Signature de 2 Contrats d’Exploration/Production sur les blocs offshore C10 et Thiof avec Murph Oil Corporation

Le ministre de l’énergie et du pétrole, Mohamed Abdel Vetah et le représentant de la compagnie pétrolière américaine, Murph Oil Corporation, Olson Christopher Charles, sénior vice-président exploration and Subsurface, ont signé un Contrat d’Exploration/Production (CEP), sur les blocs offshore C10 et Thiof, mardi, annonce un communiqué du ministère.

Ce partenariat avec Murph Oil Corporation “marque un tournant stratégique pour le secteur des hydrocarbures et confirme le positionnement de la Mauritanie parmi les destinations attractives et prometteuses, pour les investissements dans le secteur du pétrole et du gaz, dans un contexte énergétique international exigeant.

La concrétisation de cet accord témoigne de la compétitivité du cadre juridique national, de la stabilité politique du pays et de la confiance renouvelée des acteurs majeurs dans le domaine des hydrocarbures”, affirme le communiqué.

Le document rappelle les atouts “géostratégiques de premier ordre” dont dispose la Mauritanie: “un bassin offshore à haut potentiel, un accès direct aux grands marchés mondiaux et une vision claire, alliant valorisation des ressources et transition énergétique.

Cette signature vient couronner une politique de promotion menée par le gouvernement”.

Cotée en bourse, la compagnie privée pétrolière et gazière, Murphi Oil Corporation, fondée en 1950, est une société majeure de l’écosystème américain du pétrole et du gaz.