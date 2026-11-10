Faits divers…Faits divers…

Recrudescence de l'insécurité à Nouakchott-Sud

Est-il encore utile de rappeler que la zone Sud de Nouakchott et surtout Sud-est, est une des plus dangereuses de la ville ? La criminalité y est en hausse continue et la délinquance bat son plein. Mellah, El Vellouja, Arafat et Tarhil ont toujours vécu l'insécurité. Plusieurs bandes de récidivistes circulent jour et nuit, sévissant un peu partout. La drogue y est consommée et distribuée à gogo, surtout en certains quartiers de Mellah...

Tout dernièrement, les efforts sécuritaires des autorités ont permis de diminuer relativement ce phénomène. Cependant, durant les deux derniers jours (vendredi 6 et samedi 7 Novembre), les quartiers poteau 20, El Vellouja et secteur 2 de Mellah ont subi des séries de braquages et d'agressions très tôt la nuit. Des bandes de djenks puant le haschisch agressaient tout passant, avant de le délester du contenu de ses poches et disparaître. La même scène s'est répétée à Abou Dhabi, Msid en-Nour et Tarhil. La police a reçu plusieurs plaintes et déclarations. Aux dernières nouvelles, aucun de ces malfaiteurs n'a encore été épinglé.

La femme du dealer

Mellah zone rouge de trafic et de consommation de stupéfiants, comme tout le monde le sait… La plupart des cartels et réseaux de distribution de drogue ont leurs ramifications dans ces quartiers périphériques. Une partie de la jeunesse de Mellah est toxicomane et dépravée. La poudre blanche est distribuée dans quasiment toutes les rues et places publiques. Les toxicomanes croisés à chaque coin de rue... Des bandes de dealers connues de tous y opéraient sans crainte, à peine perturbées, de temps à autre, par les agents du commissaire Nejib du bureau anti-drogue.

Ould Boïbou, le fameux dealer chef de cartel, vivait dans ce coin, mais il est actuellement derrière les grilles après s’en être échappé à plusieurs reprises. Sa femme avait toujours pris le relais, continuant à gérer ses affaires sans problèmes avec ses hommes de main. Le bureau de la police anti-drogue a fini par la dénicher pour la surprendre la main dans le sac. Elle a été arrêtée en compagnie d'un policier et de deux complices. Tout le monde a été embarqué au commissariat. Après avoir été auditionnés, ils ont tous été déférés au Parquet et écroués.

Les reptiles de « Tigmatine »

Tigmatine est un village situé entre Tiguint et Rosso, au PK 60. Ses habitants forment un ensemble d'origine wolof métissé avec la population locale. Ils se disent descendant du très réputé chérif « Boubezoul ». Leur chef défunt Sayar, fils du fameux Ammi, représente une génération de guérisseurs-magiciens que les habitants de la zone prétendent détenteurs de pouvoirs occultes...Ils sont tous lettrés en arabe et la plupart initiée au fiqh et autres sciences islamiques.

Cependant, leur territoire détient une particularité très singulière. Tous les visiteurs et vacanciers sont bienvenus, mais à condition de ne tuer aucun reptile ni insecte à Tigmatine et dans ses environs. Ceux qui passent l'hivernage là-bas verront tout genre d'insectes et de serpents aller et venir sans approcher ni toucher quiconque, mais personne n'est autorisée à tuer un caméléon, un scorpion, ni un serpent. On voit tout genre de reptiles circuler aux environs de ce village particulier, sans oser le toucher : des boas, des vipères et des couleuvres qui n’approchent ni ne mordent personne. On y rencontre même un serpent de type inconnu. Il porte une chevelure blanche et on l'appelle « Boucheïba ». Ce serpent-fétiche est le reptile le plus sacré à Tigmatine.

Mosy