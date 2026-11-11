Le PM devant  l’Assemblée nationale pour la DPG: Le grand oral

Le Premier ministre Moctar Ould Diay a présenté, le samedi 7 Novembre, sa Déclaration de Politique Générale (DPG) devant le Parlement. Une tradition consacrée pour dresser un bilan de l'action gouvernementale et tracer des perspectives axées sur la continuité des sept piliers du projet présidentiel « Mon ambition pour la Patrie » : consolidation de l’État de Droit et des institutions, renforcement de la bonne gouvernance, construction d’une économie forte et durable, développement du capital humain, renforcement de l’unité nationale et de l’intégration sociale, consolidation de la sécurité et de la stabilité, dynamisation du rôle régional et international du pays.

Néanmoins, l'examen de ce discours à travers le prisme de la réalité sociale mauritanienne met en lumière un décalage persistant entre les indicateurs macroéconomiques officiels et le vécu quotidien d'une large frange de la population. Des heures durant, d’un ton assuré et confiant, le PM a cependant fait montre d’un grand satisfécit de son bilan et a promis de le consolider, annonçant une vision de la Mauritanie à l’horizon 2060.

Performances macroéconomiques et priorités gouvernementales

Sur le plan macroéconomique, le gouvernement brandit des chiffres encourageants : une croissance maintenue au-dessus de 4 % et un taux d'endettement extérieur ramené à moins de 40 % du PIB ; doublement des crédits salariaux, extension de la couverture sociale (portée à 1,4 million de bénéficiaires) et programmes d'urgence face aux crises géopolitiques et climatiques ; construction de milliers de salles de classe, de routes et ponts et efforts pour sécuriser l'accès à l'eau potable et à l'électricité.

Au cœur de cette DPG, plusieurs priorités majeures ont été formellement énoncées. La bonne gouvernance et la lutte contre la gabegie : engagement ferme pour moraliser la vie publique et lutter contre la corruption, érigée en obstacle majeur au développement du pays ; l'autonomisation de la jeunesse et l'emploi : portée par la vision présidentielle d'un mandat dédié à la jeunesse, cette priorité mise sur le couple formation/emploi, le financement de projets et l'auto-emploi ; le traitement des urgences quotidiennes : attention particulière portée au pouvoir d'achat et à la maîtrise des prix des produits de grande consommation, à la rentrée scolaire, à la mobilité urbaine, ainsi qu'aux services de base (eau, électricité et communication) ; le dialogue politique inclusif : volonté réaffirmée de mettre en place un cadre de concertation méthodique pour rassembler les forces vives de la nation autour des grands chantiers. Cependant, ces grandes orientations et performances se heurtent à la dure réalité du terrain. Les taux de croissance et la maîtrise de la dette publique ne se traduisent pas mécaniquement par une amélioration du pouvoir d'achat pour les foyers vivant sous ou au seuil de pauvreté.

"Mauritanie d'en haut" et "Mauritanie d'en bas"

Le reproche fondamental adressé à cette politique réside dans son incapacité à répondre aux urgences vitales du quotidien. Malgré les annonces de plafonnement des prix et de compensation de l'inflation (estimée à plus de 7 % cumulés), l'augmentation du coût des denrées de première nécessité et de l'énergie asphyxie les ménages modestes. Les réalisations physiques (routes, ponts, bâtiments administratifs) « ne nourrissent pas leur homme» : elles ne remplissent pas les estomacs, ne garantissent pas l'accès immédiat à des soins de santé abordables et ne réduisent pas le coût de la scolarisation.

Le sentiment d'un creuset grandissant entre une élite ou une classe moyenne supérieure (« la Mauritanie d'en haut ») qui profite des retombées de la croissance et des marchés publics, et une population précaire («la Mauritanie d'en bas »), reléguée aux marges de la survie, est particulièrement vif. Les filets sociaux (transferts monétaires) apparaissent souvent comme des panacées insuffisantes face à l'ampleur de la pauvreté structurelle. Face au tableau idyllique du Premier ministre, les parlementaires de l'opposition ont remis en cause sa perception du pays, l'accusant de vivre hors-sol.

Il a lui-même reconnu que les progrès restaient en deçà des attentes, pointant des défaillances structurelles (comme l'incendie des centrales électriques de Nouakchott). Sur le front de la gouvernance, l'exigence citoyenne va bien au-delà de l'énumération de projets. La multiplication des chantiers ne vaut que par leur durabilité. Il est impératif que les attributions de marchés publics soient totalement transparentes et inclusives, et que les entreprises défaillantes subissent des sanctions réelles. La lutte contre la corruption ne doit pas être qu'un affichage juridique : l'égalité devant la loi et la fin d'une administration à double vitesse sont des conditions sine qua non pour restaurer la confiance des citoyens, en particulier des jeunes.

Modernisation de Nouakchott : un exemple ?

L'annonce de la deuxième phase du Programme de développement de Nouakchott – 115 milliards MRO, intervenue à la veille de la DPG et qui a absorbé des milliards d’ouguiyas, suscite des interrogations légitimes. Les résultats tangibles de la première phase – 69 milliards MRO – sont nuancés par les difficultés chroniques d'assainissement, de gestion des déchets urbains et d'accès équitable aux services dans les quartiers périphériques de la capitale. Dans le contexte politique national, ce type de lancement à répétition à l'approche d'échéances électorales majeures fait craindre des effets d'annonce ou des promesses de campagne déguisées, plutôt qu'une véritable vision de transformation pérenne.

Pour que la Mauritanie s'affranchisse du cycle des promesses non tenues et des plans à court terme, la transition d'une logique de discours à une logique d'actes concrets est impérative. Les citoyens n'attendent pas seulement des visions, mais des solutions immédiates, tangibles et équitables, pour vivre dignement aujourd'hui. Leur pays regorge d’énormes ressources, mais leur exploitation, depuis l’indépendance, n’a pas suffisamment élevé le niveau de vie de sa population.

Dalay Lam