DPG : le Grand Oral du premier Ministre devant la représentation nationale

Le premier Ministre, Moctar ould Diay, a présenté sa Déclaration de Politique Générale devant l’assemblée nationale, ce samedi 06 novembre 2026, conformément aux articles 42, 74 de la constitution et 132 du Règlement Intérieur (RI) de la représentation nationale.

La DPG 2026, en conformité avec le programme du gouvernement, “repose sur une référence politique unifiée, représentée par la vision et les principes fondateurs du projet de société du président Mohamed Cheikh El Ghazouani”.

Dans sa DPG, le PM a rappelé “les 5 piliers du projet de société du président de la République ” qui servent de référentiel aux politiques publiques “.

Il s’agit “d’un État de droit, avec des institutions fortes animées par une gouvernance moderne, une économie forte, résiliente et respectueuse de l’environnement, le développement d’un capital humain, bien éduqué et qualifié, notamment à travers les jeunes, la promotion de l’unité nationale et de l’intégration sociale, la consolidation de la sécurité et de la stabilité, et une diplomatie régionale et internationale efficace”.

Il ressort du Grand Oral du PM que le gouvernement, sur la base “d’un effort exceptionnel de mobilisation des ressources, a réalisé de nombreux services de base et la construction d’infrastructures nécessaires à la croissance. Les indicateurs de progrès reflètent parfaitement cette croissance.

Ces avancées ont été notées dans plusieurs domaines, à l’image de l’éducation et de la formation”.

Ainsi “depuis 2019, environ 7600 salles de classe ont été achevées dans l’enseignement primaire et secondaire, dont prés de la moitié entre 2025 et 2026.

Dans le même temps, les capacités de l’enseignement supérieur dans le domaine de la formation professionnelle ont été doublées”.