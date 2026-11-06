Garde-côtes : des inspecteurs dénoncent des retards de régularisation et réclament le paiement de leurs droits

Des représentants des inspecteurs des garde-côtes mauritaniens ont adressé une lettre de doléances à la ministre de la Pêche et des Infrastructures maritimes et portuaires, sollicitant son intervention pour régulariser leur situation professionnelle, administrative et financière. Dans ce courrier daté du 3 Novembre 2026 et enregistré au ministère le lendemain, ils attirent l’attention de la ministre sur les difficultés persistantes auxquelles sont confrontés plusieurs agents, notamment le retard dans le règlement de leurs arriérés financiers et la suspension de certaines indemnités et prestations professionnelles.

Selon les signataires, la plupart des inspecteurs concernés ont servi pendant plusieurs décennies dans le secteur de la pêche maritime, dans le cadre de contrats de service conclus avec les garde-côtes, anciennement connus sous l’appellation de Délégation chargée de la surveillance et de l’inspection maritimes et de la pêche. Ils indiquent avoir assuré leurs missions de surveillance et de protection des ressources marines avant qu'une partie d'entre eux ne soit titularisée en 2024. Toutefois, cette mesure n'aurait pas permis de régler l'ensemble des situations administratives et professionnelles.

Les représentants évoquent notamment des cas de chômage déguisé et de chômage technique, ainsi que des retards persistants dans le paiement des arriérés financiers et la suspension de plusieurs droits administratifs, professionnels et sociaux. Face à cette situation, ils demandent la régularisation et le versement de l'ensemble des arriérés dus, le déblocage des indemnités, primes et avantages professionnels suspendus, ainsi qu'une révision des salaires tenant compte de la nature des missions, des responsabilités et de l'expérience des inspecteurs. Ils réclament également la fin des situations de chômage déguisé et de chômage technique qu'ils jugent systématiques et injustifiées. À travers cette démarche, les représentants des inspecteurs sollicitent une audience auprès de la ministre afin d'examiner leurs revendications et de trouver des solutions durables à leurs difficultés.