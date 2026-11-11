Les espaces verts : une priorité, mais à certaines conditions

On parle si souvent de l’importance des arbres que le sujet nous est devenu familier, mais que se passerait-il si nous l’abordions sous un angle différent, à la fois invisible et significatif ? Le secret d’une plantation d’arbres réussie réside avant tout dans la connaissance du type de sol et des espèces végétales.

Il est désormais évident que les espaces verts constituent un outil efficace pour l’environnement. Mais le dire est une chose, le mettre en pratique en est une autre — surtout si nous voulons des arbres durables, et non des arbres plantés le temps d’une campagne, puis laissés sans arrosage ni entretien. Commençons par l’élément clé : l’eau. À Nouakchott, l’eau n’est pas toujours facilement accessible, et le sol est souvent salé. Il vaut donc mieux privilégier les arbres qui nécessitent peu d’eau et qui sont adaptés au niveau de salinité du sol.

Contrairement à l’idée répandue selon laquelle la remontée de la nappe phréatique serait due à l’élévation du niveau de la mer, une étude publiée en 2017 a indiqué que ce phénomène est lié à la croissance démographique rapide. Une étude de 2025 explique ce mécanisme : des fuites dans le réseau d’eau potable et des infiltrations provenant des fosses septiques.

Ces informations soulèvent la question suivante : quel est le lien avec les arbres ? Lorsque des eaux souterraines salées se trouvent près de la surface, elles contribuent de manière significative à la mort des arbres. Par conséquent, les arbres peuvent être soit des victimes, soit une solution, selon le contexte. En effet, si l’on plante des arbres tolérants au sel, l’équilibre pourrait s’ajuster de manière à limiter cette eau et à réduire le risque d’inondation. C’est précisément la piste qu’explore une équipe de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en Suisse, avec la Région de Nouakchott et le Centre national de la ressource en eau. En 2023, ces chercheurs ont commencé à mesurer la quantité d’eau consommée par cinq espèces d’arbres locales. Leurs résultats n’ont pas encore été rendus publics.

L’emplacement, un facteur déterminant

En ce qui concerne les sols, il existe peu d’études sur la situation en Mauritanie, mais une étude publiée en 2024 dans la revue scientifique Geographia Technica, menée à l’initiative de la Région de Nouakchott et portant sur 104 échantillons prélevés dans la ville, a révélé que les niveaux de salinité sont plus élevés à l’ouest de la ville qu’à l’est.

Ces travaux de recherche constituent un guide essentiel à suivre avant la plantation, en particulier lorsqu’il s’agit de plantations à grande échelle. L’emplacement est donc un facteur déterminant dans le choix d’espèces de plantes plus adaptées à un sol salé.

Pour aller plus loin, la FAO mène depuis 2016 des projets en Mauritanie visant à restaurer les terres endommagées par la désertification grâce à la plantation d’espèces adaptées à la zone ciblée, notamment le dattier du désert (teychett), le gommier blanc (eyrwar) et le Leptadenia pyrotechnica (titareck). Selon un reportage publié par l’organisation en 2024, plus de 3 800 hectares ont été restaurés dans les régions du Brakna et du Trarza entre 2018 et 2023, et les habitants ont confirmé l’efficacité de cette initiative, qui encourage l’adoption de ces espèces dans la lutte contre la désertification.

La plantation est plus qu’une campagne ou un geste : c’est une exigence face à l’avancée rapide et inquiétante des dunes et au changement climatique en général, à condition de suivre un processus scientifique bien déterminé.

Mariem Ahmed Baba