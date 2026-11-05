Le ministre de l’Économie détaille le bilan du premier programme d’urgence de Nouakchott et les investissements prévus pour la seconde phase

Le Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a présidé, jeudi, la cérémonie d’inauguration de plusieurs infrastructures réalisées dans le cadre du premier Programme d’urgence pour le développement de Nouakchott, marquant également le lancement de sa deuxième phase.

La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre, Mokhtar Ould Djay, de membres du gouvernement, de hauts responsables et d’ambassadeurs accrédités en Mauritanie.

À cette occasion, le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Mohamedou Ahmedou Ould Mhaimid, a présenté le bilan du premier programme, mis en œuvre sur 16 mois pour un coût global de 69 milliards MRO. Celui-ci visait à répondre aux besoins les plus urgents dans les neuf moughataas de la capitale et à améliorer l’accès aux services essentiels, notamment dans les secteurs de l’éducation, de la santé, de l’eau, de l’électricité, des routes, du sport et de l’environnement.

Les principales réalisations de la première phase et les interventions prévues dans le cadre du deuxième programme concernent plusieurs secteurs :

-Éducation : le premier programme a permis la construction et la réhabilitation de 1 335 salles de classe, afin d’accroître les capacités d’accueil et de réduire la surcharge des établissements scolaires, conformément aux objectifs de l’École républicaine. La deuxième phase prévoit la construction de 510 salles de classe supplémentaires, de deux lycées, de sept collèges, de 18 écoles primaires et de six jardins d’enfants, ainsi que de deux centres pour enfants à besoins spécifiques et de deux internats scolaires.

-Santé : dix-huit centres de santé ont été construits et équipés dans le cadre du premier programme, sur les 28 infrastructures prévues, les travaux se poursuivant dans les autres établissements. La deuxième phase prévoit la construction d’un centre de maternité de niveau III, de quatre services modernes d’accueil et d’urgence dans les principaux hôpitaux, de trois centres de dialyse, d’un centre national de prise en charge des grands brûlés et d’un centre spécialisé en santé mentale et dans le traitement des addictions.

-Routes et services essentiels : la première phase du programme a permis de réaliser 145,3 kilomètres de routes urbaines et de voies de contournement, ainsi que d’élargir la route de l’aéroport. Elle a également contribué au renforcement des réseaux d’eau, d’électricité et d’éclairage public. Pour la deuxième phase, il est prévu de construire 83 kilomètres de routes et de voies de desserte urbaine, ainsi que 5 échangeurs pour désenclaver certains quartiers et fluidifier la circulation. Le programme comprend également la réalisation de 400 kilomètres de réseaux d’eau et d’assainissement et de 41 postes de transformation électrique.

-Jeunesse, sport et aménagement urbain : la première phase a notamment permis de construire la première salle omnisports couverte à Arafat, de réaliser des complexes sportifs pour les jeunes et de planter des arbres le long des principaux axes de la capitale. Le deuxième programme prévoit 24 espace de proximité, la réhabilitation de grandes infrastructures sportives et la modernisation du stade olympique, qui sera doté d’une pelouse naturelle et de 9 000 sièges, conformément aux normes de la Fédération internationale de football (FIFA). Il prévoit également la modernisation du centre-ville ainsi que l’aménagement de jardins agricoles et de places publiques.

Doté d’une enveloppe d’environ 115 milliards d’anciennes ouguiyas, le deuxième Programme d’urgence sera exécuté sur une période de 16 mois. Sa mise en œuvre s’appuiera sur les enseignements tirés de la première phase, avec une attention particulière au respect des délais contractuels, à la qualité des ouvrages et à leur mise en service effective, afin d'améliorer les conditions de vie des populations.