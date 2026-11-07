Téléphonie : les trois opérateurs sanctionnés de plus de 421 millions MRU pour mauvaise qualité de service

L’Autorité de régulation (ARE) a infligé, le 5 novembre 2026, des sanctions financières aux trois opérateurs de télécommunications en Mauritanie, Mattel, Mauritel et Chinguitel, pour manquements persistants à leurs obligations en matière de qualité de service.

Les amendes représentent 3 % du chiffre d’affaires de chaque opérateur, conformément à la législation en vigueur. Mattel écope de 108,79 millions MRU, Mauritel de 262,09 millions MRU et Chinguitel de 50,37 millions MRU, soit un montant global de 421,25 millions MRU destiné au Trésor public.

Selon l’ARE, ces sanctions font suite à des contrôles menés entre juillet et août 2025 dans 62 villes et localités ainsi que sur 11 axes routiers. Malgré une mise en demeure adressée aux trois opérateurs en septembre 2025 et un délai supplémentaire de quatre mois pour remédier aux insuffisances constatées, une nouvelle mission de vérification, conduite entre février et mars 2026, a relevé la persistance de nombreux manquements.

Après avoir entendu les représentants des trois sociétés le 3 novembre dernier, le Conseil national de régulation a jugé leurs arguments insuffisants pour justifier la dégradation continue de la qualité des services.

Outre les sanctions financières, l’Autorité a annoncé le lancement immédiat d’un audit technique et financier des réseaux, de nouvelles campagnes de mesure ainsi que le déploiement d’une plateforme de suivi permanent de la qualité et de la disponibilité des services sur les réseaux 2G, 3G, 4G et 5G.

L’ARE prévient enfin qu’elle se réserve le droit de prendre des sanctions administratives plus importantes en cas de nouveaux manquements.