un protocole de coopération avec la chaîne russe RT. Rien, dans ce qui a été rendu public, ne porte sur l'énergie, les mines, les céréales ou les engrais, qui étaient pourtant au cœur des attentes.

Le calcul politique de Nouakchott

La politique étrangère de la Mauritanie repose sur l'équilibre. Le pays reste un partenaire important de l'Occident sur les questions migratoires et sécuritaires au Sahel, entretient des liens étroits avec le monde arabe et la Chine, mais ne veut dépendre d'aucun pôle unique. Le dialogue avec Moscou offre un appui supplémentaire et élargit sa marge de manœuvre.

La dimension régionale compte aussi. La Mauritanie borde le Mali, où est présent du personnel russe, et demeure l'un des rares États relativement stables de la région. Nouakchott a intérêt à comprendre directement les intentions de Moscou au Sahel, tandis que Moscou a intérêt à disposer d'un interlocuteur fiable sur la façade atlantique de l'Afrique de l'Ouest. S'y ajoutent la question du Sahara occidental et le poids d'un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Sur le plan intérieur, l'alimentation, les prix et l'emploi restent des sujets sensibles : un accès fiable aux céréales et aux engrais relève autant de la stabilité que du commerce.

Ce dont Moscou a besoin

Pour la Russie, la Mauritanie n'est pas un grand marché, mais elle présente plusieurs intérêts. Le minerai de fer, les ressources halieutiques et le secteur gazier en plein essor sur le plateau atlantique la rendent attractive pour d'éventuels investissements, et sa position au croisement du Maghreb, du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest lui confère une valeur stratégique. Pour une Russie soumise aux sanctions occidentales, chaque présence de dirigeant africain a aussi une valeur politique, d'autant plus quand il a récemment présidé l'Union africaine. Le protocole avec RT illustre un autre volet : Moscou investit non seulement dans le commerce, mais aussi dans la formation de l'opinion publique.

Décors et contenu

Plus de vingt chefs d'État africains ont fait le déplacement. Vladimir Poutine devait tenir 24 entretiens bilatéraux, et le sommet devait adopter trois documents finaux, dont un plan d'action de coopération jusqu'en 2029, ainsi que signer 33 accords intergouvernementaux, selon Moscou. Mais l'ampleur de l'événement ne fait pas un résultat : le véritable indicateur n'est pas le nombre de poignées de main, ce sont les contrats signés, les calendriers de livraison et les projets réalisés. L'expérience des sommets précédents montre que les promesses et les volumes réels d'échanges divergent, et les partenaires africains le savent bien.

Les limites du rapprochement

Le rapprochement a des limites naturelles. Nouakchott ne renoncera pas à ses liens avec l'Union européenne, les États-Unis, la Chine et les pays du Golfe : le dialogue avec Moscou les complète sans les remplacer. Les investissements et les échanges russes en Mauritanie restent inférieurs aux investissements chinois et européens. Les paiements, la logistique et l'assurance restent un obstacle en raison des sanctions. Enfin, comme dans d'autres pays de la région, les différentes composantes de la société n'abordent pas de la même façon les relations avec Moscou. L'épisode de l'entretien annoncé puis non tenu, ou du moins non confirmé, rappelle que Nouakchott veut garder la maîtrise du rythme et de la visibilité de ce rapprochement.

Ce qu'il faudra observer

Plusieurs points restent à clarifier : si l'entretien avec Vladimir Poutine est reporté ou remplacé par un autre format, ce que dira la présidence mauritanienne de l'issue du voyage, et si les deux conventions judiciaires seront ratifiées. Il faudra aussi voir si des délais et des volumes précis apparaissent pour les céréales, les engrais et les carburants, si des entreprises russes sont nommément citées pour des projets miniers, énergétiques ou de pêche, et comment les deux parties formulent leurs positions sur la sécurité au Sahel.

La visite de Ghazouani à Moscou est un pas pragmatique d'un pays qui cherche à élargir le nombre de ses partenaires sans rompre avec les existants. Elle s'est soldée, à ce stade, par des textes juridiques et médiatiques plutôt que par des engagements économiques, et sans le tête-à-tête qui devait en être le point d'orgue. Le scénario le plus réaliste reste un élargissement progressif du dialogue, sans virage brutal, dont le succès se mesurera non à la rhétorique du sommet, mais à ce qui apparaîtra concrètement dans les mois à venir.

Scheine