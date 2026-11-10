Tsunami bleu, débâcle, séisme politique… Les mots manquent pour décrire la retentissante défaite des républicains aux élections parlementaires américaines de mi-mandat, les fameuses Midterms, organisées le mardi 3 novembre dernier.

Cette défaite, désormais consacrée par les résultats électoraux, s’explique, selon de nombreux observateurs, par plusieurs facteurs qui se recoupent largement. Au premier rang figurent les conséquences des frappes militaires successives contre l’Iran et, plus généralement, les choix stratégiques de l’administration Trump au Moyen-Orient.



Les arroseurs arrosés ou le changement de deux régimes au lieu d’un seul

Ces agressions caractérisées contre un pays souverain ont entraîné des conséquences multiples, aussi bien régionales que mondiales. La capacité de résistance de l’Iran, sorti profondément meurtri, mais toujours debout, de ces guerres meurtrières qui continuent d’ailleurs, relève presque du miracle. Comme quoi le changement de régime recherché en Iran se retourna contre ses auteurs.

Depuis, les marchés économiques et financiers sont profondément perturbés par une crise aux ramifications multiples. Les prix des hydrocarbures ne cessent de grimper, entraînant dans leur sillage une augmentation généralisée des prix des biens, des services et des denrées alimentaires. À leur tour, les coûts des différents modes de transport connaissent une envolée spectaculaire.

Depuis, le monde étouffe.

Les pays du Golfe, autrefois considérés comme de véritables paradis terrestres pour les touristes et les ressortissants occidentaux, mais aussi comme d’importants pôles d’emploi pour des millions de travailleurs asiatiques, se retrouvent profondément déstabilisés par les conséquences des représailles militaires iraniennes. Leurs infrastructures, leurs économies et leur image de havres de stabilité ont été durement éprouvées.

Curieusement, la défaite des républicains américains intervient à peine une semaine après le revers électoral de leurs alliés israéliens, et plus particulièrement de la coalition de Benyamin Netanyahu.



Une certaine revanche palestinienne

En effet, les résultats des élections législatives israéliennes, organisées le 27 octobre, ont été publiés dans la nuit du jeudi 29 au vendredi 30 octobre. La coalition sortante de droite et d’extrême droite de Benyamin Netanyahu recueille 53 sièges sur les 120 que compte la Knesset. Le Likoud du Premier ministre demeure le premier parti du pays avec 27 députés. Le bloc de l’opposition, conduit par le centriste Gadi Eisenkot, obtient 48 sièges. Quant aux deux formations arabes, Ra’am et la Liste unifiée, elles totalisent ensemble 19 sièges et s’imposent désormais comme des acteurs incontournables de toute éventuelle recomposition gouvernementale.

Une situation inédite à bien des égards. Aucun des deux grands blocs ne dispose, à lui seul, de la majorité parlementaire nécessaire pour gouverner. Les formations arabes pourraient donc jouer un rôle déterminant dans les négociations. Toutefois, la constitution d’une coalition demeure loin d’être acquise, notamment en raison des divergences politiques et des réticences de plusieurs responsables de l’opposition à envisager une alliance avec les partis arabes. Quant à Netanyahu, il ne semble nullement disposé à céder la direction du gouvernement à ses adversaires.

L’essentiel est ailleurs : les deux alliés d’hier, américain et israélien, séparés par des mers et des continents, ont, depuis quelque temps, étroitement lié leurs destins dans le feu et le sang des guerres successives.

Le fameux 7 octobre 2023, ou Toufan Al-Aqsa (Déluge d’Al-Aqsa), selon l’une des deux lectures radicalement opposées de cet événement, a déclenché une succession de guerres, de représailles et de tensions qui continuent de bouleverser la situation internationale. Deux lectures, deux visions du monde, séparées, elles aussi, par plusieurs mers et continents.

Depuis lors, le monde étouffe et les conditions de vie ne cessent de se détériorer, partout et pour tous. La flambée vertigineuse des prix, la succession des conflits au Proche-Orient, en Palestine — à Gaza comme en Cisjordanie —, en Iran et au Liban, ainsi que l’extension des tensions à plusieurs pays du Golfe, sans oublier le Yémen et l’Arabie Saoudite, témoignent de l’ampleur de cette déstabilisation régionale.



L’Arabie Saoudite, une démission de sa responsabilité spirituelle

L’Arabie saoudite, en particulier, gagnerait à faire preuve de davantage de sagesse et de retenue dans ses différends liés au Yémen. Elle devrait être consciente de sa mission spirituelle. Sa responsabilité dépasse largement les seuls intérêts géopolitiques du moment, compte tenu de la place particulière qu’elle occupe dans le monde musulman, notamment en tant que gardienne des deux lieux saints de l’islam.

En somme, une large partie du monde occidental se trouve aujourd’hui ébranlée par des guerres aux motivations diverses, mais dont un dénominateur commun apparaît de plus en plus clairement : l’implication directe ou indirecte des États-Unis de Donald Trump, généralement aux côtés de leur allié israélien. Une alliance dans laquelle le rapport de force semble parfois singulièrement déséquilibré, au point de donner l’impression que Netanyahu dicte, ou du moins influence considérablement, les orientations de la politique américaine au Moyen-Orient.

L’opinion internationale, y compris américaine, demeure profondément déroutée par le poids que semble exercer le Premier ministre israélien sur le président Trump. Cette perception n’est plus l’apanage de quelques cercles critiques de la politique américaine. Elle gagne progressivement des secteurs de plus en plus larges de la société américaine.

Pour expliquer la dernière débâcle républicaine aux élections de mi-mandat, de nombreux observateurs et citoyens américains évoquent avec insistance le recul désormais visible de l’influence des lobbies pro-israéliens sur l’opinion publique et dans la rue américaines. À cette évolution s’ajoute la montée en puissance d’une aile progressiste, voire radicale, au sein du Parti démocrate.

Hier encore, cette gauche était principalement incarnée par le vieux sénateur Bernie Sanders. Depuis quelque temps, elle voit émerger une nouvelle génération de responsables politiques, plus indépendants, plus audacieux et souvent plus critiques à l’égard de la politique israélienne. Certains sont issus de familles musulmanes ou de l’immigration, et portent une sensibilité politique nouvelle dans le paysage institutionnel américain.

C’est notamment le cas de Zohran Mamdani, devenu maire de New York, et d’Abdul El-Sayed, qui vient de remporter haut la main le siège de sénateur du Michigan, malgré les campagnes hostiles et les attaques auxquelles il a été confronté. Son élection constitue une première historique : il devient le premier musulman à accéder au Sénat américain.

D’autres figures contribuent également à cette recomposition, à l’image de la mignonne et courageuse députée d’origine somalienne Ilhan Omar, dont le parcours politique illustre l’affirmation progressive de nouvelles voix au sein du Congrès.

L’annonce, en pleine journée électorale, d’une suppression ou d’une remise en cause de plusieurs milliards de dollars d’aide américaine annuelle à Israël constitue, un autre indice de l’évolution des rapports de force politiques autour de cette question. Reste à savoir dans quelle mesure cette annonce a réellement pesé sur le scrutin du 3 novembre.

De même, beaucoup s’interrogent sur les effets réels des initiatives précipitées de l’administration Trump pour mobiliser des approvisionnements en pétrole russe et contenir la hausse des prix à la pompe aux États-Unis. Ces démarches, en tout état de cause, n’ont manifestement pas suffi à désamorcer le mécontentement économique des électeurs.



La mauvaise récolte de Trump

Rappelons qu’au tout début de la guerre de Gaza, le président Trump avait violemment réprimé les mouvements de solidarité avec les Palestiniens dans les universités américaines. Des étudiants avaient été sanctionnés, des manifestations dispersées et des voix critiques soumises à de fortes pressions.

Mais ces expressions de mécontentement n’ont pas disparu pour autant. Elles ont progressivement trouvé d’autres espaces d’expression, parfois plus durables et plus influents, au sein même de l’opinion publique américaine. La contestation s’est déplacée des campus vers les urnes, des manifestations vers les choix politiques et électoraux. C’est précisément ce que Donald Trump semble aujourd’hui récolter.

Tiré vers la gauche par sa nouvelle génération de responsables et d’électeurs, le Parti démocrate semble ouvrir une nouvelle page de l’histoire politique américaine. Fort de ses nouvelles majorités parlementaires, il se retrouve désormais face à un président Trump politiquement fragilisé, profondément contrarié et potentiellement tenté par des réactions aussi imprévisibles que désespérées.

La question est donc de savoir comment cette nouvelle majorité démocrate entendra exercer ses responsabilités et si elle sera en mesure de traduire cette victoire électorale en véritable changement de politique, notamment au Moyen-Orient.

Enfin, l’éventuel départ de Netanyahu de la scène politique et gouvernementale israélienne, à la suite de son incapacité à constituer une nouvelle majorité, risque de rebattre davantage les cartes dans une région et un monde déjà profondément désorientés.

Ainsi, les deux alliés qui semblaient hier avancer d’un même pas dans les conflits et les rapports de force internationaux pourraient bientôt se retrouver confrontés à des réalités politiques nouvelles, de part et d’autre de l’Atlantique.

Le monde est à la croisée des chemins. Et les urnes américaines viennent peut-être de rappeler que les guerres ont un coût qui finit toujours par se payer, y compris dans les pays qui les conduisent. Les deux alliés qui tenaient coûte que coûte à changer le régime iranien se voient aujourd’hui surpris par le changement de leurs propres régimes.