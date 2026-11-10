Un avertissement… avec ou sans suites ?

Le président de la République l’a dit et répété lors de la série d’inaugurations qu’il a effectuée, la semaine dernière, dans le cadre la deuxième phase de la modernisation de Nouakchott. S’adressant aux responsables de certaines structures, notamment médicales, qu’il venait instaurer, il leur a dit en substance : « l’État a fait son devoir en construisant des infrastructures, mais c’est à vous de vous en occuper et de ne pas les laisser se détériorer, grâce à une maintenance rigoureuse. Il ne faut pas que dans un an, cette structure ne soit bonne qu’à être démolie ».

En prononçant ses mots, le Président ne croyait certainement pas si bien dire. L’entretien et la maintenance des infrastructures sont en effet la première cause de leur dégradation rapide. Si, en plus, elles ne sont pas construites selon des normes strictes, malgré les sommes considérables versées aux entreprises, il y a de fortes chances qu’elles ne passent pas l’hiver. On voit tous les jours des immeubles, des écoles, des routes ou des barrages se détériorer quelques mois après leur réception, sans que cela entraîne des enquêtes qui devraient pénaliser, si elles sont menées à bien, autant les sociétés que les bureaux de suivi. Et pourquoi ne pas les blacklister, pour faire passer l’envie aux autres de s’adonner à de telles pratiques répréhensibles ? L’impunité dans ce domaine n’a que trop duré et il est plus temps d’y mettre fin.

Ahmed ould Cheikh